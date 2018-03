"Parkiet" nagrodził elitę rynku kapitałowego

Po raz 24. redakcja "Parkietu" nagrodziła ekstraklasę rynku, a po raz 13. wręczyła Złote Portfele najlepszym zarzšdzajšcym. W tym roku tematami przewodnimi w przemówieniach było zaufanie inwestorów, rzetelne informowanie oraz nadzieja na "szarpnięcie cugli" w sprawie strategii dla warszawskiej giełdy.

To, że Byki i NiedŸwiedzie, najstarsza i najważniejsza nagroda na rynku kapitałowym, zostały rozdane 21 marca nie może być dziełem przypadku. Wiosna to nowe otwarcie, kiedy przyroda ze zdwojonš energiš budzi się do życia. Co prawda w dniu naszej gali aura miała wcišż więcej wspólnego z zimš, to jednak wœród licznie zebranych w gmachu GPW goœci na pewno odczuwalna była atmosfera oczekiwania na nowe otwarcie i przesilenie na rynku kapitałowym.

na fot. (od lewej): Teresa Czerwińska, minister finansów, Marek Dietl, prezes GPW, Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, Maria Wysocka, wiceprezes zarzšdu ds. kontentu Gremi Media SA, Piotr Łysek, wiceprezes Zarzšdu ds. komercyjnych Gremi Media SA, Marek Dworak, członek rady nadzorczej Gremi Media SA

Wiara w ponowne rozpędzenie giełdy była motywem przewodnim listu prezydenta Andrzeja Dudy oraz przemówień minister finansów Teresy Czerwińskiej i prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju Pawła Borysa.

Teresa Czerwińska, minister finansów

Minister Czerwińska powiedziała, że rzšd z renomowanymi doradcami pracuje nad kompleksowš strategiš dla rynku kapitałowego. Celem jest budowa silnej giełdy która będzie służyć gospodarce, spółkom, a także inwestorom – w tym indywidualnym. Podkreœliła, że ważne miejsce w tym planie majš Pracownicze Plany Kapitałowe.

Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju

Paweł Borys zwrócił uwagę na ład korporacyjny – firmom go stosujšcym, przejrzystym, z jasnš strategiš, łatwiej jest pozyskiwać kapitał. Zdaniem Borysa, giełda powinna być miejscem, gdzie ciekawe pomysły przedsiębiorców spotykajš się z profesjonalnymi inwestorami. Również podkreœlił wagę Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Marek Dietl, prezes GPW

Z kolei prezes GPW Marek Dietl podkreœlił wagę rzetelnych informacji dla inwestorów – i docenił pracę "Parkietu" na tym polu.

Po tej dawce wiary i nadziei przyszła pora na uhonorowanie ekstraklasy rynku statuetkami, a było za co – laureaci w ubiegłym roku osišgnęli imponujšce wyniki.

na fot. (od lewej): Marcin Piasecki, dziennikarz "Rzeczpospolitej", Marek Dietl, prezes GPW, Janusz Filipiak, założyciel Comarchu, Andrzej Stec, redaktor naczelny Gazety Giełdy i Inwestorów "Parkiet" i z-ca redaktora naczelnego "Rzeczpospolitej"

Szef Comarchu Janusz Filipiak, który został prezesem roku, zwrócił uwagę że rozwój przedsiębiorstw wymaga dziœ ogromnych nakładów finansowych – presja na płace jest coraz większa, ale kapitał ludzki jest kluczowy i nie można na tym oszczędzać, choćby oznaczało to skromniejsze dywidendy. Wygrajš ci, którzy to w porę zrozumiejš.

Najlepszymi spółkami z najważniejszych indeksów GPW zostały Energa, Benefit Systems i Selvita. Liderem NewConnect – LUG, a za najlepszy debiut statuetkę otrzymało Dino Polska.

W przemówieniach przedstawicieli większoœci przedsiębiorstw przewijały się wspólne wštki, przede wszystkim wdzięcznoœć za zaufanie inwestorów. Podkreœlano także rolę giełdy w umożliwieniu pozyskania finansowania i rozwinięcia skrzydeł.

na fot. (od lewej): Cezary Kochalski, doradca Prezydeta RP, Marek Dietl, prezes GPW, Maria Wysocka, wiceprezes zarzšdu ds. kontentu Gremi Media SA

Oto wyniki 24 edycji konkursu "Byki i NiedŸwiedzie" Gazety Giełdy i Inwestorów "Parkiet"



Prezes roku: Janusz Filipiak, założyciel Comarchu

Spółka roku z WIG20: Energa

Spółka roku z mWIG40: Benefit Systems

Spółka roku z sWIG80: Selvita

Spółka roku z NewConnect: LUG

Debiut roku: Dino Polska

TFI roku: Skarbiec TFI

Ekonomista roku: Łukasz Tarnawa, Bank Ochrony Œrodowiska

Analityk techniczny: Sobiesław Kozłowski, Dom maklerski Raiffeisen BP

Analityk fundamentalny: Maciej Bobrowski, Dom maklerski BDM

Osobowoœć rynku: Krzysztof Walenczak, dyrektor Societe Generale w Polsce

Po raz 13. wręczono także Złote Portfele "Parkietu", których laureatami zostali:

Najlepszy fundusz akcji polskich: Novo Akcji Opera TFI

Najlepszy fundusz mieszany: Novo Aktywnej Alokacji Opera TFI

Najlepszy fundusz obligacji: Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych

Najlepszy fundusz gotówkowy i pieniężny: BPS Płynnoœciowy

Najlepszy fundusz absolutnej stopy zwrotu: Noble Fund Global Return

Najlepszy fundusz z udziałem rynków zagranicznych: Skarbiec Spółek Wzrostowych

Zapraszamy do obejrzenia także relacji wideo z tego wydarzenia.