Lasek: Nie ma dowodów na wybuchy

Nie ma dowodów, że przyczynš œmierci pasażerów samolotu pod Smoleńskiem - uważa dr inż. Maciej Lasek, były szef Komisji do Badania Wypadków Lotniczych.

Zdaniem Antoniego Macierewicza, który przedstawił tzw. raport techniczny katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r., przyczynš œmierci pasażerów samolotu była eksplozja w centropłacie na chwilę przed uderzeniem w ziemię samolotu na lotnisku pod Smoleńskiem.

Doniesieniom tym zaprzecza jednak dr. inż. Maciej Lasek, były przewodniczšcy Komisji Badania Wypadków Lotniczych. – Nie zmieniam swojego stanowiska od kilku lat. Nie ma dowodów na wybuch. Jeżeli miało do niego dojœć w centropłacie jak twierdzi komisja, to dlaczego nie została odkształcona znajdujšca się przy nim podłoga samolotu? – pyta Lasek. Przypomina, że w trakcie prac komisji Milera prowadzone były badania fizykochemiczne, a także przez pirotechników z policji. – Wynik tych badań był negatywny. Nie ma œladów ani materiałów wybuchowych, ani odkształceń, które mogš wskazywać na ich użycie. To zostało już stwierdzone w 2013 roku – przypomina Lasek.

Jego zdaniem wybuch powinien być zarejestrowany przez urzšdzenia, które znajdowały się na pokładzie samolotu, a to się nie stało. – Nie zarejestrowały go np. trzy czujniki w kabinie pilotów, które zarejestrowały krzyki załogi – dodaje dr Lasek.

- Podkomisja twierdzi, że był wybuch, ale nie jest w stanie tego udowodnić. Jaki zatem został podłożony ładunek wybuchowy i kiedy? – pyta. Jego zdaniem nieuprawnione jest twierdzenie, że pasy z materiałem wybuchowym zostały założone w skrzydle w trakcie przeglšdu samolotu w Samarze, niemal rok wczeœniej. – To znaczy, że wtedy zakładano, że tego dnia samolot poleci do Smoleńska, będzie schodził pod tym a nie innym kštem, w miejscu tym będzie mgła, a na drodze brzoza? Przecież ten samolot wczeœniej latał po całym œwiecie, wielokrotnie był sprawdzany przez pirotechników. I co? – mnoży wštpliwoœci.

Jego zdaniem „na chłodno stawianie takich tez powinno wykluczać z dyskursu na temat wyjaœnienia okolicznoœci tej tragedii".

Lasek we wczeœniejszej rozmowie z „Rzeczpospolitš" przypomniał, że raport techniczny to wynik pracy każdej komisji badajšcej wypadki lotnicze, w którym zawarte sš przyczyny wypadku i zalecenia profilaktyczne. - Nie wskazuje on winnych katastrofy i nie ma znaczenia z punktu widzenia prawa karnego. Taki raport stworzyła już komisja Millera – tłumaczy ekspert.

Jego zdaniem członkowie podkomisji zajmujš się głównie analizš zdjęć.

– Z kolei skan modelu samolotu w 3D będzie służył do tego, aby w komputerowym modelu umieszczać w różnych miejscach kolejne materiały wybuchowe i obserwować rozpad szczštków – czyli będš dopasowywać liczbę i miejsca wybuchów do zakładanej przez nich tezy. Chodzi o to, aby za wszelkš cenę próbować udowodnić tezę o zamachu i podłożeniu materiału wybuchowego – dodaje Lasek. I co istotne takich, które nie zostawiajš œladów.

Jego zdaniem przedłużanie prac podkomisji w nieskończonoœć działa na szkodę œledztwa i powoduje, że Rosjanie szybko nie oddadzš nam wraku samolotu.