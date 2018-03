Czy pomnik ściętego za ateizm Kazimierza Łyszczyńskiego stanie w Warszawie

W pištek w Warszawie ruszajš trzydniowe Dni Ateizmu. W sobotę odbędzie się doroczny Marsz Ateistów zakończony rekonstrukcjš historycznš kaŸni patrona polskich ateistów, a wieczorem Fundacja im. Kazimierza Łyszczyńskiego wręczy nagrodę Ateistki/Ateisty Roku.

Przypominamy wywiad z Janem Hartmanem z marca 2017.

30 marca 1689 roku doszło do publicznej egzekucji szlachcica i filozofa Kazimierza Łyszczyńskiego oskarżonego o ateizm na skutek donosu Jana Kazimierza Brzoski, któremu wczeœniej pożyczył wielkš sumę pieniędzy. Żeby uniknšć spłaty Brzoska zadenuncjował Łyszczyńskiego, a jako dowód winy przedstawił wykradziony rękopis traktatu „De non existentia Dei”. Zachowane fragmenty faktycznie przedstawiajš religię jako sposób na mamienie mas: „Człowiek jest twórcš Boga, a Bóg jest tworem i dziełem człowieka”. W trakcie procesu Łyszczyński wypierał się jednak ateizmu i próbował przekonywać, że w następnej częœci traktatu miał zamiar obalić tezę o nieistnieniu Boga. Tym zapewnieniom nie dano wiary. Został skazany na œmierć i konfiskatę dóbr.

Rzeczpospolita: Dlaczego kilka lat temu wcielił się pan w Kazimierza Łyszczyńskiego w inscenizacji przedstawiajšcej kaŸń tego najsłynniejszego bodaj polskiego ateisty?

Jan Hartman: Równie dobrze można pytać o to samo osoby wcielajšce się podczas procesji w Jezusa Chrystusa. Kazimierz Łyszczyński był wybitnym intelektualistš, męczennikiem sprawy wolnoœci sumienia, ofiarš Koœcioła katolickiego. Oddawanie mu czci to działanie wynikajšce z tej samej potrzeby, co powszechnie przyjęte formy upamiętniania osób, które były bohaterami jakiejœ sprawy. Sprawa Łyszczyńskiego to sprawa wolnoœci myœlenia, prawa do ateizmu, ale także sprawa pamięci. Katolicy w swej masie sšdzš, że zbrodnie dokonywane przez Koœciół, masowe mordy na ludziach, którzy oœmielali się myœleć inaczej niż hierarchowie, były czymœ marginalnym w porównaniu z wielkimi zasługami Koœcioła. A chodzi o miliony ofiar! Jak można jeŸdzić do Ziemi Œwiętej i nie płakać nad losem 40 tys. mieszkańców tego miasta wyrżniętych w pień przez katolików w 1099 roku? W widowiskowy sposób upamiętniamy wybitnego polskiego myœliciela, a wraz z nim niezliczone zapomniane ofiary Koœcioła. To właœnie Koœciół powinien je upamiętniać, kajać się i rozpamiętywać swe winy, tak jak rozpamiętuje męczeństwo swoich œwiętych. Wstyd, że tego nie robi.

Jednak ta inscenizacja wywołała lawinę nieprzychylnych komentarzy i drwin. Mówišcy otwarcie o swym ateizmie Marcin Meller pisał na łamach „Newsweeka”: „bardzo proszę nie robić z ateistów obciachowych pajaców” a pana nazwał „zachwyconym własnym ponuractwem œwieckim Savonarolš z Krakowa”.

Doroczne inscenizacje dekapitacji Łyszczyńskiego na warszawskim rynku sš na serio. To nie błazenada, tak jak nie sš błazenadš inscenizacje piety. Mamy autentycznš i głębokš potrzebę uczczenia wybitnego Polaka. Jak można mieć w sobie tyle pogardy i pychy, by mówić o maskaradzie? Czy my wyœmiewamy się z procesji religijnych? Czy męczennik musi być zawsze katolikiem, a nigdy ofiarš katolicyzmu? Ile dni w kalendarzu liturgicznym przeznaczono dla upamiętnienia ofiar Koœcioła, których było wielokrotnie więcej niż męczenników samego Koœcioła? Czy na rynku starego miasta stoi pomnik upamiętniajšca Łyszczyńskiego? Nie.

Marzy się panu pomnik na miarę tego , jakim na rzymskim placu Campo di Fiori uczczono Giordana Bruna?

I tak kiedyœ się stanie. Gdy skończy się czas pogardy dla ofiar Koœcioła. Jeœli po nosem papieża stoi pomnik „włoskiego Łyszczyńskiego”, to w Warszawie może stanšć podobny lub choćby tablica. Włosi majš w sobie tyle empatii, by upamiętnić tę najsławniejszš ofiarę przeœladowań koœcielnych w XVI wieku. A w Polsce pluje się na tych, którzy próbujš czcić ofiary Koœcioła.