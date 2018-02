Rosja: Samolot rozbił się tuż po starcie. 71 ofiar

Rozbity samolot 6W703 to An-148. Maszyna leciała do Orska. Zniknęła z radarów po starcie z lotniska Moskwa-Domodiedowo. ródło w służbach ratowniczych mówi agencji Interfax, że maszyna rozbiła się i że "nie ma szans, aby ktokolwiek przeżył". Samolot miał rozbić się 80 km na południowy-wschód od Moskwy, niedaleko wioski Argunowo. Wrak samolotu został odnaleziony - informuje agencja TASS.

Przyczyna katastrofy nie jest na razie znana. Rosyjskie Ministerstwo Transportu będzie sprawdzać różne hipotezy w tym te zakładajšce, iż do katastrofy doszło w wyniku złych warunków pogodowych lub z powodu błędu pilota.

Agencja lenta.ru poinformowała, że w rejonie, w którym rozbiła się maszyna, znaleziono także szczštki helikoptera pocztowego, jednak według nieoficjalnych doniesień, rosyjska poczta zdementowała informacje, jakoby miała œmigłowiec na tym obszarze. W dodatku do gwałtownego obniżenia się maszyny doszło na wysokoœci niemal dwóch kilometrów - eksperci uważajš, że jest mało prawdopodobne, by na takim pułapie operował œmigłowiec.

Na pokładzie samolotu znajdowało się 65 pasażerów i szeœciu członków załogi.

Prezydent Rosji Władimir Putin polecił rzšdowi utworzenie specjalnej komisji w zwišzku z katastrofš. - Putin polecił także odpowiednim służbom przeprowadzić niezbędne operacje poszukiwawcze - powiedział jego rzecznik Dmitrij Pieskow. Rzecznik dodał, że Putin złożył kondolencje rodzinom ofiar.

The President expressed his condolences to the families and friends of those killed in the passenger plane crash in the Moscow Region https://t.co/Ev96jQFHtF

Do katastrofy miało dojœć 7 minut po starcie. Z radarów zniknšł dwie minuty po opuszczeniu rejonu lotniska.

The speed and altitude graph for flight #6W703 show a descent from 6200 feet to 3200 feet during the last minute before the ADS-B signal was lost about 20 km south-east of Domodedovo Airport.https://t.co/PNoxBssRTf pic.twitter.com/ppf5rD9k7E