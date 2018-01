Kazimierz Nowak, czyli przez Afrykę tam i z powrotem

121 lat temu, 11 stycznia 1897 roku w Stryju, urodził się Kazimierz Nowak, polski podróżnik, korespondent, fotograf, pionier reportażu. W latach 1931-1936 z północy na południe samotnie przeprawił się przez Afrykę, po czym zawrócił i powtórzył wyczyn, pokonujšc ponad 40 000km.

Kazimierz Nowak, pasjonat podróży i fotografowania, zmuszony przez los i wielki kryzys do poszukiwania pracy, postanowił szukać szczęœcia i dochodu, pozwalajšcego na utrzymanie rodziny w zawodzie korespondenta.

4 listopada 1931 roku wyrusza z Boruszyna do Poznania, następnie pocišgiem do Rzymu, dalej rowerem do Neapolu, a następnie statkiem przez Morze Œródziemne. 26 listopada staje na Czarnym Lšdzie. Na wysłużonym, 7 letnim rowerze, rusza na południe. Wyjeżdża z Trypolisu na odległy o kilkanaœcie tysięcy kilometrów Przylšdek Igielny.

Podróżuje samotnie. Czasem odwiedza wioski tubylców, aby kupić żywnoœć. Poznaje ludy zamieszkujšce na trasie jego włóczęgi. Towarzyszy mu dŸwięk tam-tamów przekazujšcy informacje o dziwnym przybyszu. Wieœci z Europy o wybrykach faszystów czy wielkim kryzysie docierajš do niego jedynie jak echa prawdziwych informacji i wydajš się bez znaczenia na tym wielkim kontynencie. W cieniu namiotu spisuje swoje obserwacje i spostrzeżenia, które póŸniej przekazuje żonie zajmujšcej się kontaktami z gazetami publikujšcymi jego opowieœci. Za pienišdze uzyskane z honorariów utrzymuje rodzinę. Nowak przy ogromnym szacunku dla ludzi i wrażliwoœci na piękno przyrody, niezwykle krytycznie ocenia zwyczaje kolonialne Europejczyków w Afryce. Nie popiera też polskich ambicji kolonialnych, być może dla tego Liga Morska i Kolonialna nie udziela mu wsparcia.

30 kwietnia 1934 roku osišga południowy kraniec kontynentu. Mimo ataków malarii i cišgłego braku pieniędzy do domu postanawia wrócić innš drogš, oczywiœcie samotnie. W drodze powrotnej traci rower, który nie zniósł trudów podróży i rozpadł się. Niespodziewanej pomocy udziela mu mieszkajšcy w Gumuchab Polak, Mieczysław Wiœniewski, który darowuje mu konia. Następne 3000km Kazimierz Nowak spędził w siodle. Dzięki uprzejmoœci kolejnych Polaków z kowboja znowu staje się cyklistš, by na rowerze osišgnšć brzegi rzeki Kassai i zostać marynarzem na pokładzie łodzi, którš nazwał Poznań I. Traci jš w kataraktach i zostaje piechurem. Kilkaset kilometrów pieszo i kolejna marynarska przygoda. W Lulua kupuje nowš łódŸ, nazywa jš Maryœ i po dwóch miesišcach samotnej żeglugi, we wrzeœniu 1935r., dociera do Leopoldville (obecnie Kinszasa).

Francuskie władze nie pozwalajš mu samotnie pokonać Sahary. Nowak musi sformować karawanę, która zabierze odpowiedni zapas wody. Następnych pięć miesięcy spędza na grzbiecie dromadera, a ostatnie 1000km znowu na rowerze. W listopadzie 1936 roku kończy liczšcš ponad czterdzieœci tysięcy kilometrów podróż. Zdšżył do domu na œwięta - w nocy z 22 na 23 grudnia 1936 roku w Zbšszyniu przekracza granicę niemiecko-polskš.

W Poznaniu wygłasza odczyty poœwięcone etnografii Afryki. Z wykładami goœci także w innych miastach, między innymi Krakowie i Warszawie. Jego kiepski stan zdrowia, częste ataki malarii, operacja nogi i zapalenie płuc powodujš, że w niespełna rok po powrocie, 13 paŸdziernika 1937 roku, umiera.