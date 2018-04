Syn ofiary katastrofy smoleńskiej Łukasz Krupski: Ta śmierć nie przynosi dobra

Jeœli przeniesienie krzyża miałoby pomóc w zasypywaniu podziałów, miałoby znaczenie wspólnotowe, byłbym za. Natomiast mam wštpliwoœci, czy tak rzeczywiœcie by było - mówi Łukasz Kupski, rzeŸbiarz, autor instalacji „Ave crux”, syn Janusza Krupskiego, historyka, w PRL działacza opozycji demokratycznej, w III RP - urzędnika państwowego, który 10 kwietnia 2010 roku zginšł w katastrofie smoleńskiej.

Autor pomnika na Pl. Piłsudskiego Jerzy Kalina zapowiedział, że słynny krzyż z Krakowskiego Przedmieœcia zostanie umieszczony w jego pomniku jeszcze w tym roku. Krzyż przeniesiony jesieniš 2010 r. do koœcioła akademickiego œw. Anny stał się tam częœciš pańskiej instalacji „Ave crux”, poœwięconej pomordowanym w Katyniu w 1940 r. i tym, którzy wiosnš 2010 lecieli tam, by ich godnie upamiętnić. Po co powstała pańska rzeŸba z krzyżem, który jest jej częœciš?

Łukasz Kupski: Krzyż, kiedy znalazł się w koœciele œw. Anny wymagał godnej oprawy i o to poprosił mnie Rektor koœcioła. Byłem wówczas studentem rzeŸby ASP w Warszawie. Miejsce pod tym krzyżem, w Kaplicy Loretańskiej w zamyœle miało stać się miejscem gdzie w modlitwie, w zadumie, można by uczcić pamięć ofiar. Z dala od polityki, z dala od bieżšcych sporów. Mojš intencjš było, aby godnie uczcić krzyż, mam na myœli krzyż zarówno jako symbol chrzeœcijański, symbol męki i zbawienia, jak również ten konkretnie krzyż sprzed pałacu, ustawiony ku pamięci o ofiarach katastrofy smoleńskiej wœród nich mojego ojca Janusza Krupskiego; wreszcie ten krzyż, œwiadek naszego narodowego pojednania, a póŸniej podziału. Ta rzeŸba jest również refleksjš zawartš w bršzie, refleksjš nad sensem Katynia i Smoleńska - złamana brzoza, oczywiœcie jako symbol życia, które zostało przerwane, a nie jako próba przekonania odbiorcy o przyczynach katastrofy, poœród drzew katyńskich, cała ta rzeczywistoœć œmierci i cierpienia jest w tej rzeŸbie połšczona z drzewem krzyża. Ta rzeŸba to rodzaj modlitwy zwišzanej z nadziejš, że rzeczywistoœć krzyża przekracza œmierć. Trudno mi o tym mówić i w takim też kontekœcie powstała ta rzeŸba, w sytuacji, kiedy słowa wydajš się niewystarczajšce.

Jak pan ocenił zapowiedŸ Jerzego Kaliny?

O sprawie dowiedziałem się z mediów przedwczoraj. Wydaje mi się, że to nieporozumienie i pan Jerzy Kalina, nie wie, że krzyż nie wisi samotnie na œcianie w koœciele Œw. Anny, ale jest już elementem założenia rzeŸbiarskiego. Jeœli chodzi w ogóle o kwestię smoleńskš dla mnie od poczštku wielkim dramatem jest konflikt, który częœciowo spowodowała, a częœciowo unaoczniła katastrofa smoleńska, że ta œmierć nie doœć, że nie przynosi dobra to jeszcze stała się zarzewiem konfliktu - w tym momencie nie potrafię odnaleŸć w tym sensu. Dlatego liczę na to, że kwestia pomnika smoleńskiego nie będzie kolejnym ogniwem konfliktu wokół tragedii smoleńskiej i mam nadzieję, że wszystkie osoby zwišzane z tš kwestiš i kwestiš pomnika na Pl. Piłsudskiego majš intencje by ten podział się nie pogłębiał. Być może pan Jerzy Kalina miał na myœli inny krzyż, być może ten, który widzieliœmy podczas miesięcznic smoleńskich.

