Zmiany w centralnej ewidencji działalności gospodarczej

Przedsiębiorca będzie podawać w CEIDG adres do doręczeń i adres miejsca stałego wykonywania działalnoœci. Zawieszenie działalnoœci będzie mogło nastšpić na czas nieokreœlony albo okreœlony, ale nie krótszy niż 30 dni.

Z końcem kwietnia wejdzie w życie nowa ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnoœci Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (dalej ustawa ewidencyjna). Zastšpi ona dotychczasowe przepisy dotyczšce Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnoœci Gospodarczej (CEIDG), zawarte w ustawie o swobodzie działalnoœci gospodarczej (dalej u.s.d.g.). Dotychczasowš „konstytucję przedsiębiorców" zastšpi nowa ustawa – Prawo przedsiębiorców. Nie obejmuje ona jednak zagadnień dotyczšcych prowadzenia CEIDG, które uregulowano w odrębnym akcie prawnym – ustawie ewidencyjnej.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Nowe i stare reguły

Wejœcie w życie Prawa przedsiębiorców i ustawy ewidencyjnej nastšpi zasadniczo 30 kwietnia 2018 r. W przypadku ustawy ewidencyjnej póŸniej (1 lipca 2018 r.) wejdš w życie tylko art. 52 ust. 2 i 9 oraz art. 57 tej ustawy, dotyczšce uzyskiwania zaœwiadczeń o niezaleganiu z zobowišzaniami podatkowymi i składkami oraz wnoszenia opłat drogš elektronicznš za poœrednictwem Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy.

Przepisy ustawy ewidencyjnej w znacznym stopniu powtarzajš dotychczasowe regulacje. Do zmian przewidzianych tym aktem należš m.in.:

- wprowadzenie podziału danych przedsiębiorcy, wpisywanych do CEIDG, na dane ewidencyjne i informacyjne, z zasadš, że zmiany danych informacyjnych można dokonać w dowolnym terminie,

- umożliwienie przedsiębiorcy publikowania za poœrednictwem systemu teleinformatycznego CEIDG informacji o pełnomocniku lub prokurencie oraz

- uwzględnienie, przewidzianej w Prawie przedsiębiorców, możliwoœci zawieszenia przez przedsiębiorców – osoby fizyczne, działalnoœci nawet na czas nieokreœlony, z zasadš automatycznego wznowienia działalnoœci po upływie wskazanego przez przedsiębiorcę okresu zawieszenia.

Przykład:

Osoba prowadzi działalnoœć w zakresie ogrodnictwa. Zgodnie z art. 4 ustawy ewidencyjnej nie będzie cišżyć na niej obowišzek wpisu do CEIDG z tytułu tej działalnoœci. Przepisów działu II ustawy ewidencyjnej (dotyczšcych CEIDG) nie będzie stosować się do działalnoœci, o której mowa w art. 6 ust. 1 Prawa przedsiębiorców, czyli m.in. działalnoœci wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierzšt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leœnictwa i rybactwa œródlšdowego. W art. 5 ust. 1 Prawa przedsiębiorców przewidziano także wyłšczenie z obowišzku wpisu do CEIDG ze względu na wysokoœć przychodów. Zgodnie z tym przepisem nie stanowi działalnoœci gospodarczej działalnoœć wykonywana przez osobę fizycznš, której przychód należny z tej działalnoœci nie przekracza w żadnym miesišcu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (obecnie 50 proc. płacy minimalnej to 1050 zł) i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalnoœci gospodarczej. Osoba spełniajšca te warunki będzie mogła złożyć wniosek o wpis do CEIDG i w takim przypadku jej działalnoœć stanie się działalnoœciš gospodarczš z dniem okreœlonym we wniosku. W przepisach przejœciowych zastrzeżono dodatkowo, że art. 5 ust. 1 Prawa przedsiębiorców stosuje się także do działalnoœci wykonywanej przez osoby, które w okresie 12 miesięcy przed wejœciem w życie tej ustawy (czyli przed 30 kwietnia 2018 r.), nie były wpisane do CEIDG lub których wpis został wykreœlony z CEIDG wczeœniej niż 12 miesięcy przed dniem wejœcia w życie Prawa Przedsiębiorców, nawet jeżeli w okresie ostatnich 60 miesięcy przed wejœciem w życie tej ustawy wykonywały działalnoœć gospodarczš.

