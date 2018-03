Protesty po pożarze w Kemerowie. Środa dniem żałoby narodowej

Ogień, który zabił 64 osoby, w tym wiele dzieci, w handlowo-rekreacyjnym kompleksie na Syberii, był "kryminalnym zaniedbaniem" - powiedział prezydent Władimir Putin. Œroda będzie w Rosji dniem żałoby narodowej.

Œledczy badajšcy tragiczny pożar stwierdzili, że w niedzielę w obiekcie został wyłšczony alarm pożarowy, a wyjœcia ewakuacyjne były zablokowane.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana, ale Rosyjski Komitet Œledczy mówi o "poważnych naruszeniach" w centrum handlowym "Zimowa Wiœnia".

Putin pojawił się na miejscu zdarzenia, gdzie złożył wieniec. - Ludzie, dzieci, przyszły się odprężyć. Rozmawiamy o demografii i tracimy tak wiele osób z powodu czego? Z powodu kryminalnego zaniedbania, niechlujstwa - powiedział.

W zwišzku z pożarem aresztowano już pięć osób, w tym pracownika ochrony podejrzanego o dezaktywację systemu alarmowego.

Według agencji prasowej Interfax we wtorek pod siedzibš lokalnego rzšdu zebrało się około 300 osób, domagajšc się dymisji władz. Budynek administracji rzšdowej został otoczony przez funkcjonariuszy OMON-u i Gwardii Narodowej. Zebrani mieszkańcy miasta twierdzš, że władze zaniżajš liczbę ofiar niedzielnego pożaru.

Występujšcy podczas protestu pracownicy centrum twierdzš, że widzieli, jak ciała wywożono ciężarówkami i autobusami. Oficjalnie władze twierdzš, że w pożarze zginęło 64 osoby. Obecni na manifestacji rodziny ofiar tragedii domagajš się wydania ciał swoich bliskich.

Do protestujšcych wyszedł mer miasta, ale został wygwizdany. - Chcemy prawdy! Zabójcy! - skandowali mieszkańcy miasta. Domagajš się dymisji mera oraz gubernatora. Przedstawiciel administracji zaproponował, by protestujšcy wydelegowali kilka osób, którzy udadzš się do lokalnej kostnicy i zweryfikujš informacje o liczbie ofiar. Grupa protestujšcych udała się tam, a po powrocie oœwiadczyła, że w kostnicy nie ma innych ciał, oprócz tych, o których mówiły władze.

Media podajš, że rodziny ofiar tragedii spotkały się też z prezydentem Putinem.

Niezależna telewizja Dożd podaje, że obecnie w centrum Kemerowa znajduje się około 4 tys. protestujšcych. Nie wierzš władzom i zbierajš informacje na temat osób, które zaginęły w niedzielę. Moderatorem protestu jest lokalny przedsiębiorca Igor Wostrikow, który w pożarze stracił siostrę, żonę i trójkę dzieci.

Prezydent Putin podpisał dekret, ustanawiajšcy œrodę 28 marca dniem żałoby narodowej w Rosji.

Już wczeœniej w obwodzie kemerowskim ogłoszona została trzydniowa żałoba. Przyłšczyły się do niej także inne regiony Federacji Rosyjskiej.