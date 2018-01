Silne trzęsienie ziemi na Alasce. Alarm przed tsunami

W następstwie trzęsienia w Alasce i Kanadzie wydany został alarm o możliwym tsunami. Na północny wschód od epicentrum odnotowano już fale o wysokoœci 10 metrów. Szacowany czas przybycia fali tsunami, która miała uderzyć w Kodiak na Alasce, to 1.45 czasu lokalnego.

Trzęsienie, które miało miejsce pół godziny po północy czasu lokalnego, swoje epicentrum miało około 260 kilometrów na południowy wschód od Chiniak na Alasce na głębokoœci około 20 kilometrów.

Amerykańska Służba Geologiczna oszacowała wstępnie siłę trzęsienia na 8,0 magnitudy, następnie zwiększajšc jš do 8,2, by ostatecznie ustalić jej poziom na 7,9.

"Na podstawie wstępnych parametrów trzęsienia ziemi, możliwe jest rozprzestrzenienie się niebezpiecznych fal tsunami" - poinformowało w swoim komunikacie Pacific Tsunami Warning Center.

Ostrzeżenia przed tsunami wydano dla obszarów przybrzeżnych Kolumbii Brytyjskiej i Alaski. "Jeœli znajdujesz się w tym obszarze przybrzeżnym, przenieœ się wgłšb lšdu, na wyższy poziom" - poleca Centrum.

Na całym zachodnim wybrzeżu USA, od granicy z Meksykiem i Kalifornii, również podniesiono alarm o tsunami. Ostrzeżenie dotyczyło poczštkowo również Hawajów, ale tam zostało anulowane.

Na razie nie ma doniesień o poważnych uszkodzeniach lub ofiarach, ale w całym regionie ludzi zgłaszali odczuwalne wstrzšsy. - To nie był super silny wstrzšs, ale zdecydowanie wystarczajšco silny, by mnie obudzić - powiedział jeden z mieszkańców Anchorage serwisowi EMSC.

Na Alasce słychać już było syreny alarmowe.

tsunami sirens going off in kodiak after the earthquake, i usually only ever hear the weekly siren test at 2pm on wednesdays so hearing it at 1am on tuesday is actually terrifying!! pic.twitter.com/ea5y7U6xnf