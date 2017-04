Maciej Lasek: Błędy kontrolerów, błędy załogi

Prokuratura Krajowa poinformowała wczoraj, że dwaj rosyjscy kontrolerzy z wieży w Smoleńsku są podejrzani o "umyślne sprowadzenie katastrofy" z 10 kwietnia 2010 r. Prokuratura chce by zostali w Rosji przesłuchani jako podejrzani z udziałem polskich śledczych. Zarzut pomocnictwa w sprowadzeniu katastrofy ma też usłyszeć trzeci Rosjanin.

Kiedy dojdziemy do prawdy w sprawie katastrofy smoleńskiej? - Już doszliśmy. Liczę na to, że Jarosław Kaczyński prędzej czy później zrozumie przyczyny tej tragedii. Każdy miesiąc, każdy rok pogłębia podział w społeczeństwie - powiedział Maciej Lasek.

Czy Rosjanie mogli się przyczynić do tej katastrofy? - Kontrolerzy popełnili szereg błędów. Mówiła o tym komisja Millera. Odrzucam opinię, że działanie Rosjan z lotniska w Smoleńsku było celowe. Patrząc na to chronologicznie, oni jako pierwsi przekazali informacje o złych warunkach atmosferycznych. Przekazali, że nie ma warunków do lądowania - powiedział gość programu.

- Gdyby "zwabili załogę samolotu", to nie przekazywaliby takich informacji. Z drugiej strony kontrolerzy twierdzili, żen ie mają pewności co do jakości pomiarów podawanych przez radar - dodał.

- Nie można w przypadku tej tragedii mówić tylko o winie kontrolerów. Trzeba powiedzieć o winie leżącej po stronie załogi. System w wojsku był niewydolny. Dostrzegliśmy degradację systemu szkolenia - mówił Lasek.

- Przemawia do mnie fakt, że pilot (Arkadiusz Protasiuk - red.) poprzedni lot w podobnych warunkach wykonywał pięć lat wcześniej. Jak w tej sytuacji mógł czuć się pewnie. Pozostali członkowie załogi nie dawali mu wsparcia. W takiej sytuacji nie jest trudno o błąd - dodał.

Czy rosyjskich kontrolerów da się przesłuchać w Polsce? - Wymagana byłaby dobra wola po stronie rosyjskiej, ale ta sprawa zależy od prokuratury. Odnoszę wrażenie, że prokuratura powolnym krokiem zbliża się do finału postępowania. Mówi się, że na konferencjach nie ma "fajerwerków", ale tych "fajerwerków" być już nie może - ocenił.

Antoni Macierewicz niejednokrotnie mówił o wybuchu na pokładzie samolotu. Jak to ma się do ewentualnego celowego działania rosyjskich kontrolerów? - Podobno wybuchów było kilka, mówi się również, że część załogi miała przeżyć. Te teorie mają wspólną cechę - są niezależne od faktów i dowodów. Czuję się, jakbyśmy żyli w dwóch rzeczywistościach. Mamy w tej sprawie dwie narracje - jedna oparta na faktach, druga oparta na domysłach. To jest mówienie "musi być inaczej, bo my tak chcemy" - komentował Lasek.

Część Polaków wierzy, że 10 kwietnia doszło do zamachu. - To jest coraz mniejszy proc. społeczeństwa. Obecnie jest to 14 proc. Polaków. Macierewicz wykorzystuje to jako narzędzie, podobnie jak Rosjanie - odpowiedział gość programu.

Czy w zamach wierzy Jarosław Kaczyński? - Prezes PiS w katastrofie stracił brata bliźniaka. Chciałbym wierzyć, że za tym wszystkim stoi tylko żałoba, a nie chęć wykorzystania katastrofy do celów politycznych - zakończył Lasek.