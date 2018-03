Kolosalne koszty brexitu bez nowej umowy handlowej

Wyjœcie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez zawierania nowej umowy handlowej może kosztować unijnych eksporterów aż 31 mld funtów (35 mld euro), a brytyjskich 27 mld funtów (30,5 mld euro).

Takie liczby pojawiły się w najnowszym raporcie firmy Oliver Wyman i firmy prawniczej Clifford Chance. Zgodnie z nim łšczny rachunek rozwodowy Wielkiej Brytanii z Uniš Europejskš może więc opiewać rocznie na około 58 miliardów funtów (ponad 65 mld euro), zakładajšc oczywiœcie brak nowej umowy handlowej.

Jeœli handel z Wielkš Brytaniš wróci do zasad Œwiatowej Organizacji Handlu (WTO) po brexicie, to największe koszty może ponieœć przemysł motoryzacyjny UE. Tymczasem na Wyspach najsilniej ucierpiał do tej pory sektor finansowy. – Widzimy, że najlepiej przygotowane firmy stosujš strategie, które majš je zabezpieczyć przed skutkami brexitu. Niestety widzimy też, że małe firmy nie sš w stanie tych kroków podjšć – wskazuje Kumar Iyer, partner w Oliver Wyman.



Brytyjska Partia Konserwatywna twierdzi, że Wielka Brytania opuœci zarówno jednolity rynek, jak i unię celnš, gdy odejdzie w przyszłym roku ze Wspólnoty. Europejska unia celna jest umowš handlowš, która eliminuje cła między państwami członkowskimi UE. Jednolity rynek jest głębszš formš współpracy między państwami członkowskimi, bo umożliwia swobodny przepływ towarów, usług, kapitału i osób.



W ubiegłym tygodniu UE przedstawiła projekt wytycznych dotyczšcych zbliżajšcych się rozmów handlowych między obiema stronami. Przewodniczšcy Rady Europejskiej Donald Tusk ostrzegł, że obecne stanowisko Wielkiej Brytanii prawdopodobnie doprowadzi do „negatywnych konsekwencji gospodarczych”. Dodał, że zbliżajšca się perspektywa umowy o wolnym handlu może być pierwszš w historii, która faktycznie rozluŸnia więzi gospodarcze.



Jednym ze sposobów dla obu stron na złagodzenie negatywnego wpływu barier handlowych po brexicie byłoby rozważenie przyszłego układu handlowego równoważnego obecnej unii celnej. Szacuje się, że takie rozwišzanie mogłoby zmniejszyć roczny koszt rozwodu do około 14 mld funtów w UE i około 17 mld funtów w Wielkiej Brytanii. W wyniku toczšcych się rozmów i analiz brytyjska Partia Pracy niedawno zmieniła stanowisko, opowiadajšc się za pozostaniem Wielkiej Brytanii w unii celnej po brexicie.

– Bioršc pod uwagę trudnoœci w dokładnym ustaleniu, jakie turbulencje czekajš naszš gospodarkę, wiele firm nie jest w stanie wystarczajšco dobrze przygotować się do wyjœcia kraju z Unii – mówi cytowana w raporcie Jessica Gladstone, partner w Clifford Chance. Dodaje, że wygranych od przegranych będzie dzielić zdolnoœć do zrozumienia szans i zagrożeń, jakie brexit ze sobš niesie.