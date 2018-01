Puigdemont pojedzie do Danii. Pierwsza taka podróż

Były szef katalońskiego rzšdu Carles Puigdemont weŸmie w poniedziałek udział w konferencji w Kopenhadze. Będzie to jego pierwsza publiczna podróż od czasu, gdy wyjechał do Belgii, uciekajšc przed hiszpańskim wymiarem sprawiedliwoœci.

- Prezydent Puigdemont ma zaplanowanš na przyszły tydzień podróż do Danii - powiedziała dziennikarzom w Barcelonie Elsa Artadi, rzeczniczka bloku Razem dla Katalonii (Junts per Catalunya).

Puigdemont, który został usunięty z urzędu przez Madryt po ogłoszeniu 27 paŸdziernika przez parlament kataloński niepodległoœci regionu, weŸmie udział w debacie na uniwersytecie w Kopenhadze. Jak podaje witryna internetowa uczelni, tematem rozmów ma być kryzys separatystyczny. Konferencja nosi tytuł "Katalonia i Europa na rozdrożu demokracji?"

Dla byłego szefa katalońskiego rzšdu będzie to pierwsza publiczna podróż, odkšd przybył do Belgii pod koniec paŸdziernika, po deklaracji niepodległoœci, a tuż przed przedstawieniem mu zarzutu podżegania do buntu względem Hiszpanii. Poczštkowo Madryt wydał za nim europejski nakaz aresztowania, ale póŸniej wycofał go, co oznacza, że polityk może swobodnie podróżować po Europie, podobnie jak czterej inni regionalni ministrowie, którzy również wyjechali do Belgii.

Jeœli jednak wróci do Hiszpanii, zostanie zatrzymany. - Ma swobodę poruszania się w Unii Europejskiej, co jest normalne, ale nie w Hiszpanii, co nie jest normalne - skomentowała Elsa Artadi.

Podróż może Puigdemonta może też pomóc mu uniknšć problemów w Belgii. Obywatele państw UE mogš tam mieszkać bez pozwolenia na pobyt przez trzy miesišce, po czym w teorii muszš wyjechać. Jeœli jednak wrócš, dozwolony kwartał liczony jest od nowa.

Konferencja w Kopenhadze odbędzie się w trakcie negocjacji odbywajšcych się w Katalonii, dotyczšcych nowego rzšdu po wyborach z 21 grudnia. Partie separatystyczne uzyskały w nim większoœć. Puigdemont jest ich kandydatem na szefa rzšdu, ale chce objšć urzšd zdalnie, by uniknšć zatrzymania.