Giertych: Macierewicz jest skończony jako polityk

"Od tych, którzy głosili tezę o zamachu oszukani przez (Antoniego) Macierewicza musimy wymagać, aby przeprosili za głoszone tezy. Gdyż tego wymaga elementarna uczciwoœć" - pisze na swoim profilu na Facebooku były wicepremier Roman Giertych.

Giertych odnosi się do ujawnionej przez TOK FM opinii biegłych dla prokuratury ws. katastrofy smoleńskiej. Z opinii tej wynika, że biegli nie odnaleŸli żadnych œladów działania ognia, wysokiej temperatury czy zniszczeń, które spowodowałoby wysokie ciœnienie, a tym samym wykluczyli wybuch na pokładzie prezydenckiego samolotu.

"Pan Macierewicz nie zaprzestanie do końca życia opowiadać bzdur, gdyż nie może się już z tego wycofać. Ale jako polityk jest skończony, a jego klęska pocišgnie partię, której jest wiceprezesem na dno" - ocenia Giertych.

Były wicepremier dodaje, że "cały mit założycielski władzy Jarosława Kaczyńskiego upadł". "PiS doszedł do władzy na kłamstwie smoleńskim i na upadku tego kłamstwa władzę straci" - podkreœla.

"Przez osiem ostatnich lat przedstawiciele rzšdzšcej obecnie partii kłamali i oszukiwali, aby dojœć do władzy poprzez dyskredytację Platformy Obywatelskiej" - przekonuje Giertych, który dodaje następnie, że kłamstwa "majš krótkie nóżki, którym (...) nie pomoże (...) nawet trzymetrowy pomnik" (to nawišzanie do pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej budowanego na warszawskim placu Piłsudskiego - red.).

Działajšca w poprzednim Sejmie komisja badajšca okolicznoœci katastrofy smoleńskiej i działajšca w obecnej kadencji przy MON podkomisja smoleńska wiele razy wskazywała, że zniszczenia, jakim uległ Tu-154M, który rozbił się w Smoleńsku wskazujš, iż na jego pokładzie doszło do wybuchu.