Przywrócić Fabisiak, Biernackiego i Tomczaka do partii

Chyba rozumiem Grzegorza Schetynę i jego decyzję o dyscyplinie przy głosowaniu nad kwestiš ustaw aborcyjnych.

Właœciwie nie miał wyjœcia. Brak dyscypliny pokazałby tylko skalę rozjeżdżajšcych się w Platformie poglšdów. Bo to przecież wcišż partia wielu nurtów. Dla sporej częœci posłów PO głosowanie za projektem radykalnej liberalizacji przepisów aborcyjnych jest równie niemożliwe do zaakceptowania, co zaostrzenie przepisów dla innej grupy. Prawe skrzydło Platformy nigdy nie dogada się w tej sprawie z lewym. Zostaje więc dyscyplina partyjna, rozwišzanie złe, ale jedyne możliwe, bo stawia kwestię jednoœci partii ponad wyborem sumień indywidualnych posłów.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Jak się jednak okazuje, nie wszystkich. Dla trójki z nich – Joanny Fabisiak, Marka Biernackiego i Jacka Tomczaka – wiernoœć własnym poglšdom wydała się ważniejsza. Nie zgodzili się na ograniczenie ich prawa głosu i zostali przez zarzšd Platformy usunięci z partii. Decyzja miała efekt bomby atomowej. Dla jednych jest dowodem słaboœci i atrofii głównej partii opozycji, dla drugich braku autorytetu przywódcy, jeszcze inni widzš w tym dryf kierownictwa PO w stronę lewicy. A to dla konserwatywnego skrzydła byłej partii Tuska jest nie do przyjęcia.

Nie wiem, czy to prawda, choć rozumiem obawy polityków, którzy zostali z partii usunięci. Przesunięcie się Platformy na lewo byłoby niebywale ryzykowne. Dla Biernackiego, Fabisiak, Tomczaka, ale i innych, w tym Zalewskiego i Schetyny – próba przystrojenia się w szatki lewicy byłaby tak œmieszna i nienaturalna, że dowodziłaby tylko rosnšcego poziomu koniunkturalizmu polityków. Co więcej, także z powodów taktycznych nie mogłaby się udać. Co prawda miejsce na lewicy wcišż nie jest zajęte, ale nie jest też puste. O przejęcie tego elektoratu walczy kilka mniej lub bardziej dojrzałych formacji. Nie umarło jeszcze SLD, coraz bardziej rozpoznawalna jest partia Razem, także potencjał ludzi skupionych wokół Barbary Nowackiej wcišż nie wygasł.

Jeœli dodać do tego wyraŸne przesuwanie się na lewo coraz liczniejszych strzępów po Nowoczesnej, Platforma na tym miejscu pasowałaby niczym kwiatek do kożucha. Miejsce tej partii jest w centrum, a jej racjš wyważony balans między lewicowoœciš i konserwatyzmem. Utrzymywanie obu skrzydeł – by posłużyć się tradycyjnym językiem opisu polityki.

Dlatego tak bolesne dla takich partii jak PO jest kryterium aborcyjne. To broń wielosieczna, której użycie może być tylko zwiastunem kłopotów. Liderzy PO winni wystrzegać się takich kwestii jak ognia, bo przynieœć mogš one tylko straty. To właœnie wydarzyło się przed kilkoma dniami w Sejmie. Paradoksalnie lepiej na tym wszystkim wyszło Prawo i Sprawiedliwoœć, które w ogóle sprawniej radzi sobie z dyscyplinš „korporacyjnš”. Jednakże pogłoski, że PiS wygrał sprawę kryzysu wobec projektu „Ratujmy kobiety 2017”, to iluzja. Co prawda bardziej konsekwentnie głosował nad skierowaniem projektu do komisji, ale i tak nikt przecież nie uwierzyłby, że partia Jarosława Kaczyńskiego poparłaby taki projekt w komisji.

Czy PO ma szansę wyjœć z matni? Jest to trudne. Na dłuższš metę partia Schetyny musi umieć wiarygodnie przekonywać, że wcišż jest ruchem obywatelskim reprezentujšcym szerokie spektrum poglšdów od lewa do prawa. A na krótkš metę pojednać się z buntownikami i przyjšć ich z powrotem do partii. Bo bez Biernackiego, Fabisiak i Tomczaka z brutalnymi karami za wiernoœć swoim poglšdom to już nie będzie ani ta sama partia, ani główna siła opozycji.