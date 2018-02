Ukarać za zbrodnie z obozu Stutthof

Pion œledczy IPN podejmuje œledztwo w sprawie niemieckich zbrodni w obozie koncentracyjnym Stutthof. Żyjš jeszcze służšcy wówczas w SS wartownicy.

Jesieniš 2017 roku prokuratura z niemieckiego Dortmundu wniosła do sšdu oskarżenie wobec dwóch byłych SS-manów, wartowników obozu koncentracyjnego w Stutthof.

O udział w zbrodniach zostali oskarżeni 94-letni dr Johann Rehbogen oraz 93-letni Harry Paul Fritz Schulz. Pierwszy z nich służył w obozie od 7 czerwca 1942 r. do 1 wrzeœnia 1944 r., a drugi od 28 czerwca do 31 sierpnia 1944 roku. Obydwaj zostali oskarżeni o udział w masowych morderstwach więŸniów. Podejrzani sš m.in. o skierowanie 100 polskich więŸniów do komory gazowej, zabójstwo radzieckich jeńców wojennych, a także eksterminację Żydów.

Z amerykańskiej gazety „Star Tribune" wynika, że byłego wartownika Rehbogena pomogła zidentyfikować żyjšca w St. Park w USA 88-letnia Judy Meisel, była więŸniarka Stutthof. Matka Judy Meisel zginęła w tym obozie. Ona sama do dzisiaj pamięta, jak Rehbogen drwił i bił więŸniów. Jej zeznania zebrali niemieccy prokuratorzy, którzy współpracowali z FBI. Dotarli także do innych œwiadków. Prokurator z Dortmundu powiedział Associated Press, że obaj mężczyŸni zaprzeczajš, że wiedzš cokolwiek o zabójstwach w obozie.

W tej sprawie pomocy prawnej udzielił także IPN w Gdańsku. Z informacji, które otrzymaliœmy od Roberta Janickiego, rzecznika pionu œledczego IPN w Warszawie, wynika, że jesieniš 2016 r. i wiosnš 2017 r. w Polsce przebywał niemiecki prokurator oraz funkcjonariusze niemieckiej policji kryminalnej z Nadrenii-Westfalii. Przeprowadzili oni m.in. oględziny na terenie obozu, a także zabezpieczyli niektóre dokumenty. – Na ich wniosek przeprowadziliœmy kwerendy, a kserokopie dokumentów zostały wysłane do Niemiec – mówi nam Robert Janicki. Dodaje, że w œledztwie dotyczšcym Johanna R. pion œledczy wskazał jeszcze trzech żyjšcych œwiadków.

Teraz oddział gdański pionu œledczego IPN podjšł własne œledztwo w sprawie zbrodni w obozie Stutthof.

– Postępowanie to zostało zawieszone w maju 1977 r. przez ówczesnš okręgowš Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich – dodaje prokurator Janicki.

Prokurator chce ustalić innych żyjšcych sprawców przestępstw, aby pocišgnšć ich do odpowiedzialnoœci karnej. Œledczy opisujš, że zbrodnie polegały „na zabójstwach i eksterminacji osób spoœród ludnoœci cywilnej narodowoœci polskiej i innych narodowoœci oraz jeńców wojennych". W tym miejscu œmierć poniosło nie mniej niż 63 tys. osób, a „pozbawiono wolnoœci ze szczególnym udręczeniem i poddano okrutnemu i nieludzkiemu traktowaniu nie mniej niż 110 tys. osób". Pochodzili oni z 28 krajów.

Obóz Stutthof na Żuławach Wiœlanych działał od 2 wrzeœnia 1939 r. do maja 1945 r., kiedy został wyzwolony przez Armię Czerwonš. Poczštkowo przebywali w nim Polacy z Pomorza. Od 1942 r. także z innych regionów okupowanej Polski, w tym Żydzi. W styczniu 1945 r. Niemcy rozpoczęli pieszš ewakuację częœci więŸniów. Wielu z powodu wycieńczenia i mrozu zmarło w drodze. Przez obóz ten przewinęło się 2 tys. członków załogi. Po wojnie odbyło się kilka procesów przeciwko nim. Zapadły m.in. wyroki œmierci. Skazanych zostało 72 członków SS i szeœć nadzorczyń.

Jesieniš poprzedniego roku pion œledczy IPN zakończył œledztwo w sprawie eksperymentów medycznych w tym obozie.