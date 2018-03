Wybiórcza solidarność państw UE z Hiszpanamii

Ekstradycja Puigdemonta okazała się możliwa tylko dlatego, że wjechał do Niemiec. To fundamentalna porażka Unii.

Sędzia z landu Szlezwik-Holsztyn miał w poniedziałek wieczorem rozstrzygnšć, czy kataloński przywódca na czas procedury przewidzianej europejskim nakazem aresztowania pozostanie w więzieniu w Neumünster, czy odpowie z wolnej stopy. Decyzja o jego wydaniu, która zapadnie najpóŸniej za 60 dni, będzie jednak niemal na pewno korzystna dla Madrytu.

– Hiszpania jest krajem demokratycznym. Ten konflikt musi zostać rozwišzany na podstawie prawa hiszpańskiego – oœwiadczył rzecznik niemieckiego rzšdu Steffen Seibert.

W Unii to jednak wcale nie jest oczywistoœć. Carles Puigdemont schronił się przed hiszpańskim wymiarem sprawiedliwoœci do Belgii 31 paŸdziernika, jednak już 5 grudnia sędzia Sšdu Najwyższego Angel Llarena wycofał nakaz aresztowania, gdy okazało się, że Belgowie nie zamierzajš œcigać zbiega za „bunt” i „zdradę stanu”, a jedynie mniejsze przestępstwa. W takich warunkach nawet, gdyby Puigdemont został Hiszpanom wydany, groziłaby mu o wiele mniejsza kara niż innym przywódcom katalońskiego ruchu niepodległoœciowego.

Llarena wznowił europejski nakaz aresztowania w miniony pištek, bo zebrał więcej danych na temat wezwania Puigdemonta do użycia siły. Zrobił to jednak przede wszystkim, kiedy otrzymał sygnał, że były przewodniczšcy katalońskiego rzšdu regionalnego wyjechał w czwartek na konferencję do Helsinek.

Na Finów, jak na Belgów, Hiszpanie najwyraŸniej też jednak nie mogli liczyć. W pištek fińskie władze przyznały, że „bez poœpiechu” starajš się zlokalizować miejsce pobytu katalońskiego polityka. Ten w minibusie Renault Espace na belgijskich numerach z czterema współpracownikami dostał się w tym czasie z Helsinek do promu płynšcego w kierunku Sztokholmu. Po kilkunastogodzinnym rejsie dotarł do szwedzkiej stolicy, skšd pokonał ok. 1300 km do granicy niemiecko-duńskiej. Przez cały czas był potajemnie œledzony przez kilkunastu agentów hiszpańskich służb CNI. Jednak Madryt nie chciał, aby Puigdemont został zatrzymany przez Szwedów lub Duńczyków. NajwyraŸniej się obawiał, że współpraca z nimi może być równie trudna jak z Belgami. Zbieg został dopiero zatrzymany przez agentów niemieckich służb BKA w niedzielę o 11.19, gdy wjechał na stację benzynowš przy wiodšcej do Hamburga autostradzie A7. Jak sam przyznał, zamierzał dotrzeć do Brukseli.

Taki układ oznacza jednak, że kraje Unii, które na co dzień negocjujš w Brukseli trzeciorzędne problemy, nie sš w stanie zachować między sobš minimalnej lojalnoœci w kwestii zupełnie fundamentalnej: obrony integralnoœci terytorialnej i porzšdku konstytucyjnego każdego z nich.

– Do szczytu UE w Tampere w 1999 r. i powołania europejskiego nakazu aresztowania wszystkie decyzje o wydaniu osoby poszukiwanej przez inny kraj UE miały charakter polityczny. Dlatego np. Irlandia nigdy nie wydawała Wielkiej Brytanii podejrzanych o terroryzm członków IRA. PóŸniej udało się jednak okreœlić 32 kategorie przestępstw pospolitych (zabójstwo, gwałt, kradzież etc.), kiedy wydanie podejrzanego jest w zasadzie automatyczne. Ale gdy idzie o przestępstwa o wadze państwowej, nigdy nie doszło do harmonizacji prawa. Dlatego wiele krajów nie uznaje pojęcia zdrady stanu lub rebelii i nie wyda osób podejrzanych o ich popełnienie – mówi „Rzeczpospolitej” Camino Mortera Martinez, specjalistka od prawa europejskiego w Center for European Reform (CER) w Brukseli.

Belgijscy politycy jak przywódca liberałów Guy Verhofstadt wielokrotnie wytykali brak niezależnoœci Sšdu Konstytucyjnego i Sšdu Najwyższego w Polsce. Jednak jak wskazuje Martinez, belgijski rzšd, w skład którego wchodzi secesjonistyczna flamandzka partia Nieuw Vlaamse Alliantie (NVA), naciskał na wymiar sprawiedliwoœci, aby pozwolił swobodnie działać w Brukseli przywódcy bratniego secesjonistycznego ruchu katalońskiego.

W niemieckim kodeksie karnym wpisano zbrodnię zdrady stanu, bardzo podobnš do hiszpańskiej „rebelii”. W Republice Federalnej grozi za to kara od 10 do 25 lat pozbawienia, bardzo podobnie jak w Hiszpanii (do 30 lat więzienia). Berlin chce chronić relatywnie niedawno odzyskanš jednoœć, a także zapobiec możliwoœci wyjœcia z RFN poszczególnych landów, w tym przede wszystkim Bawarii. Także art. 127 polskiego kodeksu karnego przewiduje karę nawet dożywocia za zdradę stanu.

– Gdyby takie przepisy istniały w Wielkiej Brytanii, wszyscy przywódcy Szkockiej Partii Narodowej (SNP) na czele z pierwszš minister Nicolš Sturgeon siedzieliby w więzieniu – mówi Martinez.

To zresztš kolejny problem dla Madrytu, bo w Szkocji schroniła się Clara Ponsati, jedna z 25 katalońskich działaczy niepodległoœciowych, których aresztowania zażšdał sędzia Llarena.

W Barcelonie secesjoniœci nie dajš za wygranš. Na wiadomoœć o zatrzymaniu Puigdemonta lewacka partia CUP, która do tej pory nie chciała współpracować z pozostałymi dwoma ugrupowaniami niepodległoœciowymi PDeCat i ER, zmieniła zdanie. To stwarza po raz pierwszy od grudnia możliwoœć zbudowania większoœci i powołania nowego przewodniczšcego rzšdu regionalnego. Miałby nim zostać Puigdemont, na co, rzecz jasna, Madryt nie przystanie.

W niedzielę wieczorem ok. 50 tys. osób protestowało na ulicach Barcelony przeciwko aresztowaniu Puigdemonta. Doszło do starć z policjš, która broniła delegatury rzšdu centralnego. Obawiano się, że do podobnych zajœć dojdzie także w poniedziałek. Sondaże zwišzanego z rzšdem regionalnym Centrum Badań Socjologicznych (CEO) pokazujš, że konfrontacja z Madrytem nie służy secesjonistom. Między paŸdziernikiem a styczniem poparcie dla niepodległoœci Katalonii spadło w tym regionie z 48,7 do 40, 8 proc., podczas gdy udział osób wiernych koronie wzrósł z 43,6 do 53,9 proc.