Kaczyński: to przedostatni marsz

Podczas comiesięcznego przemówienia pod Pałacem Prezydenckim Jarosław Kaczyński zapowiedział, że marcowy marsz pamięci jest przedostatnim, ale nie jest to przedostatnia miesięcznica. Msze rano w koœciele seminaryjnym i wieczorem w Katedrze œw. Jana będš odbywały się nadal.

Prezes PiS stwierdził, że cel marszów zostanie wypełniony. - Będziemy też niedługo wiedzieli o tym, co udało się ustalić i o tym, czego na razie, przed eksperymentami, które będš przeprowadzane w jednej z uczelni Stanów Zjednoczonych w cišgu najbliższych miesięcy, ustalić się jeszcze nie udało, ale jesteœmy już blisko prawdy - zapowiedział.

- Wiemy na pewno, że to co zostało ustalone przez komisję Anodiny, powinienem powiedzieć - tzw. komisję i komisję Millera, to nie jest prawda. To będziemy wiedzieli z całš pewnoœciš - dodał.

Jarosław Kaczyński powiedział, że liczy, że za miesišc stanie przed Pałacem Prezydenckim by podziękować wszystkim zaangażowanym w organizację miesięcznic. - Wszyscy, którzy wzięli udział choćby w jednym takim marszu, przyczynili się do czegoœ bardzo ważnego, do zwycięstwa prawdy, do obrony godnoœci Rzeczyspospolitej - powiedział.

Na zakończenie uroczystoœci odczytano apel o udział w rocznicy katastrofy smoleńskiej w przyszłym miesišcu i oddanie hołdu przed pomnikiem ofiar katastrofy, który wtedy ma zostać odsłonięty.