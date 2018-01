Mirosław Żukowski: Stoch, czyli siła spokoju

Kamil Stoch wygrał Turniej Czterech Skoczni jakby to była bułka z bananem. Ani na moment nie dał się porwać euforii. Mówił głównie o trenerze, drużynie, kibicach. Gdy już zwyciężył w czwartym konkursie, wspomniał że sezon jest jeszcze długi, nie jesteœmy nawet na jego półmetku i trzeba wracać do pracy.

Taka postawa była najważniejszym orężem Stocha w starciu ze stresem. To raczej nie bywa wrodzone, tego się trzeba nauczyć, by głowa zamiast ciężarem stała się atutem. Może jakieœ znaczenie ma fakt, że Stoch pochodzi z „psychologizujšcego domu”, jego ojciec jest pracujšcym w tym zawodzie psychologiem.

Ta zimnokrwistoœć będzie mu teraz bardzo potrzebna, bo aż do lutowych igrzysk w Pjongczangu napięcie będzie tylko rosło. Już dziœ to jest najważniejsze pytanie kibiców i mediów: czy forma przetrwa do olimpiady? Najnowsza historia podpowiada, że to nie takie proste. W XXI wieku żaden triumfator Turnieju Czterech Skoczni w roku olimpijskim nie został potem złotym medalistš. Kamil Stoch może tę tradycję przełamać i do dwóch triumfów z Soczi dołożyć kolejne.

Jeœli po tak wielkim zwycięstwie wypada w ogóle pisać o tym co poszło nie tak, to tylko w jednym aspekcie: polska drużyna po œwietnym poczštku w Oberstdorfie zgasła (poza Dawidem Kubackim), tak jakby koledzy, przede wszystkim Piotr Żyła i Maciej Kot, zdawali sobie sprawę, że niezależnie od tego co zrobiš, i tak wszystkie œwiatła skierowane będš na Stocha. Po ubiegłym sezonie wydawało się, że w olimpijskim kontekœcie naszym największym atutem będzie właœnie zespół, teraz już tej pewnoœci nie ma. Może wróci na skrzydłach Stocha.

Jedno nie ulega wštpliwoœci: Adam Małysz nie przejdzie do historii jako nasz jedyny as przestworzy, choć trudno się spodziewać, by ktokolwiek odebrał mu miejsce w sercach kibiców, którzy byli œwiadkami jego triumfów. Stoch pod względem sportowych osišgnięć już Mistrza Adama przeœcignšł, ale małyszomanii bis raczej nie będzie, zwycięstwa chłopaka z Zębu to jest po prostu perfekcja, a luterski synek z Wisły (okreœlenie Jerzego Pilcha) to była magia raczej nie do powtórzenia.

Wszyscy, którzy skaczš po Małyszu powinni mu się pokłonić do ziemi, bo on dał im zupełnie innš pozycję - medialnš, marketingowš i w konsekwencji finansowš. Stoch wszedł w buty mistrza i doskonale sobie radzi, ale nie musi już przecierać szlaku. Wystarczy, że wygrywa.

Nie ma przyjemniejszego widoku niż oni dwaj razem pod skoczniš. Magia i perfekcja pod jednym dachem, czego chcieć więcej? Chyba tylko złota w Pjongczangu.