Zgierz pożegna ofiary niemieckiego mordu

Zbiorowa mogiła Polaków zamordowanych w 1942 roku w Zgierzu, znajdująca się w pobliżu wsi Lućmierz-Las.

Po 75 latach mieszkańcy Zgierza pożegnają ofiary niemieckiej zbrodni, w której zginęło prawie 100 Polaków.