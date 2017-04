Prof. Michał Kleiber: Najlepszy raport komisji Jerzego Millera

Foto: Fotorzepa/ Robert Gardziński

- Może nie jestem przesadnie uważnym obserwatorem, ale nie słyszałem merytorycznych, konkretnych wypowiedzi, co my tak naprawdę chcemy zbadać - powiedział w TVN24 prof. Michał Kleiber, oceniając działania podkomisji do ponownego zbadania katastrofy smoleńskiej dra Wacława Berczyńskiego.