Piotr Gliński: To może być koniec czasu żałoby

- Na Wschodzie wszyscy wiedzš, że Putin zemœcił się na Kaczyńskim – uważa polityk PiS Piotr Gliński

Rzeczpospolita: Czy w osiem lat po katastrofie smoleńskiej wiemy wszystko o przyczynach katastrofy?

Prof. Piotr Gliński, wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego: Wyjaœnienie katastrofy jest szalenie trudne. Być może nie uda się w pełni wyjaœnić przyczyn katastrofy smoleńskiej, tym bardziej bez kluczowych dowodów. Wynika to niestety przede wszystkim z zaniedbań poprzedniego rzšdu.

Do katastrofy mogło dojœć w wyniku zamachu?

Nie można wykluczyć żadnej opcji. Pewne jest, że raporty pani Anodiny i pana Laska nie sš wiarygodne. Nawet jeœli nie mamy wiedzy co do faktów, to mamy wiedzę co do charteru sytemu postsowieckiego. Istnieje taka, hłaskowska, kategoria „prawdziwych zmyœleń": na Wschodzie wszyscy wiedzš, że Putin zemœcił się na Kaczyńskim.

Po oœmiu latach skończš się miesięcznice smoleńskie?

Upamiętniliœmy wszystkie 96 ofiar katastrofy smoleńskiej. Odczuwam ulgę, że udało się zbudować pomnik, po latach walki z PO, która tego pomnika nie chciała. To oczyszczajšce. Dobrze, że jest takie miejsce pamięci i zadumy. To moment symbolicznie kończšcy czas żałoby. Wkrótce obok stanie pomnik Œp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Nie chcieliœmy się już kłócić z paniš Hannš Gronkiewicz-Waltz o lokalizacje, bo to jest nieszczęœliwa osobš.

Opozycja mówi, że zburzy te pomniki, jeœli dojdzie do władzy.

Ta opozycja do władzy już nie wróci. Polacy ich nie wybiorš, między innymi dlatego, że tak mówiš. Jesteœmy jedynš formacjš politycznš, która jest wobec społeczeństwa wiarygodna. Dotrzymujemy słowa. Polacy nie sš ciemnym ludem, nie wybiorš ludzi nieodpowiedzialnych i lekceważšcych Polskę. Nie dadzš się omamić propagandš i złymi emocjami. Nie znaczy to jednak, że nie mamy z kim przegrać. Naszym obowišzkiem jest ciężka praca i pokora.

PSL chce pańskiego odwołania za „gigantyczny skandal zwišzany z wytransferowaniem z Polski 500 mln zł" przekazanych na rzecz Fundacji Ksišżšt Czartoryskich oraz „patronowanie polityczne" nad Polskš Fundacjš Narodowš, „która przynosi wstyd, a nie dba o dobre imię Polski".

To bajdurzenia opozycji. Nie ma żadnej afery. Opozycja szuka cišgle awantur, i tym razem postanowiono uderzyć we mnie. Cała transakcja była od poczštku do końca transparentna, nawet wstępne rozmowy z księciem Czartoryskim, toczyły się przy œwiadkach, urzędnikach ministerialnych. W ostatniej z rozmów uczestniczył ówczesny wicepremier i minister finansów Mateusz Morawiecki. Natomiast były pewnie osoby niechętne tej transakcji, np. ze względów politycznych czy materialnych.

Dlaczego kupiono za 500 mln zł dzieła sztuki, które i tak nie mogły wyjechać z Polski, a pienišdze z transakcji Fundacja wytransferowała do rajów podatkowych?

Panie redaktorze, powtarza pan tzw. fejki. Niestety te dzieła sztuki były własnoœciš prywatnš i łatwo sobie można wyobrazić np. sytuację ich wypożyczenia zagranicę, jak to miało miejsce wczeœniej. Z oœwiadczeń Fundacji wynika, że nieprawdš jest też drugie oskarżenie. Lichtenstein nie jest „rajem podatkowym". Opozycja, za rzšdów której wytransferowano z Polski 260 mln zł, mówię o luce VAT-owskiej, powinna w sprawach pieniędzy i dobra publicznego milczeć.