Dane przedsiębiorcy

Wpisowi do CEIDG będš podlegać dane ewidencyjne przedsiębiorcy i dotyczšce go dane informacyjne. Do danych ewidencyjnych zaliczono m.in. adres do doręczeń oraz – jeżeli przedsiębiorca posiada takie miejsce – adres stałego miejsca wykonywania działalnoœci, a także inne dane kontaktowe (np. adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej, numer telefonu), o ile te dane zostały zgłoszone we wniosku o wpis do CEIDG.

Do danych ewidencyjnych będzie należeć także przedmiot wykonywanej działalnoœci według Polskiej Klasyfikacji Działalnoœci (PKD) na poziomie podklasy, w tym jeden przedmiot przeważajšcej działalnoœci. Przedsiębiorca wpisany do CEIDG przed 30 kwietnia 2018 r. będzie musiał zgłosić zmianę w zakresie przedmiotu działalnoœci w celu dostosowania wpisu do nowych wymogów przy pierwszym wniosku o zmianę wpisu do CEIDG.

Do danych informacyjnych zaliczono m.in. datę zawieszenia i wznowienia działalnoœci oraz informację o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólnoœci majštkowej, o ile została zgłoszona we wniosku o wpis do CEIDG (przedsiębiorca nie będzie musiał podawać tej informacji).

W art. 15 ust. 1 ustawy ewidencyjnej uregulowano obowišzek składania wniosków o zmianę wpisu i wykreœlenie przedsiębiorcy z CEIDG. W sprawach danych ewidencyjnych zachowano termin 7 dni na złożenie wniosku, od dnia zmiany danych. Natomiast dane informacyjne przedsiębiorca będzie mógł zmienić w każdym czasie. Należy jednak pamiętać o art. 601 § 1 i 2 ustawy z 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 618), w których przewidziano, że za wykonywanie działalnoœci bez wymaganego zgłoszenia do CEIDG albo niedopełnienie obowišzku zgłaszania zmian danych grozi kara ograniczenia wolnoœci albo grzywny. Zgodnie z art. 24 § 1 kodeksu wykroczeń grzywna może zostać wymierzona w wysokoœci od 20 do 5000 zł. Osoba fizyczna wpisana do CEIDG ponosi także odpowiedzialnoœć za szkodę wyrzšdzonš zgłoszeniem nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowišzkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegajšcych obowišzkowi wpisu w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem, chyba że szkoda nastšpiła wskutek siły wyższej albo wyłšcznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którš osoba wpisana do CEIDG nie ponosi odpowiedzialnoœci.

Przykład:

Przedsiębiorca będzie œwiadczyć usługi tylko u klientów. W takim przypadku w CEIDG trzeba wpisać jego adres do doręczeń. Adres miejsca wykonywania działalnoœci musiałby zostać ujawniony w CEIDG jedynie w przypadku, gdyby wykonywanie działalnoœci w tym miejscu było stałe. Przedsiębiorca będzie miał obowišzek złożyć oœwiadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomoœci, których adresy będš wpisywane do CEIDG. W razie powzięcia przez ministra właœciwego do spraw gospodarki informacji o nieposiadaniu przez przedsiębiorcę tytułu prawnego do nieruchomoœci wskazanej we wpisie, minister wezwie przedsiębiorcę do przedstawienia dowodu posiadania tytułu prawnego lub dokonania odpowiedniej zmiany wpisu, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Jeżeli przedsiębiorca, mimo wezwania, nie przedstawi dowodu posiadania tytułu prawnego lub nie dokona zmiany wpisu, minister wykreœli go z CEIDG.

Dodatkowe informacje

Integralnš częœciš wniosku o wpis do CEIDG będzie żšdanie:

- wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),

- zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz

- zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenia oœwiadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Do wniosku o wpis do CEIDG przedsiębiorca będzie mógł dołšczyć m.in.:

- zgłoszenie rejestracyjne lub aktualizacyjne, o których mowa w przepisach o podatku od towarów i usług oraz

- żšdanie przyjęcia oœwiadczenia o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Niepodjęcie lub zawieszenie działalnoœci

W razie dokonania wpisu do CEIDG osoba fizyczna będzie mogła złożyć wniosek o wpis z informacjš o niepodjęciu działalnoœci. Możliwe będzie także zawieszenie działalnoœci. Nowe wymagania zwišzane z zawieszeniem okreœlono w art. 22-25 Prawa przedsiębiorców. Przedsiębiorca wpisany do CEIDG będzie mógł zawiesić działalnoœć na czas nieokreœlony albo okreœlony, nie krótszy jednak niż 30 dni. Okres zawieszenia rozpocznie się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu i będzie trwać do dnia wskazanego w tym wniosku albo do dnia wskazanego we wniosku o wznowienie działalnoœci.

