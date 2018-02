Jerzy Kwieciński: Pierwszy wywiad nowego ministra inwestycji i rozwoju

W pierwszym wywiadzie po objęciu stanowiska ministra inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński tłumaczy w „Rzeczpospolitej” m.in. dlaczego z Ministerstwa Rozwoju powstały dwa resorty i dlaczego budownictwo trafiło pod jego skrzydła.

Czemu ma służyć scalanie i dzielenie ministerstwa rozwoju? Rzšd premier Szydło połšczył resorty rozwoju i gospodarki. Teraz premier Morawiecki je rozłšczył. Czy rzšd ma wizję działania resortów gospodarczych czy sš to tylko działania służšce bieżšcym potrzebom politycznym?

Poniżej dalsza częœć artykułu

Spojrzałbym na to w innym kontekœcie. W tej chwili i dla rzšdu, ale również dla obozu politycznego, który jest przy sterach władzy, najważniejsze sš kwestie zwišzane z gospodarkš. W pierwszych dwóch latach najsilniejszy był nacisk na sprawy społeczne. Teraz staramy się znacznie mocniej utwierdzić filary gospodarczego rozwoju naszego państwa. Po to, aby z owoców tego co robimy w gospodarce korzystało całe społeczeństwo. I stšd za sterami tego okrętu stanšł premier Mateusz Morawiecki jako osoba, która gospodarkę ma we krwi. I również jako osoba, która œwietnie czuje się w relacjach i kontaktach międzynarodowych, a to bardzo ważne w kontekœcie nawišzywania relacji gospodarczych, w szczególnoœci we wsparciu ekspansji zagranicznej polskich firm. Z tego punktu widzenia pan premier bardzo wyraŸnie postawił na jeden silny oœrodek, który będzie koordynował realizację strategii rzšdowej czyli Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, którš w skrócie nazywamy planem Morawieckiego.

I tym oœrodkiem jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju?

To nasze główne zadanie. Ponadto, premier stwierdził, że znacznie więcej uwagi musimy poœwięcić inwestycjom. Inwestycje to jeden z trzech elementów, które najsilniej wpływajš na wzrost gospodarczy, a z którym mieliœmy w cišgu ostatnich dwóch lat najwięcej problemów.

Pod skrzydła MIiR trafiło też budownictwo?

Z tej samej przyczyny. Budownictwo to nic innego jak inwestycje. Budownictwo to 10 proc. naszego PKB. Zależy nam na przyœpieszeniu inwestycji. Zarówno publicznych, jak i prywatnych. Stšd potrzeba stworzenia właœciwych ram prawnych. Równie ważne jest dla nas stworzenie dogodnych warunków do realizacji programu Mieszkanie+, który obok programu 500+ jest najważniejszym, sztandarowym programem Prawa i Sprawiedliwoœci. To jest nasza rola.

W rozmowie z „Rzeczpospolitš" minister Kwieciński ocenia też polsko-amerykańskie relacje gospodarcze (był ostatnio z wizytš w USA), a przed wszystkim omawia realizację krajowych i regionalnych programów operacyjnych. W wywiadzie, który ukaże się w poniedziałkowej „Rzeczpospolitej", a w pełnej wersji na www.rp.pl mówi też o przyszłoœci, tak ważnej dla Polski, polityki spójnoœci w kontekœcie nowego budżetu UE po 2020 r. oraz o tym dlaczego jest za wczeœnie, aby przyjšć w Polsce euro.