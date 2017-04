Caracale wykończyły Wacława Berczyńskiego. Podał się do dymisji

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

PO: Berczyński do prokuratury. "W czym interesie działał?"

Szef MON Antoni Macierewicz poinformował, że przyjął dymisję dr. Berczyńskiego.

Pełniącym obowiązki przewodniczącego komisji będzie dr Kazimierz Nowaczyk - poinformowało ministerstwo. Dr Nowaczyk do tej pory był pierwszym zastępcą przewodniczącego podkomisji.

Wacław Berczyński kierował pracami podkomisji od lutego 2016 roku. Ostatnio w rozmowie z "Dziennikiem" powiedział, że to on „wykończył caracale" i że Antoni Macierewicz poprosił go: „Bądź moim pełnomocnikiem w sprawie śmigłowców". Te słowa wzburzyły resort obrony, który wydał w tej sprawie specjalny, dementujący komunikat.

Zawiadomienie do prokuratury w sprawie Berczyńskiego zapowiedziała PO.

Maciej Lasek: Dobra zmiana

Do dymisji Wacława Berczyńskiego odniósł się na twitterze Maciej Lasek, były przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.