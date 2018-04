Krzyż sprzed Pałacu Prezydenckiego trafi na Plac Piłsudskiego

Krzyż sprzed Pałacu Prezydenckiego, który obecnie stoi w koœciele œw. Anny, ma trafić na Plac Piłsudskiego - zapowiedział Jerzy Kalina, twórca pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku, który dziœ o 15.30 ma zostać uroczyœcie odsłonięty.

- Po jednej stronie pomnika pojawi się szpaler żywopłotów przerwany miejscem na ekspozycję krzyża sprzed pałacu. To krzyż znany z tych wszystkich wydarzeń na Krakowskim Przedmieœciu - mówił Jerzy Kalina w rozmowie z "Super Expressem".

Krzyż w listopadzie 2010 roku trafił do koœcioła œw. Anny przy Krakowskim Przedmieœciu. Pierwsza próba przeniesienia go sprzed Pałacu Prezydenckiego miała miejsce we wrzeœniu, ale nie pozwolili na to obrońcy krzyża. Przeniesiono go tylko do pałacowej kaplicy. Do koœcioła œw. Anny krzyż trafił dwa miesišce póŸniej.

Krzyż ma być zatopiony w œcianie ze szkła i ma nie wystawać powyżej żywopłotu. - Roœliny będš miały 5 m wysokoœci - mówił Kalina.

- Różne osoby robiły wszystko, żeby ten symbol upadł, poniżano go. Ustawiajšc go na placu, chcemy przywrócić mu godnoœć - stwierdził autor pomnika smoleńskiego, zaznaczajšc, że krzyż trafi na Plac Piłsudskiego jeszcze w tym roku.