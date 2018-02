Krzysztof Wielicki: Nie zostawimy Denisa Urubki samego

Krzysztof Wielicki dla „Rzeczpospolitej”. Kierownik polskiej zimowej wyprawy na K2, o nieuzgodnionym szczytowym ataku Denisa Urubki.

"Rzeczpospolita": Kiedy dowiedzieliœcie się o decyzji Denisa Urubki?

Krzysztof Wielicki: Tuż po godzinie 9 rano w sobotę Darek Załuski wyszedł w bazie poza namiot i mówi, że 600 m dalej widać jakiegoœ człowieka, który idzie z plecakiem. Poprzedniego dnia rozmawialiœmy w zespole, zastanawiajšc się, czy Denis zdobędzie się na taki krok. Szanse ocenialiœmy pół na pół. Wydawało się, że skoro pojawił się na wspólnym œniadaniu, siedział w mesie około godziny i nawet nie miał na sobie kombinezonu, to już nie wyjdzie. Nie chciał z nami rozmawiać, po œniadaniu poszedł do swojego namiotu. Potem go zobaczyliœmy.

Zapowiadał, że ruszy samotnie?

Wprost tego nie zapowiadał, ale był rozczarowany, że Adam Bielecki odmówił mu wspólnego wyjœcia. Adam stwierdził, że przy takiej pogodzie nie ma sensu ryzykować, skoro prognozy zapowiadajš poprawę na poczštku marca. Powiedział, że woli poczekać. Denis widział, że nie ma partnera, a bardzo chce zdobyć K2 przed 1 marca, bo wymyœlił sobie, że zima się kończy 28 lutego. W œwiecie alpinistycznym pory roku liczy się jednak astronomicznie. Przecież kalendarz stworzył człowiek, a nie natura.

Dwaj członkowie zespołu spotkali się z nim w obozie pierwszym...

Działamy według założonego planu. Kiedy Denis dotarł do obozu C1, spotkał tam kolegów. Chciałem koniecznie z nim nawišzać kontakt. Poprosiłem Marcina Kaczkana, żeby przekazał słuchawkę Denisowi, ale ten nie chciał rozmawiać. Powiedziałem więc, żeby wzišł ze sobš radiotelefon. Odmówił. Stwierdził, że nie chce żadnej pomocy.

Podjšł ryzyko i nie chce narażać kolegów w razie kłopotów?

Tak, on chce wzišć tę decyzję tylko na swoje sumienie. Myli się jednak, bo to nie jest tylko jego ryzyko. Nie jest tak, że on sobie poszedł, a my to zlekceważymy. Nikt nie powie, skoro poszedł, to niech umiera. Jesteœmy zespołem i mamy obowišzek przynajmniej próbować zabezpieczyć jego wyjœcie. On tego nie wzišł pod uwagę i o to mamy pretensje. A co będzie, jeœli złamie nogę? Zespoły, które idš do góry, majš sprawdzać, czy nic mu się nie stało. Majš pójœć do obozu trzeciego, zobaczyć. Zabranie zwykłego radia czasami ratuje życie. Martwimy się o niego. Dla mnie ta sytuacja jest tym bardziej przykra, że Denis to mój przyjaciel.

Ma szansę samotnie dojœć do szczytu?

Da się to zrobić samemu. W pojedynkę wszedłem zimš na Lhotse. Bardzo wiele zależy od pogody. Według naszych prognoz będzie miał bardzo silny wiatr na częœci drogi, nazywanej Ramieniem. Bardziej się boję nie o samš próbę wejœcia, ale o zejœcie. Jeœli pogoda będzie bardzo zła, to Denis może stracić orientację. Chłopcy nie dadzš rady go doœcignšć, ale do trzeciego obozu mogš dojœć. W dniu jego ataku możemy być na wysokoœci 7200–7400 m, ale jeœli będzie zachmurzenie, to nikt nikogo nie widzi.

Macie wyniesiony tlen ratunkowy?

Dzisiaj zespół tragarzy miał wyjœć z tlenem, ale ponieważ padał œnieg, to został w bazie. Tlen będzie się znajdował w drugim obozie.

Podobno podczas nocowania na wysokoœci 7200 metrów Urubko miał halucynacje?

Wiem, że pojawiły się takie informacje, ale to jest nieporozumienie. To nie były halucynacje, tylko zwykły sen. Ktoœ to Ÿle zinterpretował.

Można powiedzieć, że jest dobrze zaaklimatyzowany?

Powiedziałbym, że na granicy tego, jak powinien być. Między 7200 m a 8600 m jest jednak spora różnica. Oczywiœcie, on jest bardzo dobrym alpinistš i to wyzwanie jest w jego zasięgu, ale bardzo wiele zależy od pogody. Teraz dzień jest krótki, a w nocy nie może ruszyć do ataku, bo przy temperaturze -40 po godzinie, dwóch nie czuje się stóp.

Do jakiej wysokoœci macie rozpoznanš trasę?

Do poziomu 7400 m, bo Adam i Denis wyszli 200 m powyżej trzeciego obozu. Do Ramienia jeszcze jest dużo skomplikowanego terenu. On był na K2 zimš w 2003 roku. Może już nie pamiętać wszystkich elementów trasy.

Kiedy może być wiadomo, czy Urubce się udało?

Nie mamy z nim kontaktu, więc dopiero we wtorek może być coœ wiadomo. W marcu chcemy sami atakować, bo prognozy pogody dajš na to szansę.