Przykład:

Działalnoœć zechce zawiesić przedsiębiorca zatrudniajšcy pracowników. Będzie mógł skorzystać z takiej możliwoœci tylko wtedy, jeżeli zatrudnia wyłšcznie pracowników przebywajšcych na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim niełšczšcych korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielajšcego tego urlopu. W razie zakończenia korzystania z urlopów lub złożenia przez pracownika wniosku dotyczšcego łšczenia korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielajšcego tego urlopu, pracownik będzie miał prawo do wynagrodzenia jak za przestój, do zakończenia okresu zawieszenia działalnoœci. Przedsiębiorca, chcšcy skorzystać z zawieszenia, będzie mógł złożyć wniosek o wpis takiej informacji bez wskazywania okresu, na jaki następuje zawieszenie. W takim przypadku będzie musiał póŸniej zgłosić wznowienie działalnoœci odrębnym wnioskiem. Jeżeli jednak, we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu, wskaże okres, na jaki zawiesza działalnoœć, to wznowienie nastšpi automatycznie z upływem tego okresu. Jeżeli przedsiębiorca poda, w ramach danych kontaktowych, numer telefonu, to na ten numer CEIDG będzie mogła przesłać np. informację o zbliżajšcym się upływie okresu zawieszenia. Do działalnoœci gospodarczej zawieszonej na podstawie przepisów u.s.d.g. będš miały zastosowanie nowe regulacje.

Pełnomocnicy i prokurenci

Przedsiębiorca wpisany do CEIDG będzie mógł opublikować za poœrednictwem systemu teleinformatycznego CEIDG informację o swoim pełnomocniku lub prokurencie. Taka informacja będzie obejmować m.in.: zakres pełnomocnictwa lub rodzaj i sposób wykonywania prokury, datę udzielenia pełnomocnictwa lub ustanowienia prokury oraz adres do doręczeń pełnomocnika lub prokurenta. Opublikowanie w ten sposób informacji o pełnomocniku będzie równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piœmie, a opublikowanie informacji o prokurencie będzie równoznaczne z ustanowieniem prokury.

W razie skorzystania z takiej możliwoœci, nie będzie obowišzku posługiwania się odrębnym dokumentem pełnomocnictwa w sprawach przed organami administracji publicznej. Przepisów dotyczšcych publikowania w CEIDG informacji o pełnomocnikach i prokurentach nie będzie stosować się w sprawach prowadzonych na podstawie ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 201 ze zm.) i ustawy z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 508 ze zm.).

Złożenie wniosku

Wniosek o wpis będzie mógł zostać przekazany do CEIDG z wykorzystaniem formularza elektronicznego, zamieszczonego na stronie internetowej CEIDG. Wniosek o wpis będzie można sporzšdzić także w postaci papierowej, a następnie:

- złożyć w wybranym urzędzie gminy albo

- wysłać przesyłkš rejestrowanš na adres wybranego urzędu gminy (w takim przypadku podpis wnioskodawcy musi być poœwiadczony przez notariusza).

Organ gminy przekształci wniosek w postaci papierowej w dokument elektroniczny i przeœle do CEIDG nie póŸniej niż w dniu roboczym następujšcym po dniu jego otrzymania. Jeżeli wniosek w postaci papierowej będzie niepoprawny, organ gminy niezwłocznie wskaże wnioskodawcy uchybienia i wezwie go do skorygowania lub uzupełnienia wniosku - w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Wniosek o wpis nadal będzie wolny od opłat.

Ważne przepisy

- ustawa z 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnoœci Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (DzU z 2018 r. poz. 647)

- ustawa z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 646)

- ustawa z 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzajšce ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczšce działalnoœci gospodarczej (DzU z 2018 r. poz. 650)

- ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalnoœci gospodarczej (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 2168 ze zm.)