Bony na innowacje dla MSP: nabór wniosków od 22 marca 2018 r.

Od 22 marca przedsiębiorcy będš mogli składać wnioski o finansowe wsparcie ich współpracy z sektorem naukowo-badawczym. To szansa na pozyskanie pieniędzy na zakup usług służšcych tworzeniu nowych lub doskonaleniu produktów, technologii lub wzorów.

Mikro, małe, a nawet œrednie firmy nie dysponujš zwykle potencjałem do stałego prowadzenia badań i prac rozwojowych, dzięki którym mogłyby pozyskiwać nowe technologie, wymyœlać nowe procesy lub tworzyć innowacyjne produkty bšdŸ usługi. Jednak nie oznacza to skazania ich na rolę imitatorów patrzšcych wyłšcznie na to, co robiš więksi w danej branży i próbujšcych nadšżyć za rynkiem. Problem baraku własnego zaplecza badawczego oraz wykwalifikowanej kadry można rozwišzać poprzez nawišzanie współpracy z oœrodkami lub przedsiębiorcami, którzy takim zapleczem i kadrš dysponujš.

Co więcej, na zainicjowanie takiej współpracy da się pozyskać unijne dofinansowanie. I to takie, które może sfinansować nawet 85 proc. kosztów, o ile te będš się mieœcić w przedziale 60 tys. zł – 400 tys. zł. Przekładajšc to na dotację, która może zostać udzielona w formie refundacji poniesionych wydatków, oznacza to zwrot kwoty rzędu 51 tys. zł – 340 tys. zł.

Gdzie kryje się taki rodzaj wsparcia i dla kogo jest on przeznaczony? Mowa tutaj o działaniu lub inaczej jednej z częœci programu „Inteligentny rozwój". A kryjšcej się pod numerem 2.3.2 i nazwš „Bony na innowacje dla MSP". Zgodnie z tym tytułem, wsparcie skierowane jest wyłšcznie do tych firm, które – bioršc pod uwagę takie kryteria jak: wielkoœć zatrudnienia, przychodów i majštku, a także ewentualnych powišzań z innymi podmiotami – sš mikro, małymi lub œrednimi przedsiębiorcami. Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujšcych zakup od wykonawcy usługi polegajšcej na opracowaniu nowego lub znaczšco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

ZnaleŸć wykonawcę...

Kto może zostać wykonawcš usługi? Po pierwsze opracowanie nowego (udoskonalenie) towaru, usługi, technologii lub projektu wzorniczego firma może powierzyć jednostce naukowej, która ma przyznanš kategorię naukowš co najmniej na poziomie B (A+, A lub B) i należy do tych wymienionych w art. 2 pkt 9 ustawy o zasadach finansowania nauki. Chodzi więc o:

- podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,

- jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk,

- instytuty badawcze w rozumieniu ustawy o instytutach badawczych,

- międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działajšce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- Polskš Akademię Umiejętnoœci,

- inne jednostki organizacyjne niewymienione powyżej, będšce organizacjami prowadzšcymi badania i upowszechniajšcymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporzšdzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

Ponadto prowadzenie prac badawczych oraz rozwojowych albo wzorniczych przedsiębiorca może zlecić:

- spółce celowej uczelni wyższej lub jednostki naukowej,

- jednostce typu centrum transferu technologii uczelni,

- przedsiębiorcy posiadajšcemu status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w ustawie o niektórych formach wspierania działalnoœci innowacyjnej

- akredytowanemu laboratorium (posiadajšcemu akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowanemu laboratorium przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoœci.

...i spełnić kryteria

Złożenie wniosku nie oznacza jeszcze uzyskania dotacji. Wszystkie aplikacje podlegajš bowiem ocenie i tylko te, które spełniš wymagane kryteria, a w przypadku dużej konkurencji także w kryteriach rozstrzygajšcych wypadnš najkorzystniej, zostanš rekomendowane do wsparcia. To tworzy przedsiębiorcy drogę do podpisania umowy o dofinansowanie z Polskš Agencjš Rozwoju Przedsiębiorczoœci, która przyjmuje wnioski i generalnie odpowiada za realizację działania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MSP".

Przygotowujšc wniosek o dofinansowanie należy w zwišzku z tym uwzględnić, że oceniane jest to, czy:

- przedsiębiorca należy do grupy uprawnionych do składania wniosków i ubiegania się o pomoc (kwalifikowalnoœć wnioskodawcy),

- przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalnoœci wykluczonych z możliwoœci uzyskania wsparcia,

- projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 rozporzšdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013,

- do wykonania usługi wybrany został odpowiedni podmiot (kwalifikowalnoœć wykonawcy usługi rozwojowej),

- projekt jest zgodny z zakresem działania, a cel projektu jest uzasadniony i racjonalny,

- projekt wpisuje się w krajowe inteligentne specjalizacje,

- wydatki kwalifikowane sš uzasadnione i racjonalne oraz zgodne z obowišzujšcymi limitami,

- wskaŸniki projektu sš obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlajš założone cele projektu, adekwatne do projektu.

