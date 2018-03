Barcelona: Portret króla ma wrócić do ratusza. Zdecydował sąd

Hiszpański sšd zdecydował, że portret hiszpańskiego króla Felipe VI Burbona ma z powrotem zawisnš w ratuszu w Barcelonie. O usunięciu obrazu zdecydowała w 2015 roku burmistrz Ada Colau.

Wyrok sšdowy zmusza miejskie władze do powieszenia portretu króla w "uprzywilejowanym i honorowym miejscu" sali, w której zbiera się rada miejska.

Do usunięcia popiersia poprzednika Felipe, króla Juana Carlosa, doszło w lipcu 2015 roku - zaledwie kilka miesięcy po tym, jak Ada Colau została wybrana na burmistrza stolicy Katalonii. Colau uzasadniała to abdykacjš monarchy, do której doszło w połowie 2014 roku. Pozostawienie popiersia po abdykacji nazwała "anomališ". Burmistrz nie pozwoliła jednak, by w to miejsce zaprezentowany został jakikolwiek sposób, w malarstwie lub rzeŸbie, nowy król - Felipe.

Orzeczenie jest ostatnim rozdziałem sporu między burmistrz Barcelony a monarchistycznym establishmentem - podkreœlajš hiszpańskie media.

Pod koniec lutego katalońscy urzędnicy, w tym Colau, odmówili wzięcia udziału w królewskim przyjęciu Felipe, w zwišzku z kryzysem niepodległoœciowym z paŸdziernika. Twierdzili, że monarcha wspierał brutalnoœć policji i represje polityczne wobec organizatorów nieoficjalnego referendum ws. secesji regionu.