Nikt z opozycji nie został skazany, ani też nikomu nie postawiono zarzutów.

Nic straconego...W każdym razie luka VAT-owska jest faktem pozadyskusyjnym.

Wracajšc do sprawy zakupu od Fundacji Czartoryskich.

Wszystko był transparentne. W Sejmie musieliœmy nawet przeprowadzić nowelizację budżetu z przeznaczeniem okreœlonej sumy na zakup Kolekcji. Służby i NIK również przeœwietliły sprawę już rok temu. Możemy być dumni, że najpiękniejszy obraz œwiata, „Dama z Gronostajem", jest w posiadaniu narodu polskiego, każdy może go zobaczyć, jest pięknie wystawiony, na pierwszym piętrze Muzeum Narodowego w Krakowie. Mamy również obraz Rembrandta i inne wspaniałe dzieła, nieruchomoœci i oraz roszczenia do nich i dzieł zaginionych (w tym słynny „Portret Młodzieńca" Rafaela). Jesteœmy właœcicielami a nie – jak dotšd – petentami wobec prywatnej fundacji.

Czy transakcja była niezbędna, skoro dzieła i tak nie mogły wyjechać z Polski?

Jeszcze raz podkreœlam, że mogły wyjechać lub – co najmniej - mogły nie być wystawiane czy odpowiednio chronione. Już w przeszłoœci zdarzało się, że wjeżdżały. Nowelizacja ustawy o ochronie zabytków i ustanowienie tzw. Listy Skarbów Dziedzictwa niestety – wbrew gdzieniegdzie pojawiajšcym się nieprawdziwym informacjom - nie zabezpieczała w pełni interesu Polski, gdyż wpis na Listę wymaga w praktyce współpracy z prywatnym właœcicielem, o co trudno, zwłaszcza gdy w grę wchodzš wielkie pienišdze, a przejęcie dzieła sztuki przez państwo wymaga z kolei odszkodowania odpowiadajšcego jego wartoœci rynkowej. W przypadku Kolekcji Czartoryskich byłoby to ponad 10 mld PLN. A jeszcze istniała mało znana kwestia roszczeń prywatnych wobec Fundacji, co było również bardzo groŸne dla jej losów. I tę sprawę uregulowaliœmy w trakcie transakcji.

Kto panu doradzał przy tej transakcji?

Najważniejsze jest to, że myœmy dokonali ten transakcji z inicjatywy polskim muzealników, historyków sztuki i konserwatorów. To oni przez lata zwracali się do władz w tej sprawie, bo relacje z Fundacjš od lat były, delikatnie mówišc, trudne. Poprzednia ekipa również próbowała zakupić Kolekcję Czartoryskich. Mówiła mi o tym m.in. pani Magdalena Sroka, ówczesna wiceprezydent Krakowa, tylko, że wtedy była mowa o 300 mln euro. Rzšdowi PO i PSL jakoœ się to nie udało, my zrobiliœmy to sprawnie, szybko i znacznie korzystniej - dla dobra Polski. Odpowiedzieliœmy na Vox populi muzealników. Cała kolekcja od lat nie była wystawiana, „Dama z Gronostajem" była wystawiana tylko na Wawelu, nie funkcjonowały nieruchomoœci Fundacji Czartoryskich, od 8 lat remontowane za państwowe pienišdze, a końca remontu nie było widać. Zabezpieczyliœmy interes polskiego państwa za cenę mniejszš niż 5 proc. wartoœci całej kolekcji. Osobiœcie dziękowała mi za to b. wieloletnia dyrektor MN w Krakowie p. Zofia Gołubiew, a także córka Prof. Marka Rostworowskiego, wielkiego znawcy skarbów Czartoryskich. Transakcję poparły: Rada ds. Muzeów, Polski Komitet Narodowy ICOM (najbardziej prestiżowa, międzynarodowa organizacja muzealników) i ZG Zwišzku Polskich Artystów Plastyków.

