Ochrona przed zwolnieniem po ukończeniu obniżonego wieku emerytalnego

Niektóre osoby będš chronione przed zwolnieniem również po ukończeniu obniżonego wieku emerytalnego. To do nich należy wybór, czy pozostanš w zatrudnieniu, czy odejdš na œwiadczenie.

- Urodziłem się 19 grudnia 1953 r. Nieprzerwanie od 1978 r. pracuję na umowę o pracę. 19 grudnia 2016 r. nabyłem prawo do okresu ochronnego przed zwolnieniem mnie z pracy. Jaki okres ochronny obowišzuje mnie po reformie emerytalnej?

Poniżej dalsza częœć artykułu

Zgodnie z przepisami sprzed reformy emerytalnej, wiek emerytalny mężczyzny urodzonego 19 grudnia 1953 r. wynosił 67 lat. Czytelnik osišgnšłby go w grudniu 2020 r. Oznacza to, że jego okres ochrony przedemerytalnej rzeczywiœcie rozpoczšł się w grudniu 2016 r. Zgodnie z reformš systemu emerytalnego, która weszła w życie 1 paŸdziernika 2017 r., powszechny wiek emerytalny mężczyzn został obniżony do 65 lat. Czytelnik osišgnie go 19 grudnia 2018 r.

Z uwagi na to, że pracownik był już objęty ochronš stosunku pracy w dniu wejœcia w życie nowych przepisów, będzie podlegał tej ochronie do 19 grudnia 2020 r. (tj. do osišgnięcia wieku emerytalnego wynikajšcego z dotychczasowych przepisów). Bez znaczenia jest fakt, że w międzyczasie osišgnie nowy, obniżony wiek emerytalny. Od pracownika będzie zależało, czy przejdzie na emeryturę, czy będzie chciał dalej pracować do końca okresu podlegania ochronie.

- Chciałbym ustalić swój okres ochrony przedemerytalnej. Urodziłem się 18 stycznia 1957 r., mam ponad 38 lat pracy. Kiedy będę objęty ochronš po zmianie wieku emerytalnego? Czy będzie to okres 18 stycznia 2018 r. – 18 stycznia 2022 r.?

Zgodnie z przepisami sprzed reformy emerytalnej, wiek emerytalny mężczyzny urodzonego 18 stycznia 1957 r. wynosił co najmniej 67 lat. Czytelnik osišgnšłby go w styczniu 2024 r. Oznacza to, że jego okres ochrony przedemerytalnej rozpoczšłby się w styczniu 2020 r. Zgodnie z reformš, która weszła w życie 1 paŸdziernika 2017 r., powszechny wiek emerytalny mężczyzn został obniżony do 65 lat. Czytelnik osišgnie go 18 stycznia 2022 r.

Z uwagi na to, że pracownik osišgnie wiek emerytalny po upływie 4 lat od dnia wejœcia w życie reformy, będzie on objęty ochronš przedemerytalnš od 18 stycznia 2018 r. do 18 stycznia 2022 r. Tak więc czytelnik poprawnie okreœlił swój okres podlegania ochronie przed zwolnieniem.

- Urodziłem się 2 wrzeœnia 1957 r. Mam 42 lata pracy (liczšc z wojskiem). Od kiedy obowišzuje mnie okres ochronny?

Zgodnie z zasadami obowišzujšcymi do 30 wrzeœnia 2017 r., wiek emerytalny dla mężczyzny urodzonego we wrzeœniu 1957 r. wynosił co najmniej 67 lat. Czytelnik osišgnšłby go we wrzeœniu 2024 r. Oznacza to, że w dniu wejœcia reformy emerytalnej w życie nie był objęty ochronš.

Zgodnie z nowymi przepisami powszechny wiek emerytalny mężczyzn został obniżony do 65 lat. Pracownik osišgnie nowy wiek emerytalny we wrzeœniu 2022 r., tj. po upływie 4 lat od wejœcia reformy w życie. Będzie więc podlegał ochronie przed zwolnieniem od wrzeœnia 2018 r. do wrzeœnia 2022 r.

Bioršc pod uwagę ogólne reguły (przy założeniu, że czytelnik nie ma uprawnień do szczególnych zasad emerytalnych), obecnie nie jest on objęty ochronš przedemerytalnš i pracodawca teoretycznie może wypowiedzieć mu umowę o pracę.

