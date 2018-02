Najem w supermarketach a ograniczenie handlu w niedzielę – kto zyska, kto straci

Ograniczenie niedzielnego handlu może sporo zmienić w relacjach wynajmujšcy – najemca, zwłaszcza w dużych obiektach handlowych. Warto więc wskazać kilka instrumentów, czy instytucji prawnych, które mogš zostać wykorzystane do dostosowania stosunków najmu do nowych warunków.

Uchwalona przez Sejm i podpisana przez prezydenta 30 stycznia tego roku ustawa z 24 listopada 2017 r. o ograniczeniu handlu w niedzielę i œwięta oraz w niektóre inne dni ( dalej: ustawa) wprowadzi wiele zmian w życiu społecznym.

Czynsz najmu

W pierwszej kolejnoœci należy zwrócić uwagę na wpływ nowej regulacji na czynsz najmu, który jest podstawowym elementem stosunku najmu. Czynsz w umowach najmu powierzchni w wielkopowierzchniowych obiektach handlowych zwykle jest regulowany przez strony z wykorzystaniem przynajmniej dwóch stawek:

1. stawka podstawowa (ang. base rent) - stała – okreœlona w umowie - stawka płacona miesięcznie, podlegajšca jedynie corocznej waloryzacji o wskaŸnik inflacji;

2. stawka zmienna (ang. turnover rent) – naliczana procentowo od poziomu wypracowanego przychodu lub od poziomu obrotu w sklepie danego najemcy.

Wpływ ustawy na oba rodzaje czynszu będzie różny i w różny sposób obcišżajšcy strony stosunku najmu.

Kłopot najemcy

Można założyć, że przynajmniej częœć punktów sprzedaży odczuje spadek przychodów w zwišzku z brakiem handlu w niedzielę (dotyczy to zwłaszcza mniejszych najemców działajšcych na zasadzie zakupów impulsywnych – np. tzw. „wyspy sprzedażowe", czy kioski). Standardowe regulacje umowy najmu nie przewidujš zmiany wysokoœci czynszu bazowego ze względu na mniejsze przychody uzyskiwane przez sklep. W takim przypadku obcišżenie najemcy zwišzane z czynszem pozostanie takie samo pomimo zmniejszonych przychodów. W skrajnych przypadkach spadek przychodów przy braku zmniejszenia obcišżenia czynszem może prowadzić do utraty rentownoœci prowadzonej działalnoœci.

Problem wynajmujšcego

Z drugiej strony, jeżeli w ustalonym przez strony stosunku to czynsz obrotowy stanowi większoœć obcišżenia czynszowego najemcy, może to prowadzić do sytuacji odwrotnej, w której to brak możliwoœci prowadzenia działalnoœci handlowej w niedzielę i zwišzany z tym spadek obrotów i przychodu będzie wišzał się ze spadkiem przychodów czynszowych wynajmujšcego.

Opłaty eksploatacyjne

Kolejnym elementem stosunku najmu, na który ustawa będzie miała wpływ, sš opłaty eksploatacyjne zwišzane z zapewnieniem przez wynajmujšcego utrzymania budynku oraz odpowiednich usług, koniecznych do prowadzenia działalnoœci najemców (ochrona, sprzštanie, podatek od nieruchomoœci itp.). Opłaty eksploatacyjne mogš zostać uregulowane przez strony na dwa sposoby: ? jako opłata ryczałtowa lub

- jako opłata zaliczkowa.

Opłata ryczałtowa jest stałš kwotš wskazanš w umowie najmu i nie zmienia się w zależnoœci od nakładów koniecznych do poniesienia przez wynajmujšcego. Opłata zaliczkowa podlega rozliczeniu na koniec roku.

Zakaz prowadzenia handlu w niedzielę i inne wskazane w nowej ustawie dni wpłynie na zmniejszenie kosztów zwišzanych z utrzymaniem budynku. Na przykład galeria handlowa zamknięta w niedzielę będzie zużywała mniejszš iloœć energii elektrycznej, czy też spadnš koszty jej sprzštania

W sytuacji uregulowania opłat eksploatacyjnych z wykorzystaniem modelu ryczałtowego najemcy mogš ponieœć wymierne straty finansowe. Wyliczenie ryczałtu dokonywane było bowiem z uwzględnieniem działania galerii handlowej również w niedziele, a więc ryczałt po wejœciu w życie ustawy będzie zbyt wysoki w stosunku do potrzeb.

Możliwoœci zmiany kontraktu najmu

Wprowadzenie nowej regulacji może powodować istotne zmiany w relacjach ekonomicznych między najemcami a wynajmujšcymi powierzchnie w centrach handlowych. W takich sytuacjach obie strony mogš chcieć zmienić postanowienia łšczšcego je stosunku lub nawet rozwišzać stosunek najmu. Standardowa umowa najmu powierzchni w wielkopowierzchniowych obiektach handlowych zawierana jest na czas oznaczony, a możliwoœci wypowiedzenia najmu sš bardzo ograniczone, zaœ złamanie postanowień umownych często łšczy się z koniecznoœciš zapłaty kar umownych. Powstaje pytanie, jakie działania – zgodnie z prawem – można podjšć, aby dostosować umowę do zmienionych realiów.

