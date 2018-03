Ordo Iuris proponuje przepisy gwarantujące wolność słowa w serwisach społecznościowych

Wprowadzenie zasady „co nie jest zabronione, to jest dozwolone" i okreœlenie zamkniętego katalogu przypadków, w których może dochodzić do kasowania treœci w sieciach społecznoœciowych proponuje Ordo Iuris.

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris opublikował założenia projektu nowelizacji m.in. ustawy o œwiadczeniu usług drogš elektronicznš, w celu zagwarantowanie wolnoœci słowa w sieciach społecznoœciowych. Ma to być odpowiedŸ na zjawisko kasowania lub ograniczania dostępu od publikowanych na portalach społecznoœciowych treœci. Ordo Iuris wskazuje, że często następuje to w oparciu o kryteria ideologiczne i polityczne, o czym œwiadczyć majš gromadzone przez organizację zgłoszenia internautów.

- Bardzo często kasowane lub cenzurowane sš profile promujšce wartoœci patriotyczne i chrzeœcijańskie lub podtrzymujšce pamięć historycznš. Tematami i profilami „zabronionymi" w mediach społecznoœciowych okazały się historia Armii Krajowej i Żołnierzy Wyklętych (zablokowane profile), czy organizacja rekolekcyjnych wydarzeń – Strefa Chwały Festiwal. Kasowane były też m.in. zdjęcia popularnych piłkarzy w koszulkach ze znakiem „Polski Walczšcej", którzy w 71. Rocznicę Powstania Warszawskiego upamiętnili to wydarzenie oraz profile znanych publicystów m.in. Rafała Ziemkiewicza. Kasowano także profile dotyczšce historii II wojny œwiatowej w fotografiach czy dziejów husarii. Legendarny fotograf „Solidarnoœci" Chris Niedenthal także stał się ofiarš takiej polityki w mediach społecznoœciowych i jego zdjęcia z Marszu Niepodległoœci w 2017 roku, które zamieœcił w treœci „posta" zostały zablokowane - twierdzi Ordo Iuris.

Instytut podkreœla, że tego rodzaju praktyki internetowych monopolistów (Google+, Facebook i Twitter) spotkały się już ze sprzeciwem Komisji Europejskiej, która doprowadziła w lutym do wyegzekwowania od częœci największych serwisów społecznoœciowych częœciowych zmian regulaminów dostosowujšcych je do poziomu ochrony użytkowników przewidzianego w dyrektywach konsumenckich. Sama Komisja uważa jednak wprowadzone do regulaminów zmiany za niewystarczajšce.

Proponowane przez Ordo Iuris przepisy majš gwarantować, że działajšce na terenie RP serwisy społecznoœciowe będš przestrzegały polskiego prawa i odpowiadały za jego naruszenia przed polskimi sšdami. W ten sposób użytkownikom ma być zapewniona realna możliwoœć odwołania się od arbitralnych decyzji administratorów portali.

Eksperci Instytutu wskazujš, że podobne przepisy obowišzujš od wrzeœnia 2017 r. w Niemczech. To ustawa o poprawie egzekwowania prawa w sieciach społecznoœciowych, która zmusiła największe portale do zmiany regulaminów.

Najważniejsze założenia projektu to:

- wprowadzenie w sieciach społecznoœciowych zasady „co nie jest zabronione, to jest dozwolone" poprzez okreœlenie zamkniętego katalogu przypadków, w których może dochodzić do kasowania treœci;

- wprowadzenie zakazu ograniczania zasięgu treœci m.in. ze względu na kryteria polityczne i ideowe;

- ustanowienie œcieżki odwoławczej od decyzji o usunięciu treœci, nakładajšcej na portal obowišzek rozpatrzenia odwołania w konkretnym terminie;

- wprowadzenie ustawowych gwarancji stosowania w sporach z sieciami społecznoœciowymi polskiego prawa oraz jurysdykcji polskich sšdów.

Instytut rozpoczšł zbieranie podpisów pod petycjš do premiera i ministra cyfryzacji o przyjęcie projektu.