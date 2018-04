Obchody bez jedności

Odsłonięcie pomnika ofiar katastrofy w Smoleńsku nie kończy politycznego sporu, chociaż opozycja nieco zmienia w tej sprawie ton.

Pomnik ofiar katastrofy z udziałem prezydenckiego tupolewa został odsłonięty w Warszawie na pl. Piłsudskiego we wtorek po południu. – Przyszedł dzień, na który czekaliœmy. To pomnik wiernoœci i godnoœci – powiedział w przemówieniu Jarosław Kaczyński, lider PiS. – Ten pomnik nie jest przeciwko nikomu. Chcemy jednoœci Polaków – podkreœlał.

Poniżej dalsza częœć artykułu

W uroczystoœci wzięło udział częœć rodzin ofiar katastrofy i przedstawiciele władz państwowych. Kwiaty pod pomnikiem złożyli m.in. prezydent Andrzej Duda oraz premier Mateusz Morawiecki. Odsłonięto także kamień w miejscu, w którym w przyszłoœci stanie pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Pomnik niedokończony

Monument nie jest ostatecznš wersjš. Jego autor rzeŸbiarz Jerzy Kalina zapowiedział podczas porannej audycji rozgłoœni katolickich „7 – 9". – Żeby ten pomnik zbliżył się i uczytelnił symbolikę pustki i lotniska, zostanie rozłożony na stałe czerwony dywan. Po lewej stronie będzie zielona œciana życia i œmierci. Przycinany żywopłot będzie miał przerwę w swoim cišgu, a w niej pojawi się w szkle krzyż z Krakowskiego Przedmieœcia – opowiadał artysta.

Krzyż ten od jesieni 2010 roku znajduje się w koœciele akademickim œw. Anny w Warszawie. – Rozstrzygnięcie tej sprawy nie nastšpiło, jeœli trzeba, będziemy prowadzić rozmowy – mówi „Rzeczpospolitej" ksišdz Przemysław Œliwiński, rzecznik archidiecezji warszawskiej.

Trzaskowski przeciwko burzeniu

W uroczystoœci – zgodnie z wczeœniejszymi deklaracjami – nie wzięli udziału przedstawiciele Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. Ale opozycja zmienia nieco ton wobec pomnika. Gdy kilka miesięcy temu pojawiły się plany jego budowy na pl. Piłsudskiego, reakcja rzšdzšcej w Warszawie PO była ostra. I dotyczyła m.in. trybu jego postawienia, w którym decyzję podjšł wojewoda Zdzisław Sipiera. 9 lutego Grzegorz Schetyna mówił, że to go obraża jako Polaka. – Pomnik zostanie rozebrany i postawiony gdzie indziej – ocenił lider PO na antenie Radia ZET.

Jednak 10 kwietnia kandydat PO i Nowoczesnej na prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowski mówił na antenie TVN24 , że jego „głównym priorytetem nie jest burzenie czegokolwiek". Zapowiedział też, że być może po wygranych wyborach zwróci się do mieszkańców Warszawy w referendum w sprawie pomnika.

W jesiennej kampanii w stolicy kwestia pomnika na pewno się pojawi. – Specjalnie nie wypowiadam się w tej sprawie. Nie chcę sankcjonować bezprawia, nie chcę się wypowiadać jednoznacznie – powiedział Rafał Trzaskowski.

Politycy partii rzšdzšcej, z którymi rozmawialiœmy, przyznajš, że w kampanii wyborczej pojawi się temat pomnika, zwłaszcza w kontekœcie dawnych wypowiedzi polityków PO o jego rozbiórce. – Nie dziwi mnie dzisiejsza wypowiedŸ Trzaskowskiego – mówi nam jeden z warszawskich polityków partii rzšdzšcej.

O pomniku krytycznie wypowiada się Nowoczesna, która uważa, że powinien on być przeniesiony. – Największym problemem tego pomnika jest fakt, że on jeszcze bardziej dzieli społeczeństwo. Nie uwspólnia katastrofy, tylko przypisuje jš jednemu œrodowisku. I ze względu na konflikt wokół jego umiejscowienia i ze względu na „dyskusyjnš formę" – mówi nam Katarzyna Lubnauer, przewodniczšca partii.

O rozbiórce nie myœli SLD. – PO miała kawał czasu w Warszawie, by ten problem rozwišzać. Ja zawsze opowiadałem się za tym, by powstał pomnik œwiatła. Jestem przeciwko rozbieraniu pomników. Jeœli pomnik stanšł, to niech już stoi – mówi Włodzimierz Czarzasty.

PSL o żywym pomniku

Politycy ludowców nie wzięli udziału w odsłonięciu pomnika, chociaż uczestniczyli w lokalnych uroczystoœciach zwišzanych z rocznicš tragedii. – Nie włšczamy się w wojnę pomnikowš. Jesteœmy jak co roku przy grobach naszych kolegów: Wiesława Wody, Leszka Deptuły, Edwarda Wojtasa. Nie przeciw komuœ, ale dla wspomnienia, zadumy, modlitwy dla wspólnoty, a nie podziałów – mówi „Rzeczpospolitej" Władysław Kosiniak-Kamysz, lider ugrupowania. – Naszš misjš jest przywracanie braterstwa, dlatego proponujemy upamiętnienie przez „żywy pomnik" – fundację, która będzie wspierać osoby młode chcšce zaangażować się w życie społeczne i polityczne. Żeby mieć przygotowane osoby do pełnienia najważniejszych funkcji w państwie – dodaje Kosiniak-Kamysz. Š?