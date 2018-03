Biegli: Nie ma dowodów na zamach w Smoleńsku

Biegli, którzy na zlecenie prokuratorów prowadzšcych œledztwo dotyczšce katastrofy smoleńskiej orzekli, że nie ma dowodów na zamach na pasażerów prezydenckiego tupolewa - informuje TOK FM.

Zespół biegłych orzekł, że na pokładzie samolotu nie znaleziono żadnych œladów ognia, zniszczeń spowodowanych wzrostem ciœnienia ani œladów wysokiej temperatury.

Zdaniem biegłych oznacza to, że nie ma mowy o tym, aby na pokładzie samolotu doszło do wybuchu, co ich zdaniem obala teorię o zamachu.

Biegli orzekli, że dowody na uszkodzenie skrzydła tupolewa przez brzozę sš bezsporne, a tupolew, w momencie uderzenia w ziemię, był niemal kompletny.

Rozkład szczštków samolotu w miejscu katastrofy nie budzi pod tym względem wštpliwoœci ekspertów.

Cytowany przez TOK FM fragment opinii brzmi: (rozklad szczštków - red.) "jest naturalnym i fizycznie uzasadnionym efektem zderzenia maszyny z ziemiš lewym skrzydłem z kštem przechylenia około 140 stopni".

W zwišzku z orzeczeniem biegłych odwołane zostało posiedzenie sejmowej komisji obrony narodowej, podczas którego posłowie mieli o treœć raportu biegłych pytać Zbigniewa Ziobrę. Odwołane zostało również wczeœniejsze posiedzenie, które miało być poœwięcone pracom podkomisji. Miał w nim uczestniczyć obecny szef MON Mariusz Błaszczak.