Pańskš rzeŸbę w obecnoœci bliskich ofiar katastrofy poœwięcił zaœ kard. Kazimierz Nycz. Czy wyobraża pan sobie, że krzyż stanie się częœciš pomnika smoleńskiego bez pańskiej zgody?

Przypomnę, że ustawienie krzyża w koœciele Œw. Anny było wynikiem umowy między harcerzami, Kancelariš Prezydenta oraz Kuriš Warszawskš. To sš strony, które zawarły umowę i one musiałyby się zgodzić na przeniesienie krzyża smoleńskiego. Ja jestem czwartš stronš. Wszystkie strony musiałby się zgodzić na przeniesienie krzyża. Pytanie, czemu miałoby służyć wymienienie krzyża i czy zmieniły się intencje stron, które zdecydowały o tym, że ten krzyż jest w tym koœciele. Jeœli przeniesienie krzyża miałoby pomóc w zasypywaniu podziałów, miałoby znaczenie wspólnotowe, byłbym za. Natomiast mam wštpliwoœci, czy tak rzeczywiœcie by było.

Wyrazi pan zgodę na przeniesienie?

To nie jest mój krzyż. To relikwia narodowa. Jeœli byłbym o to zapytany, zaproponowałbym spotkanie tych stron, które uczestniczyły w decyzji o przeniesieniu krzyża oraz tš stronš, która jest za przeniesieniem krzyża na Pl. Piłsudskiego, choć w tym momencie nie wiem kto jest inicjatorem takiej zmiany.

Jakie jest zainteresowanie pańskš rzeŸbš, której krzyż smoleński jest częœciš, w koœciele Œw. Anny?

Jest bardzo małe, wydaję mi się, że niewiele osób zdaje sobie sprawę z istnienia tego epitafium pomnika. Bardzo wiele mówišca dla mnie jest pusta kaplica w każdš rocznicę 10 kwietnia. Myœlę, że bardzo ważny jest w tym kontekœcie czas. Potrzeba go nam aby nasze rany się zabliŸniły, potrzeba go aby zrozumieć, albo przynajmniej przyjšć to wszystko, ten ogrom tragedii i to co pocišgnęła za sobš. Staram się to rozumieć i traktować jak rzeŸbiarz - czas dla rzeŸbiarza ma inne tempo niż na przykład tempo bieżšcej polityki, która tak bardzo zawładnęła naszš œwiadomoœciš i pamięciš zwišzanymi z katastrofš smoleńskš.

Pan każdego 10 kwietnia jest przed krzyżem. Był pan w 8 rocznicę katastrofy smoleńskiej?

Byłem i nie spotkałem nikogo przed tym krzyżem. Obok krzyża wisi tabliczka z apelem harcerzy i harcerek, aby tutaj, to znaczy przed Pałacem Prezydenckim powstał pomnik smoleński. W 8 rocznicę katastrofy wypełniło się życzenie ustawiajšcych ten krzyż harcerzy, nie jest to Krakowskie Przedmieœcie, ale trudno sobie wyobrazić godniejsze miejsce niż Pl. Piłsudskiego.

Jak pan ocenia pomnik smoleński?

Cieszę się, że pomnik upamiętniajšcy ofiary katastrofy smoleńskiej stanšł w końcu w przestrzeni publicznej Warszawy. To godna i właœciwa forma, upamiętnienia ofiar katastrofy smoleńskiej, gratuluję tej formy panu Jerzemu Kalinie. Liczę, że cokolwiek będzie uczynione przy kontynuacji prac nad pomnikiem, zostanie uczynione w dialogu i będzie służyło pamięci ofiar oraz zasypywaniu podziałów.