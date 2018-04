Employer branding: dlaczego warto inwestować w pozytywny wizerunek firmy na rynku

Niska stopa bezrobocia i wysokie wskaŸniki rotacji mobilizujš pracodawców do tworzenia coraz oryginalniejszych sposobów budowania pozytywnego wizerunku firmy na rynku. W raporcie HRM Institute „Employer Branding w Polsce 2017, aż 21 proc. respondentów przyznało, że ich organizacje nie posiadajš strategii employer brandingowej, natomiast 61 proc. firm jest w trakcie jej tworzenia lub rozszerzania.

Pojęcie employer branding nie sprowadza się jedynie do komunikowania działań organizacji do wewnštrz i na zewnštrz firmy. Jest to kompleksowy proces, którego kroki wykraczajš poza samš komunikację. Celem employer brandingu jest tworzenie miejsca pracy, które będzie pozytywnie postrzegane przez byłych, obecnych i przyszłych pracowników.

Kto jest odpowiedzialny

Z raportu HRM Institute wynika, że od lat, na pierwszym miejscu w zakresie odpowiedzialnoœci za budowę marki pracodawcy jest dział personalny. Około 43 proc. firm właœnie jemu zleca pracę nad employer brandingiem. Na drugim miejscu pojawia się dział marketingu (20 proc.) W 9 proc. firm, sš to działy komunikacji wewnętrznej lub zewnętrznej.

Realnie, nie ma znaczenia, kto w firmie zajmuje się employer brandingiem. Jeżeli działania będš odpowiednio zaplanowane, a zadania rozdzielone i odpowiednio przekazane do poszczególnych działów, to wdrożona strategia będzie przynosić zyski. Liczy się bowiem to czy osoby, które nad niš pracujš posiadajš kompetencje niezbędne w tej dziedzinie.

Pracodawcy okreœlili, że kompetencje osób zajmujšcych się w ich firmach employer brandingiem, wzrosły na przestrzeni ostatnich lat. Jednak nadal nie sš one w pełni wystarczajšce. Aż 38 proc. ankietowanych pracodawców stwierdziło, że w tym obszarze, pracownikom brakuje kompetencji. Tylko 30 proc. uważa, że kompetencje pracowników sš wystarczajšce.

Czego brakuje pracownikom w kwestii employer brandingu? Przede wszystkim informacji i znajomoœci trendów. Często posiadajš przestarzałe wiadomoœci i nie znajdujš czasu lub nie widzš możliwoœci rozwoju w tym zakresie. Pojawiajš się również trudnoœci w pozyskiwaniu i wdrażaniu nowych technologii, a także mierzeniu skutecznoœci podejmowanych działań. Jednak najważniejszy jest kłopot w przekonaniu osób decyzyjnych o koniecznoœci budowania marki pracodawcy, a co za tym idzie – dysponowanie niewielkim budżetem.

Trzy wymiary korzyœci

Powszechnie znanš korzyœciš jest napływ utalentowanych pracowników. Obecnie, ludzie sš coraz bardziej œwiadomi swoich potrzeb i chcš pracować w firmach, w których mogš je zaspokajać. Zazwyczaj decyzja o podjęciu zatrudnienia u danego pracodawcy jest poprzedzona weryfikowaniem opinii na jego temat. Takie aspekty jak wizerunek firmy, stabilnoœć zatrudnienia, możliwoœć rozwoju i atmosfera pracy będš dużym atutem organizacji w walce o utalentowanych pracowników. Dzięki employer brandingowi wzrasta nie tylko liczba składanych aplikacji, ale także poziom kompetencji kandydatów.

Przykładem może być Grupa Kapitałowa PZU, która od 2012 silnie skupia się na działaniach employer brandingowych. Dzięki swojej akcji rekrutacyjnej „PZU Przycišgamy najlepszych", udało się firmie zdobyć wiele prestiżowych nagród oraz zatrzymać w firmie 60 proc. stażystów.

Według 75 proc. pracodawców, działania employer brandingowe wpływajš na wzrost zadowolenia i zaangażowania pracowników. Tworzenie przyjaznych miejsc pracy powoduje, że pracownicy czujš się bezpiecznie w firmie, ponieważ widzš, że ich potrzeby sš istotne dla przełożonych. Do elementów budowania silnej marki pracodawcy można zaliczyć np. płace adekwatne do obowišzków, możliwoœć rozwoju zawodowego i awansu, oferowane benefity. Do tej grupy należy dodać również szereg emocjonalnych korzyœci dla pracowników np. atmosfera oparta na otwartej komunikacji, poziom odpowiedzialnoœci i autonomii, identyfikowanie się z celami i wartoœciami firmy.

Zadowolenie pracowników

Wszystkie te czynniki przekładajš się na zadowolenie pracowników, a tym samym podnoszš ich efektywnoœć i zmniejszajš dobrowolne rotacje w firmie. Osoby, które postrzegajš przedsiębiorstwa, w których pracujš jako dobrych pracodawców, będš przekazywały te informacje dalej stajšc się tym samym ambasadorami marki pracodawcy.

Ludzie chętniej korzystajš z usług firm, w których dobrze traktuje się pracowników. Po pierwsze dlatego, że œwiadomoœć dzisiejszych konsumentów jest coraz większa. Chcš decydować o tym, jakie organizacje wspierajš i z jakimi się utożsamiajš. Nieodpowiednie traktowanie prainicowników, może stać się powodem, dla którego klienci odejdš do konkurencji.

Drugim motywem, który powoduje zwiększenie iloœci klientów, jest ich satysfakcja z oferowanej usługi. Powodem wzrostu produktywnoœci byywa zbudowanie lojalnoœci klientów wobec marki. Konsumenci chętniej korzystajš z ofert oraz sš w stanie zapłacić wyższš cenę firmom, które szanujš i doceniajš swoich pracowników. Satysfakcja z pracy przekłada się na satysfakcję klientów.

Jest to doœć przewrotne stwierdzenie, jednak jak najbardziej adekwatne. Aby budować silnš markę pracodawcy należy przede wszystkich tworzyć przyjazne miejsce pracy. Same działania marketingowe nie przyniosš pozytywnych skutków, ponieważ szybko będš weryfikowane przez przyszłych i obecnych pracowników. Liczy się wiarygodnoœć i realne działanie.

To właœnie pracownicy posiadajš wszelkie informacje na temat tego, jakie aspekty w firmie wymagajš poprawy oraz co pozwoli im na większe utożsamianie się ze swoim pracodawcš. Firmy coraz częœciej przeprowadzajš badania candidate i employee experience, które analizujš odczucia przyszłych i obecnych pracowników oraz pozwalajš na diagnozowanie mocnych stron i obszarów do rozwoju w organizacji.

