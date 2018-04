Tomczyk: Macierewicz zabił ofiary ze Smoleńska po raz drugi

- Antoni Macierewicz popełnił jedno, kardynalne bestialstwo: on tych ludzi, którzy zginęli, zabił po raz drugi, bo zabił o nich pamięć, przedstawiajšc te 20-30 niepotwierdzonych tez - powiedział poseł PO Cezary Tomczyk, komentujšc raport techniczny zaprezentowany przez podkomisję badajšcš katastrofę smoleńskš.

W œrodę podkomisja badajšca katastrofę smoleńskš, przewodzona przez Antoniego Macierewicza, byłego ministra obrony narodowej, zaprezentowała raport techniczny, który podsumowuje prace komisji od lutego 2016.

Raport skoncentrowany jest na technicznych przyczynach tragedii i zajmuje się wyłšcznie faktami - podkreœlił Macierewicz. Szef podkomisji zastrzegł, że prezentowany raport nie może być precyzyjny z powodu decyzji rzšdu premiera Donalda Tuska o przekazaniu œledztwa ws. przyczyn tragedii stronie rosyjskiej.

Poniżej dalsza częœć artykułu

- Obejrzeliœmy kompromitujšcš konferencję Antoniego Macierewicza i podkomisji jego pseudoekspertów. Na tej konferencji powtórzone zostały wszystkie dotychczasowe kłamstwa podkomisji Macierewicza. Można powiedzieć, że ta konferencja to suma wszystkich dotychczasowych kłamstw - komentował w Sejmie Marcin Kierwiński z PO. - Wszystko, co zrobiła podkomisja, opiera się na oglšdaniu zdjęć. Sš tylko i wyłšcznie kłamstwa, nieœcisłoœci i dane nieprawdziwe - dodał, wyrażajšc nadzieję, że "to jest ostatnia szarża Macierewicza".

Kierwińskiemu wtórował Cezary Tomczyk, inny polityk Platformy. - To pierwsza na œwiecie podkomisja, która badała katastrofę w sposób wirtualny, tylko w oparciu o zdjęcia i filmy - stwierdził.

- To, co udało się zrobić Antoniemu Macierewiczowi, to zbudować wielki mur między Polakami. Polska jest podzielona przez tego człowieka, który nie waży się znieważać pamięć o naszych bliskich, o wszystkich, którzy zginęli w Smoleńsku. Według Antoniego Macierewicza przestał obowišzywać raport Millera. To oznacza, że jedynym dokumentem, który w tej chwili istnieje w obiegu, na który może się powoływać polski rzšd, jest raport Anodiny - przekonywał Tomczyk.

- Antoni Macierewicz popełnił jedno, kardynalne bestialstwo. On tych ludzi, którzy zginęli w katastrofie pod Smoleńskiem zabił po raz drugi, bo zabił o nich pamięć przedstawiajšc te 20, czy 30, czy 40 niesprawdzonych tez, robišc z największej narodowej tragedii po 1989 roku polityczne paliwo - dodał polityk PO.

Maciej Lasek, członek państwowej komisji, która do 2011 roku badała katastrofę smoleńskš, który również uczestniczył w konferencji PO, stwierdził, że "unieważnienie" raportu komisji Jerzego Millera przez podkomisję "nie ma podstawy prawnej". - To, co powiedział (Antoni Macierewicz) nie ma żadnego oparcia w polskim systemie prawnym - mówił.

- Najbardziej interesujšcym fragmentem wypowiedzi pana Macierewicza było to, że oni dalej nie sš pewni, ile było wybuchów, jaki to był materiał wybuchowy i w jakich miejscach. Jest to dalej próba dopasowywania liczby i miejsc wybuchów do z góry założonej tezy - ocenił Lasek.