Przetransferowanie pieniędzy do Liechtensteinu będzie korzystne dla polskiej kultury?

Panie redaktorze, mówi pan językiem PSL-u. Nie wiem czy był jakiœ „transfer" – z tego co wiem przedstawiciele Fundacji prostujš te propagandowe dezinformacje. Kupić coœ za cenę mniejszš niż 5 proc. jest korzystne dla państwa, dzięki czemu Polacy majš cywilizowany dostęp do największych dzieł kultury, do który nie było cišgłego dostępu. Dodatkowo warto pamiętać, że ksišżę Czartoryski ma swoje lata. Jego spadkobiercy nie sš zwišzani z Polskš. Niebezpieczeństwo uruchomienia międzynarodowego arbitrażu, czy procesu sšdowego za granicš to nie jest rzecz wydumana...

Dlaczego negocjacje trwały tylko dwa dni?

Z punktu widzenia formalnego negocjacje trwały dwa dni. Ale przygotowania do negocjacji trwały wiele miesięcy, o czym opozycja doskonale wie. Ksišże Czartoryski przesłał mi fax akceptujšcy nasze warunki na poczštku grudnia a nasza oferta była ważna tylko do końca roku. Zaczęliœmy więc nieomal sensacyjny wyœcig z czasem.

PSL zbiera podpisy pod wnioskiem o pańskš dymisję.

PSL, spadkobierca ZSL-u, jest partiš postkomunistycznš, kiedyœ zielonš biurokracjš duszšcš polskiego rolnika. O czym my mówimy? Chcš mnie odwołać za dbanie o polski interes? Niech próbujš. Pienišdze, które zapłaciliœmy Fundacji Czartoryskich pochodziły z uszczelnia polskiego budżetu i rozwinięcia gospodarki. Polacy sš teraz właœcicielami jednej z najpiękniejszych kolekcji dzięki temu, że zrobiliœmy coœ czego nie zrobił PSL z PO, i to podwójnie. Po pierwsze, uszczelniliœmy budżet i zdobyliœmy œrodki na zakup; po drugie, potrafiliœmy ostro i skutecznie negocjować z prywatnym właœcicielem. A z uwagi na wymogi budżetowe musieliœmy zawrzeć transakcję do końca roku. Nie mogliœmy tych pieniędzy wydać na polskich emerytów, jak ohydnie próbuje wmówić Polakom opozycja.

Po jednej stronie negocjacji był prezes fundacji Maciej Radziwiłł, a po drugiej rzšd, w którym zasiadał brat prezesa Fundacji Czartoryskich Konstanty Radziwiłł. Czy to etyczne?

Gdy zaczynaliœmy rozmowy, i póŸniej gdy ustalano zasady porozumienia, Maciej Radziwiłł nie był zwišzany z Fundacjš. Został powołany do jej Zarzšdu pod koniec 2016 roku, gdy poprzedni Zarzšd okazał się, zdaje się, mało sprawny, i Fundator postanowił go zmienić. Nie ja powołałem pana Macieja do Fundacji. Jeœli ktoœ ma dowody, że ta nominacja wpływała na czyjeœ korzyœci, to proszę je przedstawić. Natomiast Konstanty Radziwiłł dowiedział się o transakcji, jak sšdzę, w trakcie nowelizacji budżetu. Nie odgrywał w tym żadnej roli.

Nie było konfliktu interesów?

To tylko brudne insynuacje. Jeœli ktoœ mógł skorzystać, to tylko państwo polskie. Moim partnerem była Fundacja, o której decydował fundator i z nim rozmawiałem. Nie mam nic do ukrycia.

Nie obawia się pan, że ta sprawa również może przyczynić się do spadku poparcia PiS?

