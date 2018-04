Carles Puigdemont zwolniony z aresztu

Carles Puigdemont został zwolniony za kaucjš z niemieckiego aresztu. Były premier Katalonii przebywał tam od końca marca, zatrzymany po hiszpańskim wniosku o ekstradycję.

Carles Puigdemont został zwolniony z aresztu w Neumünster, pod warunkiem wpłacenia kaucji w wysokoœci 75 tysięcy euro.

Wyższy Sšd Krajowy w Szlezwiku-Holsztynie nie uznał zarzutu udziału w rebelii katalońskiego polityka i zezwolił mu na opuszczenie aresztu za kaucjš. Uznał natomiast zarzut dotyczšcy sprzeniewierzenia œrodków publicznych.

Puigdemont został zatrzymany 25 marca w Niemczech po przekroczeniu granicy z Daniš. Wracał z Finlandii do Belgii, do której uciekł przed zarzutami, które miała mu postawić hiszpańska prokuratura. Niemiecka policja zatrzymała go na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania wystosowanego przez hiszpański Sšd Najwyższy.

Dwa dni temu niemiecka prokuratura wystšpiła do sšdu o wydanie nakazu ekstradycji polityka. Sšd Krajowy wydał taki nakaz, ale wstrzymał jego wykonanie.