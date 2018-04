Tablica Lecha Kaczyńskiego w Sejmie. Opozycja oburzona

W przeddzień ósmej rocznicy katastrofy smoleńskiej w Sejmie odsłonięto pamištkowš tablicę ku czci Lecha Kaczyńskiego. Zawisła obok tablicy upamiętniajšcej Jana Pawła II. Opozycja oburzona.

W uroczystoœci wzięli udział prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, ministrowie, Jarosław Kaczyński i inni parlamentarzyœci.

- Lech Kaczyński niestrudzenie budował Polskę silnš, suwerennš, solidarnš, w której wszyscy sš traktowani równo, w której zwycięża uczciwoœć i nie ma miejsca dla cynizmu i draństwa - powiedział Andrzej Duda. Dodał, że odsłonięcie tablicy jest ważnym momentem dla Rzeczypospoliitej, o którš "przez całe polityczne życie z takš troskš zabiegał prezydent Lech Kaczyński". - - Ta tablica będzie, wierzę w to, po wsze czasy œwiadectwem służby dla Polski naszego pana prezydenta. Mam nadzieję, że z tej tablicy będzie także patrzył na coraz silniejszš, coraz piękniejszš Rzeczpospolitš, takš, o jakš walczył i o jakiej marzył - powiedział Duda.

- Służba Polsce była treœciš jego całego życia. Miał wizję Polski sprawiedliwej i bezpiecznej, dobrze zarzšdzanej i dumnej z własnej historii i statusu Polski w œwiecie - mówił podczas uroczystoœci Marek Kuchciński.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Opozycja oburzona

Oburzenia odsłonięciem tablicy nie kryli posłowie opozycji, którzy przeciwni sš przyrównywaniu Lecha Kaczyńskiego do Jana Pawła II.

"To absolutny skandal!

W Sejmie, w tajemnicy przed posłami, obok tablicy upamiętniajšcej Œw.Jana Pawła II zawiœnie tablica dla L.Kaczyńskiego!

To brak zachowania jakichkolwiek proporcji.

Moim zdaniem próba przyrównywania L. Kaczyńskiego do Œw. Jana Pawła II jest nieprzyzwoita" - napisał Sławomir Neumann z PO.

To absolutny skandal!

W Sejmie, w tajemnicy przed posłami, obok tablicy upamiętniajšcej Œw.Jana Pawła II zawiœnie tablica dla L.Kaczyńskiego!

To brak zachowania jakichkolwiek proporcji.

Moim zdaniem próba przyrównywania L. Kaczyńskiego do Œw. Jana Pawła II jest nieprzyzwoita. pic.twitter.com/RtSMHgeora — Sławek Neumann (@SlawekNeumann) 6 kwietnia 2018

W Sejmie tablica L. Kaczyńskiego większa od tablicy œw. Jana Pawła II, czy to nie jest przesada? - pytał Robert Kropiwnicki (PO).

W Sejmie tablica L. Kaczyńskiego większa od tablicy œw. Jana Pawła II, czy to nie jest przesada? pic.twitter.com/icLCOr0kbL — Robert Kropiwnicki (@RKropiwnicki) 9 kwietnia 2018

Miesięcznice majš prywatny charakter. Tablica w Sejmie także. Podobnie będzie z pomnikiem na placu Piłsudskiego. Prywatne inicjatywy za publiczne pienišdze i na publicznym terenie. To nadużycie władzy, na które jest paragraf - napisał Paweł Zalewski, również z PO.

Miesięcznice majš prywatny charakter. Tablica w Sejmie także. Podobnie będzie z pomnikiem na placu Piłsudskiego. Prywatne inicjatywy za publiczne pienišdze i na publicznym terenie. To nadużycie władzy, na które jest paragraf https://t.co/4k1GfvSQSn — Paweł Zalewski (@ZalewskiPawel) 9 kwietnia 2018

Cezary Tomczyk: Już druga tablica a wy cišgle nie odnotowaliœcie, że Izabela Jaruga Nowacka była wicepremierem? Pani wicepremier znowu została pominięta. Skandal. Kolejny.

Już druga tablica a wy cišgle nie odnotowaliœcie, że Izabela Jaruga Nowacka była wicepremierem? Pani wicepremier znowu została pominięta. Skandal. Kolejny. @tvn24 MikolajWojcik @PolsatNewsPL @MorawieckiM https://t.co/eFWNOD7GdK — Cezary Tomczyk (@CTomczyk) 9 kwietnia 2018

Sejm zamknięty dla dziennikarzy

Z powodu odsłonięcia tablicy Sejm niespodziewanie zamknięto dla dziennikarzy. Mogli wejœć do budynku dopiero po zakończeniu uroczystoœci.