Ponadto oceniany jest także stopień gotowoœci wdrożeniowej rezultatu projektu (wyrobu, usługi, projektu wzorniczego lub technologii produkcji), czyli to jak szybko wynik projektu mógłby zaistnieć na rynku w postaci gotowego produktu lub usługi. Na większe wsparcie majš także szansę ci wnioskodawcy, którzy aktywnie włšczš w realizację procesów będšcych istotš zamawianej usługi ostatecznych odbiorców. Chodzi o osoby, które sš ostatecznymi adresatami towarów lub usług oferowanych przez danš firmę. Zgodnie z kryteriami wyboru, ocenie podlega bowiem także to, czy projekt obejmuje włšczenie końcowych użytkowników (w rozumieniu ostatecznych odbiorców produktów przedsiębiorstwa) w proces tworzenia nowego lub znaczšco ulepszonego produktu (wyrobu, usługi), nowego projektu wzorniczego lub nowej lub znaczšco ulepszonej technologii poprzez ich udział w testowaniu, recenzowaniu, opiniowaniu, identyfikacji potrzeb w zakresie nowego rozwišzania, usługi, prototypu wyrobu.

Włšczenie końcowych użytkowników powinno mieć miejsce w trakcie trwania usługi œwiadczonej przez wykonawcę (za proces ten odpowiedzialny jest wybrany wykonawca). Włšczenie w proces tworzenia nowego lub znaczšco ulepszonego produktu (wyrobu, usługi), nowego projektu wzorniczego lub nowej lub znaczšco ulepszonej technologii ich końcowych użytkowników ma na celu badanie odbioru rynku na rozwišzanie będšce przedmiotem projektu.

Wnioski o dofinansowanie będš przyjmowane od 22 marca do 22 listopada, z zastrzeżeniem podziału naboru na kilka etapów. Szczegółowe informacje o konkursie, w tym jego regulamin, wytyczne, wzory dokumentów, opis kryteriów wyboru projektów można znaleŸć na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczoœci.

Konkurs w rundach

Zgodnie z regulaminem konkursu, nabór wniosków będzie prowadzony w rundach. W zależnoœci więc od stopnia przygotowania wniosku o dofinansowanie, w tym stopnia zaawansowania procesu wyboru wykonawcy usługi, przedsiębiorca będzie mógł złożyć aplikację:

- dla rundy I – nabór wniosków o dofinansowanie w terminie od 22 marca do 22 maja 2018 roku,

- dla rundy II – od 23 maja do 23 lipca,

- dla rundy III – od 24 lipca do 24 wrzeœnia,

- dla rundy IV – od 25 wrzeœnia do 22 listopada.

Wybór wykonawcy i umowa warunkowa

Przedsiębiorcy starajšcy się o unijne dofinansowanie skrupulatnie muszš przestrzegać tzw. efektu zachęty. W przypadku opisywanego programu wsparcia wišże się on z tym, że dofinansowanie może zostać udzielone wyłšcznie pod warunkiem, że realizacja projektu została rozpoczęta najwczeœniej w dniu następujšcym po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Za rozpoczęcie realizacji projektu uznaje się dzień zacišgnięcia pierwszego prawnie wišżšcego zobowišzania do zamówienia towarów lub usług zwišzanych z realizacjš projektu, z wyłšczeniem działań przygotowawczych do realizacji projektu, w szczególnoœci procesu wyboru wykonawcy i przygotowania dokumentacji zwišzanej z wyborem wykonawcy.

Za rozpoczęcie realizacji projektu zostanie uznane zawarcie umowy pomiędzy wnioskodawcš a wykonawcš będšcej prawnie wišżšcym zobowišzaniem. Zaleca się, aby wnioskodawca przed złożeniem wniosku o dofinansowanie zawarł z wykonawcš umowę pod warunkiem zawieszajšcym dotyczšcym złożenia wniosku o dofinansowanie, otrzymania informacji o rekomendacji projektu do dofinansowania lub zawarcia umowy o dofinansowanie projektu z Polskš Agencjš Rozwoju Przedsiębiorczoœci.

Wnioskodawca jest zobowišzany zakończyć proces wyboru wykonawcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Kryteria rozstrzygajšce

W sytuacji, gdy œrodki finansowe przeznaczone na dany nabór nie będš pozwalały na objęcie wsparciem wszystkich projektów, które po ocenie merytorycznej (punktowej) uzyskały jednakowš liczbę punktów, o kolejnoœci na liœcie rankingowej decydować będš kryteria rozstrzygajšce:

- I stopnia - stopień gotowoœci wdrożeniowej rezultatu projektu,

- II stopnia - włšczenie końcowych użytkowników w proces tworzenia nowego lub znaczšco ulepszonego produktu (wyrobu, usługi) projektu wzorniczego lub technologii produkcji,

- III stopnia - wnioskodawca jest członkiem Krajowego Klastra Kluczowego – w przypadku zastosowania tego kryterium wyższš pozycję na liœcie rankingowej otrzyma projekt złożony przez przedsiębiorcę, który na moment złożenia wniosku jest od co najmniej szeœciu miesięcy członkiem klastra, który otrzymał status Krajowego Klastra Kluczowego,

- IV stopnia - wskaŸnik „Œredni udział przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych i z sektora usług".