Michał Płociński: Stołeczny Ratusz cenzuruje festiwal

Po politycznych naciskach warszawski urząd miejski odebrał festiwalowi Komiksowa Warszawa dofinansowanie przyznane na trzy następne lata. Wszystko dlatego, że jeden komiks szydził z ogolonych na łyso mężczyzn w koszulkach z symbolem Polski Walczącej. „Oświadczamy, że nie znaliśmy wcześniej treści zawartych w komiksie 'Polska mistrzem Polski'. Po zapoznaniu się z wydawnictwem jednoznacznie oświadczamy, że nie akceptujemy jego treści. Z tego powodu zapadła decyzja o wstrzymaniu dotacji na projekt, którego częścią jest ten komiks” – oficjalnie poinformował ratusz.

Oczywiście nie dziwi, że satyra ta nie śmieszy środowisk narodowych. Za to wolta warszawskiego urzędu, który jeszcze niedawno bronił „Klątwy” jak socjalizmu niepodległości, może już zastanawiać. Czy Hanna Gronkiewicz-Waltz zacznie teraz rozwodzić się w wywiadach, wzorem Grzegorza Schetyny w sprawie uchodźców, że nigdy tak naprawdę nie popierała wolności artystycznej i nie była zwolenniczką wystawiania na deskach miejskiego teatru obrazoburczej sztuki? Czy dowiemy się, że takie głosy to były jedynie polityczne insynuacje wysuwane przez radnych PiS?

Sprawa komiksu „Polska mistrzem Polski” ma jeszcze jeden wymiar. Otóż komiks ten w formie tzw. pasków od kilku lat publikowany jest na łamach „Dużego Formatu”, magazynu „Gazety Wyborczej”. Wszyscy dobrze wiemy, jak zdecydowanie niektóre środowiska potrafią bronić dotacji dla cenionych przez siebie artystów.

Każdy rząd, który decyduje się obciąć finansowanie dla dotychczas wspieranych pisarzy, grafików czy filmowców, robi to oczywiście z powodów politycznych i ideologicznych (a pewnie to i zawiść małostkowych beztalenci), bo przecież cenionym twórcom merytorycznie nigdy nie można nic zarzucić – to sól tej ziemi.

Już zresztą się zaczęło. Dowiadujemy się z różnych komentarzy, że tak jawna cenzura, jakiej dopuścił się stołeczny ratusz w sprawie festiwalu Komiksowa Warszawa, to okropny atak na wolność słowa, to podlizywanie się części społeczeństwa zarażonej ksenofobią, po prostu - koszmarnie populistyczna zagrywka. Czy po takim afroncie prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz nadal będzie mogła liczyć na przychylne redakcyjne wstępniaki publikowane na dzień przed wyborami samorządowymi, mówiące o tym, że jest jedyną kandydatką gwarantującą proeuropejski i demokratyczny kierunek rozwoju miasta?