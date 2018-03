Pozew przeciwko Uber za naruszenie prawa o ochronie danych osobowych

Prokurator Generalny Pensylwanii pozwie Uber za naruszenie prawa o ochronie danych osobowych. Firmie grożš milionowe kary.

- Uber pozwolił na wielki wyciek danych o klientach. Firma chciała to ukryć i płaciła hakerom za usunięcie utraconych danych i milczenie – oœwiadczył prokurator Josh Shapiro. W 2016 r. wyciekły dane o kilkudziesięciu milionach kursów. Za każdy kurs na terenie Pensylwanii Shapiro chce żšdać kary od 1 do 3 tysišca dolarów. Sprawa może się więc zakończyć nakazem zapłaty co najmniej 13.5 mln. dolarów. Co najmniej 43 prokuratorów z innych stanów prowadziło œledztwa ws. wycieku danych Ubera.