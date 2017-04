Kazimierz M. Ujazdowski: Jestem zaskoczony frywolnością polskiego rządu

Foto: tv.rp.pl

- Hipotezy można było głosić, chociaż też z ogromną dozą ostrożności, wtedy, kiedy się było w opozycji - powiedział europoseł Kazimierz Michał Ujazdowski w programie #RZECZoPOLITYCE. - Jeśli z ust wysokich urzędników państwowych, a szczególnie ministrów, padają jakiekolwiek sformułowania w odniesieniu do przyczyn katastrofy Smoleńskiej, to one nie mogą być formułowane w kategoriach przypuszczeń - ocenił polityk.