Co można wynegocjować

Najbardziej oczywistym i najprostszym sposobem na dostosowanie stosunku najmu do zmieniajšcego się

otoczenia prawnego jest przeprowadzenie zmiany obowišzujšcej między stronami umowy w drodze negocjacji. Jednak, żeby przeprowadzić negocjacje dotyczšce kluczowych postanowień umownych niezbędna jest wola obu stron. Poza tym, proces negocjacyjny często bywa żmudny i wymaga poniesienia znaczšcych kosztów (czas i obsługa prawna). Ponadto otwarcie procesu negocjacyjnego może również prowadzić do prób wymuszenia przez jednš lub drugš stronę zmiany postanowień umowy najmu niezwišzanych z wejœciem w życie ustawy, co czyni go mniej atrakcyjnym.

Klauzula rebus sic stantibus

Kolejnym – zdecydowanie mniej oczywistym – sposobem działania w opisywanej sytuacji jest zastosowanie tzw. klauzuli rebus sic stantibus (tzn. art. 3571 Kodeksu cywilnego). Zgodnie z tym przepisem sšd może oznaczyć dalszy sposób wykonywania umowy lub nawet jš rozwišzać, jeżeli:

- doszło do nadzwyczajnej zmiany stosunków,

- zmiana ta niesie ze sobš nadmiernš trudnoœć w spełnieniu œwiadczenia lub grozi jednej ze stron rażšcš stratš,

- strony nie przewidywały tej zmiany przy zawarciu umowy.

Konieczne jest przy tym rozważenie, czy zmiana ustawodawstwa może być traktowana jako nadzwyczajna zmiana okolicznoœci usprawiedliwiajšca zastosowanie klauzuli uregulowanej w art. 3571 k.c.

Sšd Najwyższy wielokrotnie wypowiadał się w tej kwestii pozytywnie. Na przykład w wyroku III CSK 111/07 Sšd Najwyższy wskazał, że takš nadzwyczajnš zmianš może być zmiana ustawodawstwa podatkowego. I jakkolwiek również w orzecznictwie pojawiajš się wštpliwoœci z zastosowaniem klauzuli rebus sic stantibus do wszystkich zmian ustawodawstwa podatkowego ze względu na częste zmiany wprowadzane przez ustawodawcę, co stało się stałym elementem prowadzenia działalnoœci gospodarczej w Polsce, to przy zmianie dotyczšcej zakazu handlu w niedzielę wštpliwoœci powinny być znacznie mniejsze, ponieważ ingerencja ustawodawcy w ten obszar prawa jest jednak rzadkoœciš.

Większym problemem interpretacyjnym może się okazać przesłanka „rażšcej straty". Nie jest pewne, czy zmiany warunków ekonomicznych prowadzenia działalnoœci przez najemców i wynajmujšcych, będš groziły im rażšcymi stratami. Każdy przypadek należy ocenić w tym wypadku oddzielnie majšc na uwadze bezwzględnš wysokoœć straty oraz jej wysokoœć względnš – w stosunku do wielkoœci danego przedsiębiorcy. Charakter pojęcia „rażšcej straty" interpretował Sšd Najwyższy w wyroku z 19 listopada 2014 roku (II CSK 191/14). Sšd wskazał w tym wyroku, że o rażšcej stracie nie decyduje samo porównanie aktualnej wartoœci œwiadczeń, ale całokształt skutków wykonania zobowišzania dla majštku strony, przy uwzględnieniu celu zobowišzania i tego, jakich korzyœci z jego wykonania strona mogła się spodziewać. Pojęcie rażšcej straty może zatem być interpretowane szeroko – jednak interpretacja powinna być powišzana z sytuacjš konkretnego stosunku prawnego łšczšcego strony.

Zastosowanie klauzuli rebus sic stantibus wišże się jednak ze wszystkimi plusami i minusami procedury sšdowej. Z jednej strony można liczyć na wyrok niezależnego od stron sędziego, z drugiej natomiast strony procedura sšdowa może być długotrwała. Może też nie doprowadzić do satysfakcjonujšcych obu stron efektów biznesowych. Postawienie sprawy przed sšdem może również negatywnie wpłynšć na atmosferę pomiędzy stronami stosunku najmu, co przy wieloletnich kontraktach ma niebagatelne znaczenie.

