RZECZoBIZNESIE: Piotr Kuczyński: Po kretyńskich wzrostach musiała przyjść korekta

Wczoraj cały zysk ze stycznia wyparował. Styczniowe wzrosty były szaleństwem, więc odreagowanie jest równie szaleńcze – mówi Piotr Kuczyński, główny analityk DI Xelion, goœć programu Pawła Rożyńskiego.

Indeks S&P 500 spadł w poniedziałek 4 proc., podobnie Dow Jones.

- Ładnie to wyglšdało. Nazywam to panikš komputerowš. Zazwyczaj programista układa programy, które potem powodujš tego typu efekty. 75 proc. handlu np. na NASDAQ w USA robiš komputery. Jeżeli dostanš sygnał sprzedaży to sprzedajš - mówił Kuczyński.

- Wczoraj cały zysk ze stycznia wyparował. Styczniowe wzrosty były szaleństwem, więc odreagowanie jest równie szaleńcze – dodał.

Goœć przyznał, że było mnóstwo sygnałów, iż jest przesada. - Był np. najniższy poziom gotówki w funduszach, wszystko w akcjach. Jak jest mało gotówki to oznacza, że za chwilę nie będzie miał kto kupować – tłumaczył.

- W którymœ momencie musiał nastšpić tego typu krach. Pretekstem, ale raczej nie powodem, był rynek obligacji, których rentownoœci szybko rosły – dodał.

Inwestorzy amerykańscy wymyœlili sobie rentownoœć 10-letnich obligacji na poziomie 3 proc. - Do tego poziomu jest jeszcze 0,3 pkt proc. Jeœli rentownoœć przebije próg 3 proc. to w analizie technicznej powstanie podwójne dno. To już jest zdecydowany sygnał do wzrostu rentownoœci, czyli wyprzedaży obligacji - mówił Kuczyński.

- Trzeba pilnie obserwować ten rynek – dodał.

Zaznaczył, że w sferze makro i geopolityce nic się nie zmieniło, więc wiele rynków jest bardzo spokojnych. Np. umacnia się złoty.

- Na razie wszyscy mówiš, że styczeń był kretyński, wzrosty indeksów były zupełnie głupie, to i korekta musi być taka. Każdy doœwiadczony gracz giełdowy powie, że tak musiało być - mówił Kuczyński.

- Na razie nie widzę sygnałów, żeby „byczy" duch zniknšł w narodzie – dodał.

Goœć podkreœlił, że Polska jest cišgle w koszyku rynków rozwijajšcych się i nasz los zależy od tego, co się dzieje na tych rynkach. - A na nich wiele zależy od tego, co się dzieje z dolarem. Póki słabnie, to rynki rozwijajšce się cieszš – mówił.

Kuczyński przyznał, że sytuację na warszawskiej giełdzie mogš odmienić Pracownicze Plany Kapitałowe. - Postawienie kropki nad i premiera Morawieckiego, który chciał, aby 75 proc. wartoœci OFE stało się prywatnymi funduszami. To wisi nad rynkiem. Jeżeli ktoœ w rzšdzie dojdzie do wniosku, że jednak ta kasa jest mu potrzebna, to po giełdzie na wiele lat – tłumaczył. - Sprawa PPK wchodzi do sejmu na poważnie. Zobaczymy czy rzeczywiœcie wejdzie – dodał.

Goœć zaznaczył, że na œwiecie nie ma niedowartoœciowanych branż, jednak w dalszym cišgu IT, szeroko rozumiana informatyka, big data czy blockchain (nie kryptowaluty) będš na czele, przede wszystkim w Polsce. Deweloperka teoretycznie też.

- Nienawidzę kryptowaluty. Jeżeli coœ może mieć wycenę od 0 do 100 tys. dol., to jest doskonałe dla hazardzistów. Poważny inwestor nie powinien się tym zajmować – ocenił.

Kuczyński prognozował, że złoty, jeżeli nie będzie zapaœci na œwiecie, skazany jest na umacnianie się.