Mariański: sukcesji biznesu nie rozwiązuje się jedną ustawą

Proces przekazywania firmy rodzinnej w ręce następców jest skomplikowany nie tylko od strony prawnej i podatkowej – przestrzega profesor.

Znaczšca częœć polskich podmiotów gospodarczych powstała na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku. Naturalny proces zmiany pokoleniowej powoduje, że nadchodzi czas na przekazanie biznesu w ręce następców. Co istotne, jest to pierwszy tak duży proces w historii Polski, a zatem mało osób posiada niezbędne doœwiadczenie dla sprawnej jego realizacji. Jednoczeœnie nieznaczny procent przedsiębiorców zdaje sobie sprawę, jak jest to złożony proces, w konsekwencji udaje się przetrwać około 30 proc. firm w drugim pokoleniu, a już tylko 6 proc. w kolejnym.

Proces przekazywania firmy rodzinnej w ręce następców jest nie tylko skomplikowany od strony prawnej i podatkowej. Już samo rozpoczęcie rozmów na ten temat powoduje wiele oporów wœród założycieli firmy, a kolejne fazy procesu przynoszš wiele niespodzianek i rozczarowań. Zwłaszcza kiedy się okazuje, że dzieci nie sš zainteresowane kontynuowaniem osišgnięć rodziców. Wtedy pojawiajš się inne możliwe scenariusze transformacji pokoleniowej, wœród których warto wymienić: sprzedaż firmy, zaangażowanie menedżerów poprzez udział w majštku firmowym czy w końcu stworzenie długowiecznych wehikułów, jakimi sš trusty czy fundacje prywatne.

Z drugiej strony wielu nestorom wydaje się, iż skoro ich dzieci przejęły stery w firmie, to problem sukcesji został rozwišzany. W tym miejscu zwykle wskazuję na przypadek jednej z rodzin. W trakcie rozmowy nestor podkreœlał udanš sukcesję jego biznesu, którym zarzšdzało jego czterech synów. Każdy z nich miał od dwójki do czwórki dzieci. Nie potrafił on odpowiedzieć na pytania: jakie zasady będš obowišzywać w kolejnych pokoleniach, czyli wtedy, gdy właœcicielami firmy będzie np. 12 kuzynów? Jakie będš zasady pracy dzieci, wnuków i ich małżonków w firmie? Czy powstanie Rada Rodziny? Kto będzie podejmował decyzje strategiczne? Jakie sš ograniczenia w zakresie wrogiego przejęcia firmy przez konkurencję? Pytania można mnożyć, ale większoœć polskich firm, w których już przekazano władzę następnemu pokoleniu, nie potrafi na nie odpowiadać. We wszystkich tych sytuacjach ewidentnie widać brak Konstytucji Rodzinnej.

Ustawa dla nieprzygotowanych

Od roku trwajš prace nad ustawš o zarzšdzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, która ma wejœć w życie już 1 lipca 2018 roku. Nie będę w tym miejscu wskazywał na jej wady, ale skoncentruję się na przekazie budowanym przez projektodawców. Jak bowiem czytamy w projekcie ustawy z 31.01.2018 r. „Stworzenie instytucji zarzšdu sukcesyjnego stanowi alternatywne rozwišzanie dla tworzenia planów sukcesji". Takie też panuje powszechne zadowolenie wœród decydentów, że jednš ustawš proces sukcesji biznesu zostanie w Polsce rozwišzany, a to tylko pogarsza sytuację.

Po pierwsze, ustawa dotyczy jedynie przedsiębiorstw osób fizycznych. Zgoda, jest ich dużo, ale skomplikowane problemy prawne i podatkowe dotyczš zwykle sukcesji œrednich i dużych przedsiębiorstw, a te już rzadko prowadzone sš w formie działalnoœci jednoosobowej. Jeżeli jeszcze takie firmy nie zmieniły formy prawnej, to œwiadczy to o braku dojrzałoœci biznesowej właœcicieli.

Po drugie, ustawa nawet w przypadku firm jednoosobowych nie wprowadza najlepszych rozwišzań sukcesyjnych. Można œmiało twierdzić, iż jest to ustawa dla osób nieprzygotowanych, które za życia nie przygotowały firmy i następców do transformacji pokoleniowej. Zgoda, dobrze przygotowana ustawa wprowadzajšca instytucje służšce transferowi firmy jednoosobowej uratuje takie firmy. Uratuje, to jest najlepsze okreœlenie. Nie wspomoże rozwój biznesu rodzinnego ani nie zapewni bezproblemowego transferu pokoleniowego, ale pomoże przetrwać takim firmom. Przynajmniej w krótkiej perspektywie.

Planowanie to podstawa

Po trzecie, ustawa może prowadzić do samozadowolenia właœcicieli. Skoro jest ustawa, to ja już nie muszę podejmować jakichkolwiek działań. Mam proste wytłumaczenie swoich zaniechań. W sytuacji braku planowania sukcesyjnego możemy w praktyce doœwiadczyć jedynie odroczenia problemów, a następnie goršczkowego „leczenia objawowego" zamiast wczeœniej przygotowanego rozwišzania systemowego.

A przecież sukcesja to nie tylko problem prawny, zaniechany zostaje cały cišg potrzebnych zdarzeń niezbędnych do sprawnego przekazania biznesu rodzinnego. Planowanie sukcesyjne jest koniecznoœciš dla każdej firmy rodzinnej, bez względu na jej wielkoœć. W małych i œrednich firmach najczęœciej będzie wišzało się ze zmianš formy prawnej, np. z jednoosobowej działalnoœci na spółkę prawa handlowego. W dużych majštkach rodzinnych konieczne będzie założenie fundacji prywatnej lub trustu.

Warto w tym miejscu wskazać, iż zmiany regulacji dotyczšcych sukcesji firm rodzinnych to nie tylko regulacje w zakresie dziedziczenia firm jednoosobowych. Nie mamy w Polsce możliwoœci założenia trustów czy prywatnych fundacji rodzinnych. W tym celu należy korzystać z rozwišzań innych krajów: Austrii, Luksemburga czy Szwajcarii. Postulat ten pojawia się od wielu lat, ale brak zrozumienia transformacji pokoleniowej i zasad budowania rodzimego kapitału powoduje, że bieżšca polityka jest jak zwykle ważniejsza niż długoterminowe cele.

Nie można także pominšć istotnych barier prawnych i podatkowych służšcych przygotowaniu firm do sukcesji w zakresie prawa spadkowego, handlowego czy podatkowego. Nie istnieje oœrodek władzy publicznej, który potrafiłby zaplanować zmiany przepisów ułatwiajšce sukcesję. W zamian fundujemy szczštkowe rozwišzanie, które może wyrzšdzić duże szkody w zakresie braku budowania œwiadomoœci dotyczšcej koniecznoœci jak najwczeœniejszego podejmowania działań przygotowawczych dla sukcesji.

Autor jest profesorem w Katedrze Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego, przewodniczšcym Krajowej Rady Doradców Podatkowych, partnerem w Mariański Group, prezesem Stowarzyszenia Polskich Firm Rodzinnych.