Wypowiedzenie z ważnych przyczyn

Drugš instytucjš, która może zostać użyta w omawianej sytuacji jest możliwoœć wypowiedzenia umowy najmu na czas oznaczony „z ważnych przyczyn". Instytucja ta dotyczy jednak wyłšcznie tych umów najmu, w których klauzule zezwalajšce na takie wypowiedzenie zostały zawarte, co nie jest może powszechnie przyjętš praktykš rynkowš, ale występuje w obrocie.

Ustawodawca wskazał w art. 673 § 3 Kodeksu cywilnego, że wypowiedzenie najmu zawartego na czas oznaczony jest możliwe wyłšcznie w wypadkach okreœlonych w umowie. Sšd Najwyższy wskazał natomiast w uchwale z 21 listopada 2006 r. (III CZP 92/06), że okreœlenie w umowie najmu na czas okreœlony możliwoœci jej wypowiedzenia z „ważnych przyczyn" mieœci się w hipotezie art. 673 § 3 k.c. W praktyce rynkowej zdarza się, że strony pozostawiajš sobie takš możliwoœć zawierajšc w umowie odpowiednie postanowienie. Ważne przyczyny wypowiedzenia umowy również powinny być oceniane w kontekœcie łšczšcego strony konkretnego stosunku najmu. Na przykład w wyroku z 21 stycznia 2015 roku Sšd Najwyższy (IV CSK 208/14) uznał, że stosunek najmu łšczšcy dwa profesjonalne podmioty mógłby zostać wypowiedziany przed upływem terminu. Za ważne przyczyny uznał wybudowanie nowej siedziby przedsiębiorstwa i zbędnoœć wynajmowanych lokali. Sšd wskazał przy tym, że przyczyny rozwišzania umowy najmu przy wykorzystaniu tego typu klauzuli powinny być rzeczywiste i budzšce aprobatę.

Należy zatem zastanowić się, czy zmiana ustawodawstwa dotyczšcego handlu w niedzielę może stanowić ważnš przyczynę wypowiedzenia umowy najmu.

Jak wskazał Sšd Najwyższy w przywoływanej uchwale III CZP 92/06 ostatecznie ocena ważnoœci przyczyn wypowiedzenia stosunku najmu będzie należała do obiektywnego arbitra, którym będzie sędzia oceniajšcy skutecznoœć wypowiedzenia najmu w danych okolicznoœciach i w danym stosunku najmu. Wypowiadajšcy powinien zatem ocenić, czy zmiana wprowadzona przez ustawę o zakazie handlu w niedzielę, œwięta i niektóre inne dni będzie na tyle obiektywnie ważna, że będzie on w stanie przekonać o tym sšd. Przy znaczšcej zmianie ekonomicznych warunków (rentownoœci) najmu ze względu na wprowadzenie ustawy należałoby spodziewać się, że sšdy będš traktować takš zmianę ustawodawstwa jako ważnš przyczynę.

Inne obowišzki umowne

Na koniec należy jeszcze zwrócić uwagę na często pojawiajšce się w umowach najmu postanowienia nakładajšce na najemców obowišzek otwierania swoich sklepów we wszystkie dni tygodnia. Lustrzanym odbiciem tych postanowień sš postanowienia zobowišzujšce wynajmujšcego do otwierania centrum handlowego w tych dniach. Oczywiœcie zmiana ustawodawcza zakazujšca prowadzenia działalnoœci w wybrane dni znosi obowišzek wprowadzony przez strony w umowie, ponieważ postanowienia umowne stajš się w takim wypadku sprzeczne z powszechnie obowišzujšcym prawem i w zakresie tych konkretnych postanowień umowa jest nieważna (art. 58 § 3 Kodeksu cywilnego). Być może dałoby się – przedstawiajšc odpowiednie wyliczenia ekonomiczne – bronić tezy, że bez postanowień dotyczšcych otwierania sklepów we wszystkie dni tygodnia umowa nie zostałaby zawarta, a zatem jest ona w całoœci nieważna.

Teza ta wydaje się jednak bardzo daleko idšca i trudna do utrzymania. Na marginesie trzeba zauważyć też, że skutkiem przyjęcia takiego stanowiska byłoby ponadto zmuszenie strony do bardzo kłopotliwych rozliczeń z tytułu œwiadczeń spełnionych na podstawie nieważnej umowy. ?

—Bartłomiej Dębski —Michał Oleœ

Zdaniem autorów

Bartłomiej Dębski, adwokat w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Michał Oleœ, prawnik w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Podsumowujšc, na tle nowej sytuacji prawno-gospodarczej wprowadzonej ustawš, trzeba zauważyć, że na gruncie aktualnie obowišzujšcych przepisów strony umów najmu powierzchni w centrach handlowych nie dysponujš imponujšcym wachlarzem œrodków prawnych pozwalajšcych im dostosować się do nowych regulacji. Najlepszš metodš – niezmiennie – pozostaje w takiej sytuacji zgodne działanie. ?