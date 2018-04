Trzaskowski: PiS dalej próbuje jątrzyć i dzielić

- To Prawo i Sprawiedliwoœć dalej próbuje jštrzyć i dzielić, a my dzisiaj po prostu chcemy ten dzień spędzić spokojnie, w zadumie, a nie chcemy uczestniczyć w sankcjonowaniu bezprawia - powiedział w TVN24 Rafał Trzaskowski z Platformy Obywatelskiej, kandydat na prezydenta stolicy.

Przedstawiciele Platformy i Nowoczesnej nie wezmš udziału w uroczystoœci odsłonienia pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. - Dlatego że on został postawiony z pogwałceniem prawa - tłumaczył Rafał Trzaskowski. - Prawo i Sprawiedliwoœć przejęły Plac Piłsudskiego łamišc ustawy, łamišc podział prerogatyw na rzšd centralny i na samorzšd. To jest plac warszawiaków, on powinien być zarzšdzany przez miasto, a nie przez namiestnika, za pomocš jakichœ dziwnych dekretów. Jeszcze do tego Prawo i Sprawiedliwoœć mówiło, że anektuje ten plac ze względów bezpieczeństwa. I widzimy, że chodziło tylko o stawianie pomników - tłumaczył polityk PO.

- Mamy pomnik na Powšzkach i tam będš koleżanki i koledzy z Platformy Obywatelskiej, natomiast my nie możemy się godzić z tym, że Prawo i Sprawiedliwoœć łamie prawo, nie pyta się warszawiaków, nie pyta się samorzšdu. Nawet w Sejmie, widzieliœmy przed chwilš (gdy kwiaty pod odsłoniętš wczoraj tablicš upamiętniajšcš prezydenta Lecha Kaczyńskiego składali marszałkowie Sejmu i Senatu - przyp. red.), wmurowanš tablicę - nikt nie poinformował nikogo z opozycji, że ta tablica będzie wmurowana - mówił Trzaskowski.

- To jest łamanie wszystkich możliwych zasad i to Prawo i Sprawiedliwoœć dalej próbuje jštrzyć i dzielić, a my dzisiaj po prostu chcemy ten dzień spędzić spokojnie, w zadumie, a nie chcemy uczestniczyć w sankcjonowaniu bezprawia - zapewnił poseł.

Pytany, czy gdyby został wybrany prezydentem Warszawy, zarzšdziłby przesunięcie pomnika w inne miejsce, Trzaskowski odparł, że nie zajmuje jednoznacznego stanowiska w tej sprawie. - Jeżeli ja bym dzisiaj powiedział, że nic się nie zmieni, to znaczy, że tak naprawdę wyrażamy milczšcš zgodę na to, co Prawo i Sprawiedliwoœć robi, a to jest anektowanie nie tylko Placu Piłsudskiego, ale również zapowiedzi sš dotyczšce choćby Placu Zamkowego w niektórych dniach. W zwišzku z tym te decyzje będziemy podejmowali wspólnie. Ja nie wykluczam, że będę pytał warszawiaków, ale też jasno mówię, że moim głównym priorytetem nie jest burzenie czegokolwiek - zapewnił.

- Prawo i Sprawiedliwoœć poszło w zaparte, nie ineteresuje Prawo i Sprawiedliwoœć respektowanie prawa, samorzšd, zdanie warszawiaków, oni tak postępujš i myœlę, że za to zapłacš cenę w najbliższych wyborach - ocenił kandydat PO na prezydenta stolicy.