- Moja mama urodziła się 26 kwietnia 1961 r. Ma mało lat pracy, bo zajmowała się wychowywaniem 4 dzieci. Ostatnio była zatrudniona od 1 paŸdziernika 2016 r. do 30 wrzeœnia 2017 r. jako "babcia niania" (na podstawie umowy uaktywniajšcej). 10 paŸdziernika zarejestrowała się jako bezrobotna. Przyznano jej zasiłek na pół roku. Czy należy się jej 4-letni okres ochronny do osišgnięcia wieku emerytalnego? Czy ma z tego tytułu prawo do zasiłku do uzyskania wieku emerytalnego? Chodzi o zatrudnienie mamy na etacie, bo już zatrudnienie mamy jako „babci niani" nie wchodzi w grę – dziecko ma już 2,5 roku, a umowa uaktywniajšca jest tylko do ukończenia przez dziecko 3 lat.

Dla osoby urodzonej w kwietniu 1961 r. wiek emerytalny według starych zasad wynosił 62 lata i 10 miesięcy. Matka czytelniczki osišgnęłaby go w lutym 2024 r. Jej okres ochrony przedemerytalnej rozpoczšłby się w lutym 2020 r., więc w dniu wejœcia reformy emerytalnej w życie (tj. 1 paŸdziernika 2017 r.) nie była ona objęta ochronš.

Z uwagi na to, że nowy wiek emerytalny (60 lat) zostanie osišgnięty w kwietniu 2021 r., tj. przed upływem 4 lat od wejœcia w życie nowych przepisów, matka czytelniczki będzie podlegała ochronie w okresie 1 paŸdziernika 2017 r. – 1 paŸdziernika 2021 r.

Kwestia wieku przedemerytalnego ma jednak znaczenie tylko w kontekœcie ochrony stosunku pracy. W okresie takiej ochrony nie można wypowiedzieć umowy o pracę. Należy to jednak oddzielić od innych kwestii, takich jak uprawnienie do zasiłku dla bezrobotnych, wysokoœć przyszłej emerytury itp.

Dalsze zatrudnienie (na jakiejkolwiek podstawie, która jest tytułem do opłacania składek emerytalnych) wpłynie jednak zapewne na wysokoœć przyszłej emerytury, która może być wypłacana od osišgnięcia wieku emerytalnego. Ma to szczególne znaczenie przy stosunkowo krótkim okresie składkowym.

- Chciałam zadać pytanie, kiedy zgodnie z nowymi przepisami rozpocznie się moja ochrona przed wypowiedzeniem? Urodziłam się 14 kwietnia 1964 r.

Zgodnie z przepisami sprzed reformy emerytalnej, wiek emerytalny kobiety urodzonej 14 kwietnia 1964 r. wynosił 63 lata i 10 miesięcy. Czytelniczka osišgnęłaby go dopiero w lutym 2028 r. Zgodnie z nowymi przepisami, które weszły w życie 1 paŸdziernika 2017 r., powszechny wiek emerytalny kobiet wynosi obecnie 60 lat. Wiek ten czytelniczka osišgnie 14 kwietnia 2024 r. Okres ochrony przed zwolnieniem rozpocznie się zatem 4 lata przed osišgnięciem wieku emerytalnego, tj. 14 kwietnia 2020 r.

- Urodziłam się 21 marca 1961 r. Pracuję na umowę na czas nieokreœlony w dużej korporacji. Kiedy zacznie się ochrona przed wypowiedzeniem mi stosunku pracy? Czy w tym okresie mogę korzystać z rehabilitacji na L-4 w sanatorium?

Zgodnie z przepisami sprzed reformy emerytalnej, wiek emerytalny kobiety urodzonej 21 marca 1961 r. wynosił 62 lata i 9 miesięcy. Czytelniczka osišgnęłaby go dopiero w grudniu 2023 r. Zgodnie z nowymi przepisami, które weszły w życie 1 paŸdziernika 2017 r., powszechny wiek emerytalny kobiet wynosi obecnie 60 lat.

