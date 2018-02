Kaczyński: 10 kwietnia stanie cokół symbolizujący pomnik Lecha Kaczyńskiego

Jarosław Kaczyński podczas miesięcznicy smoleńskiej zapowiedział, że pomnik Lecha Kaczyńskiego nie powstanie na rocznicę katastrofy smoleńskiej. 10 kwietnia zostanie postawione "coœ w rodzaju cokołu, postumentu, który będzie symbolizował ten pomnik".

Prezes PiS podczas miesięcznicy mówił też, że "dziœ mamy czas, w którym trzeba bronić godnoœci Polski". - Musimy bronić prawdy o tym, co działo się w Polsce w czasie II wojny œwiatowej. Trzeba bronić godnoœci tych, którzy walczyli o prawdę - powiedział podczas tradycyjnej przemowy pod Pałacem Prezydenckim.

- Dziœ diabeł podpowiada nam bardzo niedobrš receptę, pewnš ciężkš chorobę duszy, chorobę umysłu - tš chorobš jest antysemityzm, musimy go odrzucać - zaznaczył Kaczyński. - Musimy go odrzucać, zdecydowanie odrzucać. Ale to nie oznacza, że mamy przyznać rację tym - wszystko jedno, czy to Żydzi, czy Polacy, bo Polacy niestety też często dzisiaj obrażajš swój własny kraj - dodał.

Wczeœniej, spod warszawskiej archikatedry przed Pałac Prezydencki przeszedł marsz pamięci, na czele którego niesiono transparent z napisem "Smoleńsk-Pamiętamy!". Uczestnicy marszu skandowali "Jarosław, Jarosław" i "Antoni, Antoni". Pod Kolumnš Zygmunta zebrała się grupa Obywateli RP trzymajšca w rękach białe róże.