Carles Puigdemont dzieli Europę

Odrzucajšc pozew Hiszpanii o wydanie katalońskiego nacjonalisty, Niemcy wywołujš kryzys Unii.

Lider katalońskich nacjonalistów Carles Puigdemont wyszedł w pištek o 13.51 z więzienia w Neumunster z szerokim uœmiechem na twarzy.

– To wstyd, że w Europie mamy więŸniów politycznych. Powinni zostać natychmiast uwolnieni! Stale apelowaliœmy o dialog, a spotkała nas ze strony Madrytu tylko przemoc – oœwiadczył przed kamerami mediów z całego œwiata. Zapowiedział, że do czasu zakończenia procesu o ekstradycję będzie mieszkał w Berlinie, co daje mu możliwoœć przekonania niemieckich polityków do swojej sprawy. I być może osišgnięcia kluczowego celu secesjonistów: międzynarodowej mediacji między Barcelonš i Madrytem. Dziennikarze nie zadali mu pytań o to, czemu złamał fundamentalne reguły prawne swojego kraju. Puigdemont znów stał się gwiazdš.

Jeszcze kilka dni temu Katalończyk był politykiem schodzšcym. Dla wielu tchórz, bo inaczej niż większoœć katalońskich działaczy uciekł pół roku temu do Belgii przed hiszpańskich wymiarem sprawiedliwoœci. Pod naciskiem własnej partii zrezygnował z ubiegania się o reelekcję na szefa rzšdu regionalnego.

Wszystko zmieniła decyzja regionalnego niemieckiego sšdu w Szlezwiku-Holsztynie, który odrzucił wniosek hiszpańskiego Sšdu Najwyższego o wydanie Puigdemonta z powodu zdrady stanu i buntu. Niemieccy sędziowie nie ograniczyli się tylko do sprawdzenia, czy stawiane przez Madryt zarzuty odpowiadajš zapisom art. 81 i 82 kodeksu karnego RFN (jak to przewiduje procedura ekstradycji). Podważyli też analizę najwyższego Trybunału Hiszpanii i uznali, że kataloński polityk jednak nie użył siły (według Hiszpanów chodzi o organizację nielegalnego referendum niepodległoœciowego 1 paŸdziernika ub.r., co doprowadziło do starć policji z ludnoœciš). Zdaniem Niemców Puigdemont może być sšdzony tylko za defraudację œrodków publicznych. Do zakończenia procedury ekstradycji będzie odpowiadał z wolnej stopy za kaucjš 75 tys. euro.

– Niemcy upokorzyli nasz wymiar sprawiedliwoœci, naszš konstytucję. To będzie miało porażajšcy wpływ na dalsze funkcjonowanie Wspólnoty Europejskiej i na stosunki hiszpańsko-niemieckie. Miliony Niemców co roku przyjeżdża na wakacje do Hiszpanii. Chyba nie będš teraz mile widziani – mówi „Rz" Hermann Tertsch, czołowy konserwatywny publicysta hiszpański zwišzany z dziennikiem „ABC".

Oficjalnie sprawa ma charakter czysto prawny: z tego powodu premier Rajoy nie interweniował u kanclerz Merkel. Jednak Niemcy tak tego nie widzš. Minister sprawiedliwoœci z SPD Katarina Barley uznała, że decyzja sędziów ze Szlezwiku-Holsztyna „jest absolutnie słuszna", Puigdemont zaœ „będzie teraz wolnym człowiekiem w wolnym kraju, jakim jest Republika Federalna". Tak, jakby Hiszpania krajem wolnym nie była.

– To jest niefortunna wypowiedŸ – zareagował szef hiszpańskiej dyplomacji Alfonso Dastis.

Rajoy do tej pory nie chciał wchodzić w negocjacje polityczne z secesjonistami. Uważał, że to tylko problem łamania prawa, który należy do policji i sšdów. – Teraz cała ta koncepcja się wali. Co prawda żaden kraj Europy nie podjšł negocjacji z Puigdemontem, ale okazuje się, że najważniejszy z nich, Niemcy, nie podzielajš oceny prawnej Rajoya działalnoœci secesjonistów – mówi „Rz" madrycki politolog Alvaro Madrigal. – W reakcji na narzucone przez Merkel surowe reformy gospodarcze mieliœmy do tej pory silny eurosceptycyzm lewicowy. Teraz będziemy mieli i prawicowy. Jeœli się połšczš – jak we Włoszech – będzie to miało fatalne skutków dla Unii – dodaje.

Do Madrytu przyjechał w pištek szef MSZ Jacek Czaputowicz. Zapewnił, że nasz kraj „rzecz jasna" wspiera jednoœć, suwerennoœć i integralnoœć Hiszpanii i chce, aby kryzys został rozwišzany zgodnie z hiszpańskš konstytucjš.

– W tych dniach mamy wrażenie, że Polska jest dla nas bliższym partnerem niż Niemcy – mówiš nam Ÿródła w Madrycie.

Sam Rajoy przyznał, że Unia nie może dłużej ograniczać się do wielkiego rynku służšcego biznesowi, ale powinna wreszcie stać się też wspólnotš wartoœci.

– Jesteœmy œwiadkami fundamentalnego braku zaufania między krajami członkowskimi. Unia została zbudowana wokół interesów gospodarczych i nie poszła dalej, bo państwa członkowskie nie chcš, aby strategiczne decyzje były podejmowane w Brukseli. To wielka słaboœć integracji – mówi „Rz" Yves Bertoncini, przywódca francuskiego Ruchu Europejskiego.

W ostatnich miesišcach w Katalonii gwałtownie spadło poparcie dla niepodległoœci, bo secesjoniœci nie mieli jasnej koncepcji wyjœcia z kryzysu. – Decyzja niemieckiego sšdu daje secesjonistom nowe możliwoœci działania, bo powstaje wrażenie, że Europa ich popiera. Będš więc grali na przedterminowe wybory regionalne – uważa Madrigal.

Hiszpański Sšd Najwyższy rozważa teraz odwołanie do Trybunału Sprawiedliwoœci UE, gdzie procedura trwa 16 miesięcy. Może też przystać na sšdzenie Puigdemonta tylko za defraudację, za co grozi do 12 lat więzienia.

