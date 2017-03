Umowy cywilnoprawne: przedsiębiorcy zapłacą 13 zł za godzinę

Praca zleceniobiorcy rozliczana co do minuty

Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, wysyła ostrzeżenie do przedsiębiorców zatrudniających zleceniobiorców i samozatrudnionych. Od początku tego roku w rozliczeniach z takimi osobami powinna pojawić się ewidencja czasu ich pracy, a za każdą godzinę należy się co najmniej 13 zł wynagrodzenia.

W rzeczywistości okazało się jednak, że przedsiębiorcy mają kłopoty ze stosowaniem nowych przepisów lub z premedytacją je naruszają.

Oszukują pracowników

W jednej z firm w Łukowie zatrudnieni usłyszeli, że nowa stawka 13 zł za godzinę pracy ma zastosowanie wyłącznie w państwowych firmach, a to jest firma prywatna i nie muszą stosować nowych przepisów. Z kolei kelnerki w warszawskiej restauracji po 1 stycznia 2017 r. zostały zatrudnione jako przedstawicielki handlowe z wynagrodzeniem prowizyjnym w wysokości 0,01 proc. utargu danej pracownicy, co daje jej średnio 2 zł wynagrodzenia za godzinę pracy. Powszechnym zjawiskiem jest niewpisywanie do ewidencji czasu pracy 9., 10. czy 11. godziny przepracowanej w danym dniu, aby zgadzało się wyliczenie minimalnego wynagrodzenia. Osoby, które domagają się wypłaty wynagrodzeń zgodnych z nowymi przepisami, w odpowiedzi słyszą wprost, że nowe stawki nie będą w tej firmie stosowane. Niejedna osoba usłyszała, że jak będzie się domagała podwyżki to zostanie zwolniona.

Wzmożone kontrole

Państwowa Inspekcja Pracy, która od początku roku skupia się na kontrolowaniu przestrzegania nowych przepisów, alarmuje, że co piąta odwiedzona przez inspektorów firma nie przestrzega nowych przepisów. Pomocne w walce z nieprawidłowościami są też współpraca PIP i NSZZ Solidarność, która zbiera zgłoszenia o zaniżaniu wynagrodzeń i anonimowo przekazuje je do Inspekcji.

– Sygnały o nieprawidłowościach zbieramy w ramach akcji "13 zł i nie kombinuj". Przesłaliśmy już do PIP przeszło 300 zgłoszeń - mówi Marek Lewandowski z NSZZ "Solidarność". – W większości przypadków dotyczą one małych firm ochroniarskich i sprzątających, a także małej gastronomii. Wiele zgłoszeń mamy z handlu, nawet ze sklepów działających w galeriach handlowych. Docierają do nas też pozytywne sygnały, że niektóre firmy zaczęły wyrównywać zatrudnionym wynagrodzenia za styczeń, aby były zgodne z nowymi przepisami.

– Część tych nieprawidłowości z wypłatą wynagrodzeń wynika z tego, że wielu firmom nie udało się renegocjować umów na świadczenie usług zawartych z administracją w ramach przetargów - zauważa Witold Polkowski, ekspert Pracodawców RP. – Nie tłumaczy to w żaden sposób tych firm, bo zaniżanie wynagrodzeń to nieuczciwa konkurencja. Nie mniej stawki minimalnego wynagrodzenia zostały narzucone odgórnie i niektórych firm nie stać na ich zapłatę.

Będą zmiany

Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej obserwuje jak nowe przepisy działają i nie wyklucza, że niewykluczone są dalsze zmiany. Chodzi o ułatwienie prowadzenia ewidencji czasu pracy, ale także ograniczenie możliwości stosowania umów o dzieło przez nieuczciwe firmy, które w ten sposób chcą ominąć nowe przepisy.

Swoje postulaty gromadzi także NSZZ Solidarność.

– Na podstawie zgłoszeń przygotujemy raport legislacyjny, który mamy nadzieję posłuży do wzmocnienia uprawnień PIP – dodaje Lewandowski z NSZZ "S"– A także uniemożliwienie np. sprzątaczce dzierżawy odkurzacza za 500 zł miesięcznie, by w ten sposób obniżyć jej wynagrodzenie.

9,46 zł powinno trafić do kieszeni zleceniobiorcy za godzinę pracy po potrąceniu podatku i składek

1,3 mln osób na zleceniach i samozatrudnionych obejmują nowe przepisy o minimalnym wynagrodzeniu

POWIEDZIELI:

Roman Giedrojć główny inspektor pracy

W tym roku przeprowadzimy 20 tys. kontroli nakierowanych na sprawdzenie, jak przedsiębiorcy przestrzegają obowiązku wypłaty minimalnej stawki godzinowej w wysokości 13 zł. Z pierwszych kontroli wynika, że zdecydowana większość firm przestrzega nowych przepisów i tylko ok. 20 proc. ma z nimi kłopoty. Część takich przypadków w małych i średnich firmach wynika z niewiedzy, wtedy inspektor pomoże. Jeśli jednak rekontrola wykaże nieprawidłowości, to posypią się kary. Zrobimy wszystko, aby tych nieprawidłowości było jak najmniej. Stawka 13 zł za godzinę pracy na zleceniu jest święta i nie można jej obniżać.

Elżbieta Rafalska minister rodziny, pracy i polityki społecznej

Mobilizujemy wszystkie nasze siły, by pracownicy zatrudnieni na kontraktach cywilnoprawnych, otrzymujący obecnie najniższe stawki, dostawali nie mniej niż 13 zł za godzinę pracy. Wiemy bowiem, że niektórzy przedsiębiorcy podejmują próby ominięcia nowych przepisów. Takie działanie jest nieuczciwe wobec pracowników, ale stanowi także nieuczciwą konkurencję w stosunku do pozostałych firm. Dlatego chcemy zlikwidować wszelkie takie patologie. W najbliższym czasie opublikujemy poradnik dla pracowników i przedsiębiorców, który pomoże w prawidłowym stosowaniu nowych przepisów.

prof. Gertruda Uścińska prezes ZUS

Szacujemy, że po zmianie przepisów i podwyżce wynagrodzeń osób zatrudnionych na zleceniach od początku tego roku na ich konta ubezpieczeniowe wpłynęło dodatkowych 60 mln zł. Te pieniądze przekładają się na uprawnienia ubezpieczonych i podwyżkę przysługujących im zasiłków chorobowych, macierzyńskich czy innych świadczeń należnych z systemu ubezpieczeń społecznych. Jesteśmy też gotowi do współpracy z PIP w kontrolowaniu umów o dzieło, gdy są one stosowane w celu ominięcia przepisów. ZUS jest bardzo skuteczny w kwestionowaniu takich nadużyć.