Nie dajmy się zwariował łobuzerii politycznej! Polskie państwo codziennie kupuje dzieła sztuki. W tym przypadku opozycja próbuje odgrzewać konflikt arystokracji i chłopów pańszczyŸnianych. PSL, spadkobiercy ZSL-u, który niszczył polskie rolnictwo, chcš teraz bronić polskich chłopów? Paranoja! PSL wie, że to PiS jest realnym obrońcš polskiej wsi, co widać w poparciu dla nas na wsi, stšd ten absurdalny atak. Wieœ popiera Jarosława Kaczyńskiego i PiS, bo wie że jesteœmy autentyczni i dotrzymujemy zobowišzań.

Skšd spadek poparcia dla PiS?

Złożyło się na to pewnie kilka kwestii. Społeczeństwo nie zaakceptowało nagród dla ministrów. To był kiks, który nam się wydarzył. Nie przyszliœmy do polityki dla pieniędzy. Przekazujemy nagrody na Caritas.

Polska Fundacja Narodowa finansuje rejs dookoła œwiata. Mateusz Kusznierewicz, były olimpijczyk jest autorem projektu "Polska100", w ramach którego w 100. rocznicę niepodległoœci Polski wypłynie jacht pod polskš banderš. Szacowane koszty akcji to ok. 20 mln zł.

Znowu powtarza pan fejki. Nie jest prawdš, że koszt wynosi 20 mln zł. To o wiele mniejsza suma. PFN jest wygodnym chłopcem do bicia, bo ma dużš kasę w budżecie, którš trzyma, a nie rozdaje na prawo i lewo. PFN nawet nie ma jeszcze roku a jest okładana z wszystkich stron. Ktoœ bardzo o to dba... Pozwólmy jej rozwinšć skrzydła, a nie oskarżajmy jš za dziesięciolecia zaniedbań wizerunkowych Polski. To fundacja na lata i dopiero buduje swojš siłę.

A nie jest tak, że broni pan PFK, bo zasiada w niej pański były współpracownik Maciej Œwirski?

Œwirskiego atakowano zanim zaczšł cokolwiek robić w PFN, a wczeœniej zrobił dużo dobrego w Reducie Dobrego Imienia. Fundacja jest jeszcze słaba. Buduje się. PFN obecnie realizuje 26 projektów. Przygotowuje także duże filmy, w tym w porozumieniu ze znanymi firmami zagranicznymi. Pracujemy nad filmami o Polsce, które przebijš się na œwiatowych rynkach. III RP, która jest czasem straconych szans, nie zadbała o promowanie dobrego imienia Polski na œwiecie.

Wracajšc do rejsu Kusznierewicza, z którego nie jest zadowolona posłana Krystyna Pawłowicz.

Zakładam, że Mateusz Kusznierewicz chce wspierać Polskę jako uznany na œwiecie sportowiec. Żeglarstwo jest niezwykle popularne na œwiecie i przez sport można dotrzeć do opinii publicznej. Zgłosił się pan Kusznierewicz, żeby uczestniczyć w szeœciu najważniejszych pełnomorskich regatach œwiata, nie w wycieczce dookoła œwiata. Walczymy o wizerunek Polski na œwiecie. Sydney-Hobart oglšda więcej ludzi niż F1. Wydamy maksymalnie 14 mln zł w trzy lata, nie 20 w dwa lata. A jacht pozostanie naszš własnoœciš.

I na koniec. Czy ma pan zastrzeżenia do szefa Muzeum Auschwitz?

Nie mam. Pan dyrektor Cywiński jest atakowany, bo jak coœ się dzieje w relacjach polsko- żydowskich to częœć społeczeństwa traci głowę. Ja jestem atakowany za filosemityzm. Trudno, nic na to nie poradzę. Moim obowišzkiem jest dbanie o dziedzictwo kulturowe Polski, którego elementem jest dziedzictwo polskich Żydów.