Matylda Krzesińska była w ciąży z Mikołajem II

Archiwum Państwowe Rosji potwierdziło autentyczność opublikowanego wcześniej w mediach fragmentu wspomnień baletnicy.

Kilka dni temu rosyjski dziennik "Moskowski komsomolec" opublikował dotychczas nieznany fragment wspomnień Matyldy Krzesińskiej. Niepublikowany wcześniej maszynopis pochodzi z 1955 roku. Zawiera on fragment, który baletnica własnoręcznie wykreśliła. Dotyczył on wypadku, do którego doszło zimą 1893 roku.

Poniżej dalsza część artykułu

- Też, koniec końców, wypadłam z sań w śnieg i mocno się poturbowałam. Gdyby nie to nieszczęście, niedługo zostałabym matką. Dopiero później, gdy byłam starsza, zrozumiałam, co wtedy straciłam. Mówili później, że miałam dzieci z Następcą, ale to nie była prawda. Często żałowałam, że nie miałam - pisała Krzesińska w opublikowanym przez "Moskowski komsomolec" fragmencie wspomnień.

Autentyczność tych wspomnień potwierdziła szefowa Państwowego Archiwum Rosji Łarisa Rogowa. Jak twierdzi, dziennikarze odnaleźli wykreślony fragment w dokumentach, które obecnie znajdują się w zbiorach archiwum.

Matylda Krzesińska (1872-1971) była znaną rosyjską tancerką polskiej narodowości. W latach 1890-1894 miała romans z przyszłym carem Rosji, carewiczem Mikołajem.