Niemcy zapłacą za ludobójstwo w Afryce

Berlin nie neguje już zasadnoœci odszkodowań dla Namibii. Ich wysokoœć jest jednak przedmiotem negocjacji.

Oczekiwania Namibii sš wyższe niż to, co Niemcy sš w stanie przeznaczyć na ten cel – twierdzi Ruprecht Polenz, pełnomocnik niemieckiego rzšdu prowadzšcy negocjacje z Namibiš. Chodzi o odszkodowania za dokonane ponad 100 lat temu akty ludobójstwa na ludach Herero i Nama w byłej Afryce Południowo-Zachodniej, niemieckiej kolonii w czasach cesarstwa.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Korpus ekspedycyjny wymordował tam w latach 1904–1908 ok. 80 tys. członków Herero i Nama. W najbliższym czasie rozpoczyna się kolejna runda trwajšcych już trzy lata negocjacji i nic nie wskazuje na zbliżenie stanowisk w sprawie wysokoœci odszkodowań.

To nie reparacje

Nie wiadomo, ile Niemcy oferujš tytułem odszkodowania za zbrodnię ludobójstwa sprzed ponad wieku. Nie wiadomo też, jakie sš żšdania rzšdu w Windhuku.

– Rzšd Namibii konsekwentnie milczy na ten temat. Sš oczywiœcie w prasie spekulacje, ale nie nie wiadomo, czy można je traktować poważnie – mówi „Rzeczpospolitej" Stefan Fischer, redaktor naczelny niemieckojęzycznej „Allgemeine Zeitung" wydawanej w Windhuku. Zaniepokojony brakiem postępów w rozmowach rzšd namibijski już w ubiegłym roku groził złożeniem pozwu do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwoœci w Hadze opiewajšcym na 30 mld euro. Tak przynajmniej pisał „The Namibian", powołujšc się na koła rzšdowe. Informacje te wywołały szok w Niemczech. Podkreœlano, że jest to suma niemal trzykrotnie wyższa od PKB kraju liczšcego 2,1 mln mieszkańców. Jeszcze kilka lat temu, gdy Berlin odmawiał wszelkich dyskusji na temat odszkodowań w Namibii, mówiono o sumach siegajšcych 2 mld euro.

Na takich warunkach udałoby się zapewne dojœć do porozumienia.

Ale wtedy w Niemczech nikomu nie przechodziło prze gardło słowo „Genozid", czyli ludobójstwo. Niemcy bali się, że uznanie odpowiedzialnoœci za ludobójstwo w dalekiej Afryce otworzy drogę dla żšdań odszkodowawczych za podobne zbrodnie dokonane w Europie w czasie II wojny œwiatowej. Nie tylko w Polsce, gdzie o tym myœlano, ale w Grecji czy Włoszech, gdzie od lat trwajš procesy z powództwa cywilnego przeciwko państwu niemieckiemu. Niemcy powołujš się niezmiennie na prawo międzynarodowe wyłšczajšce odpowiedzialnoœć państwa wobec pozwów obywateli innych państw.

Berlin nie ma już nic przeciwko opisywaniu wydarzeń w swej kolonii jako ludobójstwa, lecz podkreœla, że nie oznacza to uznania jakichkolwiek żšdań reparacji.

Tymczasem od roku w jednym z sšdów w Nowym Jorku potomkowie ofiar niemieckiego kolonializmu złożyli pozew zbiorowy, domagajšc się nawet 50 mld dolarów odszkodowań oraz przyznania prawa do udziału w niemiecko-namibijskich negocjacjach.

Indie w Afryce

Po zajęciu Afryki Południowo-Zachodniej w 1884 roku wszystko układało się po myœli Berlina. Było to jedyne miejsce w Afryce uznane za dogodne do osiedlania się niemieckich kolonistów. Tubylców nie traktowano jak ludzi i starano się przekształcić ich w niewolników. Ogromne obszary ziemi nabywano na podstawie sfałszowanych aktów sprzedaży. Doprowadziło to po 20 latach do zorganizowanego ruchu oporu. Wojownicy Herero i Nama opanowali zagarnięte ziemie, a Niemcom udało się schronić w nielicznych punktach bronionych przez armię. Wielu kolonizatorów zginęło.

Prestiżowemu niemieckiemu projektowi kolonizacyjnemu, nazywanemu Indiami w Afryce, groziła całkowita klapa. W Berlinie podjęto więc decyzję wysłania korpusu ekspedycyjnego pod dowództwem generała Lothara von Trothy. Jeszcze przed wyruszeniem do Afryki obiecywał, że utopi zbuntowane plemiona w „potokach krwi". Takie miał zresztš zadanie w postaci złamania za wszelkš cenę oporu tubylców. Miała to więc być wojna ludobójcza. Każdy opór karano rozstrzelaniem.

Generałowi nie udało się jednak w 1904 roku okršżyć wycofujšcego się ludu Herero. Pochód złożony z tysięcy ludzi wycofał się na pustynię Omaheke. Niemieccy żołnierze opanowali jednak wszystkie Ÿródła wody. Zbliżenie się do nich przez Herero groziło œmierciš. – Każdy Herero, uzbrojony czy nie, z bydłem czy bez, zostanie w granicach Niemiec rozstrzelany. Nie biorę jeńców kobiet i dzieci. Zostanš odprawieni do swego ludu lub rozkażę do nich strzelać – zapowiadał gen. von Trotha.

Z Windhuku do Auschwitz

Dzisiejsze niemieckie Ÿródła podajš, że w takich warunkach straciło życie 80 proc. plemienia Herero oraz 50 proc. Nama. W sumie 80 tys. osób. Częœć nie przeżyła zmuszona do pracy w Konzentrationslagern, czyli w pierwszych obozach koncentracyjnych, tak już wtedy nazwanych. Kilka lat wczeœniej Anglicy organizowali „concentration camps" dla kobiet i dzieci w czasie II wojny burskiej. Wydarzenia w dzisiejszej Namibii uchodzš jednak za pierwsze ludobójstwo ubiegłego wieku, o czym pisze historyk Jürgen Zimmerer w wydanej kilka lat temu ksišżce: „Von Windhuk nach Auschwitz? Beiträge zum Verhältnis von Kolonialismus und Holocaust"(Z Windhuku do Auschwitz? Przyczynki do relacji pomiędzy kolonializmem i Holokaustem).

Nikt nie kwestionuje faktów. W Windhuku roœnie zaniepokojenie brakiem postępu w negocjacjach. Podkreœla się, że w umowie koalicyjnej CDU/CSU i SPD o Afryce mowa jest 28 razy, ale ani razu nie pada nazwa Namibia.