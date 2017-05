Antoni Macierewicz: Może dojść do bardzo brutalnych działań

Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz

Foto: Fotorzepa/ Marian Zubrzycki

- Rozrosła się ta atmosfera nienawiści, która w ostatnich dniach doprowadziła do zjawisk, które rzeczywiście grożą, iż może dojść do bardzo brutalnych działań - powiedział Antoni Macierewicz w swoim felietonie dla Telewizji Trwam. Minister Obrony Narodowej odniósł się w ten sposób do wydarzeń w czasie uroczystości związanych z miesięcznicą katastrofy w Smoleńsku.