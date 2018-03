Carles Puigdemont w niemieckim areszcie

Niemiecka policja zatrzymała w niedzielę byłego przewodniczšcego katalońskiego rzšdu regionalnego Carlesa Puigdemonta.

Jest oskarżany przez Madryt o zdradę stanu z powodu organizacji jesieniš ub.r. nielegalnego referendum w sprawie niepodległoœci prowincji. Grozi za to do 30 lat więzienia.

Poniżej dalsza częœć artykułu

W paŸdzierniku Puigdemont schronił się w Belgii, która łamišc podstawowe zasady lojalnoœci między krajami UE, zasadniczo odmówiła wydania Hiszpanom uciekiniera. Dlatego Madryt wycofał międzynarodowy list gończy.

Jednak Katalończyk popełnił błšd: w ubiegłym tygodniu pojechał na konferencję do Finlandii. Wtedy Hiszpanie znów wydali nakaz aresztowania. I choć Puigdemont starał się wrócić autem do Belgii, hiszpański wywiad go zlokalizował i przekazał informację Niemcom. Ci powinni wydać zbiega Hiszpanii.