Bioršc pod uwagę, że nowy wiek emerytalny (60 lat) czytelniczka osišgnie 21 marca 2021 r., tj. przed upływem 4 lat od wejœcia w życie nowych przepisów, będzie podlegała ochronie w okresie 1 paŸdziernika 2017 – 1 paŸdziernika 2021 r. Bez znaczenia będzie fakt, że w międzyczasie osišgnie ona nowy, obniżony wiek emerytalny. Od pracownicy będzie zależało, czy przejdzie na emeryturę, czy będzie chciała dalej pracować do końca podlegania ochronie.

Podleganie ochronie przedemerytalnej nie ma wpływu na możliwoœć korzystania z L4 przez pracownika. Należy jednak pamiętać, że ochrona stosunku pracy nie dotyczy m.in. rozwišzania umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika (53 k.p.), czyli również z powodu długotrwałej choroby. Oznacza to, że pracodawca jest uprawniony do rozwišzania umowy bez wypowiedzenia w przypadku długotrwałej niezdolnoœci do pracy pracownika spowodowanej chorobš, tj. co do zasady nieobecnoœci trwajšcej ponad 182 dni.

- Urodziłam się 13 stycznia 1961 r. Jestem zatrudniona na czas nieokreœlony. Od kiedy obejmie mnie okres ochrony przed przejœciem na emeryturę? Do kiedy pracodawca może mnie zwolnić z pracy?

Zgodnie z przepisami sprzed reformy emerytalnej, wiek emerytalny kobiety urodzonej 13 stycznia 1961 r. wynosił 62 lata i 9 miesięcy. Czytelniczka osišgnęłaby go dopiero w paŸdzierniku 2023 r. Zgodnie z nowymi przepisami, które weszły w życie 1 paŸdziernika 2017 r., powszechny wiek emerytalny kobiet wynosi obecnie 60 lat.

Bioršc pod uwagę, że nowy wiek emerytalny (60 lat) czytelniczka osišgnie 13 stycznia 2021 r., tj. przed upływem 4 lat od wejœcia w życie nowych przepisów, podlega ochronie przed wypowiedzeniem w okresie 1 paŸdziernika 2017 – 1 paŸdziernika 2021 r. W tym czasie pracodawca nie może jej wręczyć wypowiedzenia umowy.

- Urodziłem się 15 czerwca 1957 r. Od kiedy będę chroniony przed zwolnieniem i kiedy osišgnę wiek emerytalny?

Na podstawie zasad obowišzujšcych do końca wrzeœnia 2017 r., wiek emerytalny mężczyzny urodzonego 15 czerwca 1957 r. wynosił 67 lat. Pracownik osišgnšłby go dopiero w czerwcu 2024 r. Oznacza to, że na moment wejœcia w życie reformy emerytalnej czytelnik nie był objęty ochronš przed zwolnieniem. Zgodnie z nowymi przepisami, powszechny wiek emerytalny mężczyzn wynosi co najmniej 65 lat. Wiek ten czytelnik osišgnie 15 czerwca 2022 r. Jego okres ochrony przedemerytalnej rozpocznie się więc 4 lata przed osišgnięciem wieku emerytalnego (tj. 15 czerwca 2018 r.) i będzie trwał do 15 czerwca 2022 r.

- Urodziłam się 27 lutego 1964 r. Obecnie jestem zatrudniona na podstawie umowy na czas nieokreœlony. Jaki wiek emerytalny ma do mnie zastosowanie i w jakim okresie będzie mnie obejmowała ochrona przed zwolnieniem? Pracuję od wrzeœnia 1980 r.

Zgodnie z przepisami sprzed reformy emerytalnej, wiek emerytalny kobiety urodzonej 27 lutego 1964 r. wynosił 63 lata i 9 miesięcy. W dniu wejœcia w życie nowej regulacji czytelniczka nie była objęta ochronš, gdyż osišgnęłaby swój wiek emerytalny dopiero w listopadzie 2027 r. Nowe przepisy, które weszły w życie 1 paŸdziernika 2017 r., obniżyły powszechny wiek emerytalny kobiet do co najmniej 60 lat. Nowy wiek emerytalny czytelniczka osišgnie 27 lutego 2024 r., a jej okres ochrony przed zwolnieniem rozpocznie się na 4 lata przed tym dniem, tj. 27 lutego 2020 r. ?

Krzysztof Gšsior adwokat, partner w kancelarii Zawirska Gšsior – radcowie prawni i adwokaci sp.p.