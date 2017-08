Rytel: Sześciolatka oddała maskotki ofiarom nawałnicy

Jak przekonać szefa do awansu?

Dziewczynka pisze, że chce oddać maskotki, by dzieci, "którym jest smutno po burzy miały się do kogo przytulić".

"Miałam dużo zabawek, ucieszę się jeśli jeszcze jakimś dzieciom sprawią radość" - pisze dziewczynka.

"Mam 6 lat" - pisze na koniec Ola.

List ozdobiony jest serduszkami i rysunkiem pluszowego misia.

W sołectwie, które liczy 9 tys. ha zniszczonych zostało 8 tys. hektarów lasu. Nawałnica miała uszkodzić 150 domów w miejscowości, liczącej ok. 3 tys. mieszkańców. Kilka budynków straciło dachy. Bez prądu po burzy było ok. 70 proc. domostw we wsi.

W ubiegły wtorek Rytel odwiedziła premier Beata Szydło.